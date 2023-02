Pred 180 rokmi sa narodil v Želiezovciach kuchár a hotelier E. Sacher

Želiezovce/Bratislava 8. februára (TASR) - Svetoznámym sa nestal iba´ tým, že vylepšil recept svojho otca na Sacherovu tortu - jedinečný dezert a pýchu rakúskej kuchyne, ale aj tým, že založil sieť špičkových hotelov Sacher. V stredu 8. februára uplynie 180 rokov od narodenia rakúskeho gastronóma a hoteliera Eduarda Sachera, rodáka zo Slovenska.



Eduard Sacher sa narodil 8. februára 1843 v mestečku Želiezovce. Jeho otca, vtedy 26-ročného Franza Sachera, viedenského kuchára a cukrára, pozvala do svojho zámku Rozina Esterházyová, vdova po grófovi Jánovi Karolovi Esterházym. Franz Sacher prišiel do Želiezoviec aj so svojou manželkou Rózi Veiningerovou. Práve tam sa im narodil prostredný z troch synov Eduard, ktorý neskôr preslávil otcovu delikatesu a vo Viedni založil hotel Sacher.



Legendárnu tortu vytvoril Franz Sacher ešte ako 16-ročný v roku 1832 na dvore kniežaťa Metternicha, ktorý mal slabosť na sladké a bol známy svojou láskou k čokoláde. Ten nariadil svojmu osobnému kuchárovi, aby vymyslel a pripravil pre jeho vzácnych hostí chutný dezert.



Šéfkuchár však ochorel a tak sa úlohy zhostil v tom čase len učeň Franz Sacher. Využil príležitosť a pripravil čokoládovú tortu podľa vlastného receptu. Knieža Metternich bol delikatesou nadšený.



Syn cukrárskeho majstra Eduard Sacher pokračoval v otcových šľapajach. Dokonca recept na sladké pokušenie vylepšil, a to ešte vtedy keď pracoval ako učeň u slávneho viedenského majstra cukrára Demela. Do torty pridal prvotriednu horkú čokoládovú polevu a na zvýraznenie chuti ju naplnil marhuľovou marmeládou.



Eduard Sacher sa popri vylepšení receptu otcovej torty postaral spolu s manželkou Annou Mariou Fuchsovou tiež o dôsledné zabezpečenie ochrannej známky a o utajenie originálneho receptu, ktorý ukryli v trezore.



Sacherova torta začala byť vo Viedni veľmi populárna. Podľa listu, ktorý v roku 1888 napísal Eduard Sacher do redakcie Viedenských novín (Wiener Zeitung), v tom čase sa malo vyrobiť 200 až 400 kusov torty denne a tie sa ďalej dovážali do Berlína, Paríža či Londýna. "Originálna Sacherova torta sa označuje v súčasnosti ako kultúrny a kulinársky kráľovský symbol Viedne," píše sa na stránke sacher.com.



Eduard Sacher nebol iba vynikajúci gastronóm, ale aj znamenitý podnikateľ. Povzbudený úspechom svojho prvého obchodu s delikatesami, ktorý otvoril v roku 1865, otvoril v roku 1876 v samotnom srdci Viedne luxusný hotel s názvom Sacher. Torta s rovnakým názvom sa stala vzápätí charakteristickým znakom hotela, z ktorého sa rozšírila do celého sveta.



Keď Eduard Sacher 22. novembra 1892 vo Viedni zomrel, správu hotela prevzala jeho manželka Anna Maria Sacherová, ktorú prezývali aj ako Mária Terézia európskeho hotelierstva.



Dlhé roky, od roku 1938 až do roku 1963 sa viedol spor o používanie ochrannej známky "Original-Sacher-Torte" medzi hotelom Sacher a vychýrenou viedenskou cukrárňou Demel. Na základe mimosúdnej dohody získal hotel právo používať označenie "Original-Sacher-Torte", zatiaľ čo cukráreň Demel môže ponúkať lahôdku s nápisom "Eduard Sacher-Torte".







