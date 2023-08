Pred 170 rokmi sa v americkom meste Saratoga Springs servírovali čipsy

Saratoga Springs/Bratislava 24. augusta (TASR) - Napriek varovaniam zdravotníkov pred ich nadmernou konzumáciou sa zemiakové lupienky stali neodmysliteľnou súčasťou rýchleho občerstvenia. V súčasnosti sa vyrábajú v rôznych príchutiach a patria k pochúťkam, po ktorých siahneme pri všemožných príležitostiach.



Pátranie po pôvode čipsov vedie k Georgeovi Crumovi, šéfkuchárovi indiánskeho a afroamerického pôvodu, ktorý pracoval v reštaurácii Moon's Lake House v meste Saratoga Springs v štáte New York.



Vo štvrtok 24. augusta uplynie 170 rokov, odkedy George Crum po prvý raz svojmu hosťovi ponúkol tenké a vyprážané zemiakové čipsy.



Ako sa traduje, zemiakový lupienok údajne vznikol, keď vyberavý zákazník Cornelius Vanderbilt opakovane posielal späť svoju objednávku hranolčekov. Tomuto železničnému a lodnému magnátovi, ktorý si za jedálenský stôl v reštaurácii Moon's Lake House zasadol 24. augusta 1853, totiž prekážala ich hrúbka.



Šéfkuchár George Crum (rodným menom George Speck) napokon frustrovaný požiadavkami zákazníka zemiaky nakrájal na tenké plátky, do chrumkava ich usmažil a ochutil ich veľkým množstvom soli. Nemal to byť však pokus o nové jedlo, ale skôr sarkastická reakcia kuchára na protivného hosťa.



Vanderbilt si ale čipsy zamiloval a o nejaký čas si aj ostatní zákazníci začali pýtať Crumove "Saratoga Chips", ktoré sa čoskoro stali obľúbenou pochúťkou aj ďaleko za hranicami štátu New York.



V roku 1860 si Crum otvoril vlastnú reštauráciu neďaleko Saratogy známu ako Crum's House alebo Crum's Place, kde na každom stole ležal košík so zemiakovými lupienkami. Nápaditý kuchár prevádzkoval svoju reštauráciu do roku 1890. Zomrel 22. júla v roku 1914 vo veku 92 rokov.



Ako však informuje stránka thoughtco.com príbeh o Crumovom kulinárskom prvenstve do výraznej miery spochybňuje fakt, že recepty na vyprážanie tenkých plátkov zemiakov boli publikované v kuchárskych knihách už začiatkom 19. storočia. Navyše aj Crumova sestra, Kate Wicksová, tvrdila, že nápad o zemiakových lupienkov pochádzal od nej. "Vo veku 102 rokov zomrela sestra Georgea Cruma, pani Catherine Wicksová, ktorá bola kuchárkou v reštaurácii Moon's Lake House. Ako prvá vymyslela a usmažila slávne saratogské čipsy," písalo sa v nekrológu Wickovej, ktorý zverejnil denník The Saratogian v roku 1924.



Podľa ďalších zdrojov najstarší známy recept na čipsy pochádza z roku 1817, keď anglický lekár William Kitchiner vydal kuchársku knihu The Cook's Oracle, ktorá obsahovala recept na zemiaky vyprážané na plátky alebo hobliny.



Odborníci však uznávajú, že práve George Crum bol človekom, ktorý čipsy spopularizoval. Dlhý čas však patrili len medzi pochúťky reštaurácií. Koncom 19. storočia začali podnikatelia, ako napríklad William Tappenden, zakladať spoločnosti, ktoré vyrábali zemiakové lupienky dostupné v obchodoch s potravinami.



Pôvodne sa zemiakové čipsy predávané v obchodoch skladovali vo veľkých sudoch alebo sklenených nádobách. V roku 1926 však kalifornská podnikateľka Laura Scudderová vyvinula metódu, ako spojiť dva kusy voskovaného papiera do vrecka na skladovanie čipsov. Zemiakovým lupienkom potom už nič nestálo v ceste ku svojim konzumentom.