Pred 180 rokmi uvaril Josef Groll prvé svetlé pivo - plzenský ležiak

Plzeň/Bratislava 5. októbra (TASR) - Ku vzniku piva priezračnej zlatistej farby s bielou penou držiacou tvar, respektíve k pivu plzenského typu, prispela aj odvaha experimentovať. Úlohou sládka Josefa Grolla bolo totiž uvariť tmavé bavorské pivo, ale tým, že skombinoval bavorský spôsob spodného kvasenia, ktorý tiež trochu pozmenil, so svetlým sladom, mäkkou plzenskou vodou a žateckým chmeľom, sa mu podarilo uvariť prvé novodobé priezračné pivo. Od uvarenia prvej várky plzenského piva uplynie v stredu 5. októbra 180 rokov.



V Plzni sa pivo varilo od 13. storočia, ale do príchodu bavorského sládka Josefa Grolla do mesta, sa popíjal mok, ktorý mal ďaleko od dnešného obľúbeného nápoja. Mok bol údajne taký nekvalitný, že v roku 1838 prikázali členovia mestskej rady vyliať na námestí 36 sudov s jeho obsahom, aby demonštrovali rastúci odpor k vtedy varenému pivu v Plzni.



O rok neskôr mestská rada rozhodla, že je nevyhnutné postaviť moderný pivovar a nájsť sládka, ktorý bude variť pivo bavorským spôsobom, teda spodným kvasením. Pivo vyrábané spodným kvasením pri nižšej teplote, okolo desať stupňov, musí po vykvasení určitý čas zrieť - ležať, aj preto sa mu hovorí ležiak.



Staviteľ plzenského pivovaru Martin Stelzer sa rozhodol nájsť takého človeka práve v Bavorsku. Do Plzne napokon priviedol 29-ročného Josefa Grolla.



Josef Groll sa narodil 21. augusta 1813 v bavorskej obci Vilshofen an der Donau. Vyučil sa v rodinnom pivovare u otca, ale skúsenosti sládka nadobúdal aj v pivovaroch v Mníchove a vo Viedni. Podľa všetkého bol šikovný a otvorený moderným technológiám, ale spomína sa aj jeho tvrdohlavosť, ktorá takmer prekazila dohodu medzi ním a plzenskými mešťanmi, mal totiž vysoké finančné nároky.



Pri prvej várke, ktorú Josef Groll uvaril 5. októbra 1842, skombinoval bavorský spôsob spodného kvasenia so svetlým sladom, mäkkou plzenskou vodou a žateckým chmeľom. Uvaril prvé zlatisté, priezračné pivo na svete, dnes známe ako Pilsner Urquell. Prvými pivármi, ktorý 11. októbra 1842 ochutnali jeho pivo a neskrývali nadšenie, boli "štamgasti" hostincov U bíle růže a U zlatého orla.



Sláva plzenského ležiaku sa rýchlo rozšírila a už o rok neskôr popíjali Grollovo pivo v Prahe, kde ho priviezol Jakub Pinkas, ktorý si zakrátko otvoril dnes už známy pražský hostinec U Pinkasů.



V roku 1856 sa plzenské pivo čapovalo vo Viedni a v roku 1862 už aj v Paríži. Do Spojených štátov sa dostalo v 70. rokoch 19. storočia a na sklonku 19. storočia prerazilo v Afrike, na Blízkom Východe a tiež v Latinskej Amerike.



Zmluva s plzenským Meštianskym pivovarom vypršala Grollovi v roku 1845. Nie je známe, prečo nedošlo k ďalšej spolupráci. Po návrate do rodnej obce podľa svojej novej metódy varil pivo s názvom Vilshofen Pils. Zomrel 22. októbra 1887, vo veku 74 rokov.



O výraz plzenské pivo - Pilsen, Pilsener, Pilsner či Pils - sa začali zaujímať zahraničné pivovary krátko po založení Meštianskeho pivovaru v Plzni. Dôvod bol jednoduchý. Grollovo pivo z tohto pivovaru oplývalo stabilnou kvalitou a dovtedy nevídane stálym chuťovým charakterom. Vtedajší konkurenti sa snažili nielen o napodobnenie novej plzenskej technológie spodného kvasenia, ale snažili sa parazitovať i na rýchlo získanej povesti plzenského piva. Pivovar si bránil svoje pivo v mnohých právnych sporoch.



Kurióznym sporom medzi najznámejším českým pivovarom a občianskym združením Za poctivú plzenskú dvanástku sa začal v roku 2011 zaoberať súd v Plzni. Spor dospel k mimosúdnej dohode, podľa ktorej združenie uznalo, že Plzeňský Prazdroj označuje pivo Pilsner Urquell v súlade s právnymi predpismi. Podľa pivovaru sa kvalita a chuťový profil ležiaku Pilsner Urquell nikdy nezmenili, nezmenila sa ani receptúra a ani varné postupy.