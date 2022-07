Pred 20 rokmi Steve Fossett úspešne obletel sám v balóne zemeguľu

Northam/Bratislava 2. júla (TASR) - Pokým sa americký miliardár Steve Fossett zapísal do histórie ako prvý človek, ktorý v balóne, bez prestávky a sám obletel zemeguľu, absolvoval niekoľko neúspešných pokusov, pri jednom z nich mu hrozila aj smrť. V sobotu 2. júla uplynie 20 rokov, ako Steve Fossett úspešne obletel v balóne Spirit of Freedom (Duch slobody) za necelých 14 dní zemeguľu, pričom prekonal trasu dlhú takmer 33.000 kilometrov.



O prvý prelet sa Steve Fossett pokúsil 8. januára 1996, keď v balóne Solo Challenger vyletel na dobrodružnú cestu z Južnej Dakoty. Pre technické príčiny let po troch dňoch ukončil. Na novom balóne Solo spirit sa o rekord pokúsil začiatkom roka 1997, ale ani tento let nebol úspešný. Ešte v tom istom roku, presne 31. decembra, sa odhodlal uskutočniť tretí pokus. Aj ten pre nepriaznivé počasie predčasne skončil v juhovýchodnej Európe.



Štvrtý pokus započal v polovici roku 1998 v Argentíne. Po prekonaní viac ako 24.000 kilometrov sa pod neúspech podpísalo opäť zlé počasie. Silná búrka ho prinútila pristáť na mori. Na jeho hladine sa kapsula, ktorá bola náhradou za tradičný balónový kôš obrátila "hore nohami" a začala sa plniť vodou. Fossettovi sa však podarilo z kapsuly vyslobodiť a zachrániť si život. Ani tento neúspech ho neodradil a v roku 2000 sa vydal na prelet piatykrát, ale pre nedostatok kyslíka skončila cesta v Brazílii.



Až šiesty pokus o sólo prelet v balóne okolo zemegule bol úspešný. Na balóne s názvom Spirit of Freedom (Duch slobody) sa Fossett vydal na cestu 19. júna 2002 z austrálskeho Northamu. Po 13 dňoch a ôsmich hodinách pristál 2. júla 2002 opäť v Austrálii v štáte Queensland. Ako prvý človek v histórii tak obletel sólo letom bez prestávky okolo zemegule na palube teplovzdušného balóna. Let strávil v kabíne s rozmermi 2,1 x 1,68 x 1,69 metrov, jeho toaletou bolo vedro.



Počas letu prekonal približne 33.000 kilometrov, pričom dosiahol najvyššiu rýchlosť 322 kilometrov za hodinu a letel vo výške 10.580 metrov. Medzinárodná letecká federácia (FAI) uznala dosiahnutý rekord napriek námietkam, že trasa bola o 6000 kilometrov kratšia ako rovník.



Fossett sa venoval aj iným adrenalínovým či dobrodružným aktivitám. V roku 1985 preplával kanál La Manche, zúčastnil sa pretekoch psích záprahov (1992) a dvakrát (1993, 1996) absolvoval aj legendárne preteky 24 hodín v Le Mans. V roku 1995 sa stal prvým človekom na svete, ktorý preletel na balóne Tichý oceán. Najdlhší diaľkový let bez pristátia v dejinách letectva úspešne absolvoval vo februári 2006, keď obletel Zem za 76 hodín.



Osudným sa mu však v septembri 2007 stal trojhodinový rutinný let, počas ktorého chcel nájsť vhodný terén na vytvorenie rekordu s autom na raketový pohon. Po oznámení, že je nezvestný, záchranné tímy začali prehľadávať územie o rozlohe 52.000 kilometrov štvorcových nevľúdnych pohorí a holých púštnych plání. Oficiálna pátracia akcia sa skončila 19. septembra 2007. Za mŕtveho vyhlásili Fossetta 15. februára 2008 na žiadosť jeho manželky Peggy.



Začiatkom októbra 2008 objavili v horách neďaleko Yosemitského národného parku trosky Fossettovho lietadla po tom, ako turista v oblasti našiel doklady nezvestného dobrodruha. Podľa trosiek lietadlo čelne narazilo do horského masívu Sierry Nevady. Väčšia časť trupu stroja sa pri dopade rozletela po okolí. Genetické testy dvoch kostí nájdených neďaleko trosiek potvrdili, že nezvestný milionársky dobrodruh je mŕtvy.