Pred 170 rokmi spustil Jacob Fussell masovú výrobu zmrzliny v USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Seven Valleys/Bratislava 15. júna (TASR) - Do prvej polovice 19. storočia zostávala zmrzlina vzácnym a exotickým dezertom, na ktorom si pochutnávala predovšetkým elita. Masová výroba zmrzliny ale urobila dezert prístupnejším pre široké vrstvy. Priekopníkom v tejto oblasti sa stal baltimorský obchodník s mliekom Jacob Fussell.Od založenia prvého rozsiahleho komerčného závodu na výrobu zmrzliny na svete v Seven Valleys, v štáte Pensylvánia (USA), uplynie dnes (15. júna) 170 rokov.Zmienka o zmrzline v Spojených štátoch amerických siaha do roku 1744, kedy si úradník William Black do denníka zaznamenal, že na slávnostnej večeri medzi inými raritami podávali aj jemnú zmrzlinu vyrobenú z jahôd a mlieka. Americkí prezidenti George Washington či Thomas Jefferson boli veľkými milovníkmi tejto sladkosti. Jefferson mal dokonca vlastný recept na vanilkovú zmrzlinu pozostávajúci až z 18 krokov. Pred vynájdením moderného spôsobu chladenia sa ľad získaval zo zamrznutých jazier. Jeho skladovanie umožňovala budova nazývaná ľadovňa.Významným medzníkom vo výrobe zmrzliny bol rok 1843, kedy Američanka Nancy M. Johnsonová prišla s prvým strojom na zmrzlinu, ktorý bol na ručné ovládanie. Tvorila ho veľká nádoba plná kamennej soli a ľadu, do ktorej bola vložená menšia nádoba so zmrzlinovou zmesou.Pred vznikom továrne na zmrzlinu vyrábali mrazené pochúťky predovšetkým cukrári. Predávali sa v maloobchode, v reštauráciách a salónoch. Rovnako, ako v iných odvetviach, aj výroba zmrzliny vzrástla vďaka technologickým inováciám. Zvyšovaním produkcie a znižovaním ceny si ju mohli dovoliť čoraz širšie vrstvy obyvateľstva.Príbeh o tom, ako zmrzlina prešla od elitného dezertu k národnej senzácii má korene v Baltimore a zaslúžil sa o to Jacob Fussell. Vďaka nemu sa výroba zmrzliny stala priemyselným odvetvím v Amerike.Jacob Fussell sa narodil 24. februára 1819 v americkom štáte Maryland a pracoval ako tovariš v klampiarskom priemysle. Postupne sa začal zaoberať obchodovaním. Čerstvé mliečne výrobky nakupoval od farmárov z York County v Pensylvánii a predával ich v Baltimore. Jacob Fussell zistil, že ponuka a dopyt po mlieku a smotane sú nepredvídateľné a často mu zostával ich nadbytok. Využil to a začal vyrábať zmrzlinu. V snahe uspieť predával mrazenú pochúťku za menej ako polovicu ceny účtovanej ostatnými predajcami. Zatiaľ čo ostatní pýtali za liter zmrzliny šesťdesiat centov, Fussell predával liter zmrzliny za dvadsaťpäť centov.Keďže šikovný obchodník videl vo svojom nápade potenciál, nebál sa rozšíriť výrobu zmrzliny a 15. júna 1851 otvoril prvú komerčnú továreň na výrobu tejto lahodnej maškrty v lokalite Seven Valleys v Pennsylvánii. Osobne dohliadal na výrobu zmrzliny, ktorú distribuoval prostredníctvom železničnej dopravy na trhy v Baltimore.Jeho podnikanie bolo mimoriadne úspešné, a tak v roku 1854 presťahoval svoju továreň práve do Baltimoru. Masová produkcia viedla k zníženiu nákladov a k tomu, že zmrzlina sa stala prístupnejšou pre nižšie sociálne vrstvy spoločnosti. V roku 1856 otvoril výrobné prevádzky vo Washingtone aj v Bostone. V roku 1863 založil obchod so zmrzlinou aj na štvrtej avenue v New Yorku. Na rohu ulíc Hillen a Exeter v Baltimore postavili miestni obyvatelia v roku 1951 pamätnú tabuľu na počesť Jacoba Fussella a vyhlásili Baltimore zaV súčasnosti sú najväčšími konzumentmi zmrzliny na svete obyvatelia Nového Zélandu, druhé miesto patrí Američanom a trojicu uzatvára Austrália.