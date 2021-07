Pred 180 rokmi sa narodil najvyšší Čech, meral 242 centimetrov

Chromeč/Bratislava 4. júla (TASR) - Nikdy pred ním, a zatiaľ ani nikdy po ňom, sa väčší Čech nenarodil. Najvyšším človekom, aký kedy na území Česka žil bol Josef Drásal, ktorý meral úctyhodných 242 centimetrov a patril medzi najvyšších ľudí sveta. Hovorí sa, že medzi svojimi vrstovníkmi bol taký vysoký, že mu deti mohli prebiehať medzi nohami. V nedeľu 4. júla uplynie od narodenia "českej výšavy" 180 rokov.



Josef Drásal sa narodil 4. júla 1841 v obci Chromeč, ležiacej neďaleko mesta Šumperk. Už pri narodení mu jeho babička predpovedala, že bude veľkého vzrastu. Vyrastal v chudobnej rodine brusiča ihiel Johanna Drásala, ktorý však neskôr zahynul pri požiari mlyna a tak starostlivosť o šesť detí zostala na matke.



Miestnu školu vychodil Josef Drásal, keď mal 12 rokov, ale nebol dobrý žiak - nenaučil sa poriadne ani čítať, ani písať. Síce nebol inteligentný, ale bol veľmi láskavým a dobrým človekom. Po škole začal pracovať na panskom. Práve z tohto obdobia sa traduje najviac historiek o jeho sile ako napríklad o tom, že vraj zdvihol prevrátený voz plne naložený obilím alebo, že dokázal zabiť úderom vola.



Za svoju nadmernú výšku 242 centimetrov sa Josef Drásal, ktorý vážil 186 kilogramov, najskôr hanbil, ale keď začal vystupovať ako varietná a cirkusová atrakcia začal byť na svoj vysoký vzrast hrdý.



"Tá jeho mimoriadna výška, ktorá udivovala okolie viedla k tomu, že nejaké obdobie vystupoval v Šumperku v miestnom varieté a tam si ho všimol holešovský hostinský Janoch, ktorý ho angažoval a spoločne začali podnikať cesty po celej Európe," povedal pre Český rozhlas holešovský historik Karel Bartošek.



Josef Drásal, zvyčajne odetý do malebného hanáckeho kroja, vystupoval ako nevídaná atrakcia napríklad vo Francúzsku, v Rakúsku, v Spojenom kráľovstve, v Turecku i v Rusku. Na zahraničných potulkách si počas takmer dvadsiatich rokov zarobil slušné peniaze, za ktoré si kúpil v Holešove dom. Všetko v ňom bolo prispôsobené jeho výške.



Často sa stávalo, že keď sa objavil v spoločnosti bol vítaný výkrikmi obdivu, ale nemálo žien sa pri pohľade na hanáckeho obra vyľakalo a padalo do mdlôb. Napriek tomu pomýšľal Drásal na to, že by sa oženil. Z vysokých žien sa vie o dcére lekára z Viedne, ktorý však dcéru od sobáša odhovoril a zišlo aj zo ženby s istou berlínskou cirkusantkou. Poslednou ženou, ktorá sa chcela za neho vydať bola Marie Pečeňová z mesta Fryšták, taktiež nadpriemerného vzrastu, ale ich vzťah ukončila Drásalova predčasná smrť.



Josef Drásal, ktorý nebol celý život u lekára, zomrel v Holešove 16. decembra 1886 vo veku 45 rokov. Jeho figurínu v kroji vystavuje ako jediné múzeum v Českej republike - Vlastivedné múzeum v Olomouci. Návštevníci múzea sa môžu s českým obrom pomerať a pri ňom sa odfotografovať.