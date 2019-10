Pred 180 rokmi vydali v Manchestri prvý železničný cestovný poriadok

Manchester/Bratislava 24. októbra (TASR) - Prvý železničný cestovný poriadok sa objavil pred 180 rokmi v Manchestri. Vydali ho 25. októbra 1839 a v období rozsiahlej výstavby železničných tratí vo vtedajšej Veľkej Británii sa cestovný poriadok stal nielen obľúbeným čítaním, ale hlavne praktickým pomocníkom.



Jeho vydavateľom bol George Bradshaw, vyučený rytec, ktorý sa venoval tlačeniu a vydávaniu máp. Verejne známym sa stal vydaním príručky Bradshaw's Maps of Inland Navigation s mapami kanálov a splavných riek v Anglicku a Walese. V roku 1835 publikoval mapu železníc Veľkej Británie, po ktorej nasledoval železničný cestovný poriadok Bradshaw's Railway TimeTables and Assistant to Railway Travelling v plátennej väzbe a kúpiť si ho bolo možné za šesť pencí.



Zakrátko zmenili nielen jeho názov na Bradshaw's Railway Companion (Bradshawov železničný sprievodca), ale aj cenu, ktorá stúpla na jeden anglický šiling. Ďalšie zväzky vychádzali náhodne s doplnkovými mesačnými cestovnými poriadkami na vkladanie. Obozretným marketingovým ťahom bolo zníženie ceny na pôvodnú a pravidelné mesačné vydávanie príručky pod názvom Bradshaw's Monthly Railway Guide (Bradshawov mesačný železničný sprievodca).



Pre cestovný poriadok sa onedlho vžilo pomenovanie "Bradshaw", ktoré sa vo viktoriánskom období používalo aj pre železničné cestovné poriadky iných vydavateľov. Hoci George Bradshaw nečakane zomrel na choleru počas obchodnej cesty v Nórsku v auguste 1853, jeho cestovný poriadok vydávali naďalej a stal sa takým známym, že sa ako Bradshaw spomínal aj v literatúre, napríklad v prózach Arthura Conana Doyla či Agathy Christie.



Útly osemstranový zväzok narástol do roku 1898 na úctyhodných 946 strán. V roku 1918 stál dva šilingy a v roku 1937 ho bolo možné kúpiť za dva šilingy a šesť pencí.



V roku 1865 časopis Punch slovne ocenil gigantickú prácu jeho autora, ktorý sa podujal sprehľadniť chaos na britských železniciach, vytvárajúcich v tom čase rozsiahlu, často zdvojenú nekoordinovanú sieť. Bradshaw zaznamenal každú zmenu a stal sa štandardným manuálom pre železničnú dopravu na viac ako storočie. Posledné vydanie pod číslom 1524 vyšlo v júni 1961.