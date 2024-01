Pred 20 rokmi pristál na Marse Spirit, fungoval viac ako šesť rokov

Mys Canaveral/Bratislava 3. januára (TASR) - Vesmírny robot Spirit bol jedným z dvoch vozidiel amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktoré boli súčasťou vesmírnej misie Mars Exploration Rover. Jej cieľom bolo preskúmať planétu Mars. V noci z 3. na 4. januára uplynie 20 rokov ako sa Spirit dostal na povrch Marsu a vyslal prvý signál na Zem.



Z floridského Mysu Canaveral odštartovala 10. júna 2003 raketa Delta II., na palube ktorej sa nachádzalo aj vozidlo Spirit, ktoré bolo veľké približne ako golfový vozík. Jeho hlavnou úlohou bolo pátranie po stopách vody na Marse. Po 480 miliónov kilometrov dlhej ceste pristal Spirit na Marse v noci z 3. na 4. januára 2004 v kráteri Gusev a vyslal prvý signál, ktorý sa podarilo zachytiť na Zemi.



Vozidlo Spirit vážilo 174 kilogramov, bolo vybavené šesťkolesovým podvozkom a pohybovalo sa pomocou troch panelov fotovoltaických batérií. Súčasťou jeho vybavenia bola panoramatická kamera, Mössbauerov spektrometer, spektrometer röntgenového a alfa žiarenia, mikroskopický zobrazovač pre detailné snímky hornín, brúska na očistenie skúmaných kameňov.



Pôvodne sa predpokladalo, že Spirit bude na Marse aktívne fungovať približne tri mesiace. Napokon sa na povrchu planéty pohyboval šesť rokov. Aktívny pohyb po planéte ukončil 26. januára 2010, ale vedecké informácie poskytoval naďalej zo stacionárnej pozície, pričom úplne prestal vysielať 22. marca 2010. V máji 2011 NASA definitívne ukončila snahy o nadviazanie spojenia so sondou Spirit, ktorá sa pravdepodobne stala obeťou marťanskej zimy.



Spirit mal aj svoje dvojča, robotické vozidlo Opportunity, ktoré NASA vyslala na Mars 8. júla 2003 a na povrchu planéty sa ocitlo 25. januára 2004. Činnosť Opportunity ukončila globálna marťanská prachová búrka v roku 2018.



Obe sondy skúmali na Marse krátery, planiny a piesočné duny. Ich najväčším úspechom bolo zistenie, že na Marse bola pred miliardami rokov voda, pričom na planéte pravdepodobne existovali podmienky pre život.



Spirit vystúpil na náhornú plošinu Home Plate, na ktorej sa mohli nachádzať vulkanické horniny so stopami vody. Analyzoval aj vzorky pôdy v kráteri Gusev, pričom zistil, že sú neobvykle bohaté na oxid kremičitý. Podľa vedcov je na formovanie takéhoto veľkého ložiska oxidu kremičitého prítomnosť vody nevyhnutná.



V júni 2013 zasa vyšla správa, že Opportunity objavila na Marse jeden zo svojich najdôležitejších nálezov - kameň, ktorý obsahoval podľa vedcov veľké množstvo ílovitého materiálu. Jeho prítomnosť je znakom toho, že kameň prišiel do dlhodobého kontaktu s tečúcou vodou.



Misiu Mars Exploration Rover definitívne ukončili v polovici februára 2019.