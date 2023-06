Pred 200 rokmi založili prvú továreň na výrobu rušňov

Newcastle-upon-Tyne/Bratislava 23. júna (TASR) – Takmer všade, kde v tých časoch existovala železnica, vlastnil dopravca lokomotívu od tohto výrobcu. Za necelých 22 rokov od vzniku spoločnosti vyrobili viac ako 1000 rušňov distribuovaných do takmer všetkých častí sveta.



V piatok 23. júna si pripomíname 200 rokov, odkedy britský technik, konštruktér a vynálezca George Stephenson založil so svojim synom Robertom a ďalšími dvoma spoločníkmi Edwardom Peaseom a Michaelom Longridgeom prvú továreň na svete na výrobu rušňov - Robert Stephenson & Co. Továreň s rozlohou viac ako tri hektáre sídlila na Forth Street v britskom meste Newcastle-upon-Tyne, dnešnom Newcastle.



George Stephenson, "otec železníc", sa narodil 9. júna 1781 v meste Wylam. Bol najvýznamnejším priekopníkom v histórii železničnej dopravy, konštruktérom parných lokomotív, zakladateľom továrne na ich výrobu a staviteľom železničných tratí. V roku 1802 sa oženil, o rok neskôr sa narodil jeho jediný syn Robert, z ktorého tiež vyrástol úspešný konštruktér. Tri roky po narodení syna mu zomrela manželka.



Zlom v jeho konštruktérskej kariére nastal v roku 1812, keď začal pracovať ako strojný majster v uhoľných baniach v Kilingworthe. Tu v roku 1814 zostrojil svoju prvú parnú lokomotívu, ktorú nazval Mylord, neskôr premenovanú na Blücher. Slúžila na prepravu uhlia. Vážila štyri tony a utiahla osem vagónov s nákladom 30 ton. Dokázala vyvinúť rýchlosť päť až šesť kilometrov za hodinu a v roku 1815 si ju nechal patentovať.



Svoju pozornosť Stephenson zameral aj na železničné koľaje. Podľa jeho návrhov sa často praskajúce liatinové koľajnice nahradili kovanými a práve jeho zásluhou sa začali koľajnice klásť na podvaly. Železničnému staviteľstvu sa neskôr venoval aj so synom.



V rokoch 1814 až 1825 boli Stephensonovci jedinými konštruktérmi lokomotív v krajine. Prvá lokomotíva jazdila na trase medzi britskými mestami Stockton a Darlington Railway. George Stephenson viedol stavbu tejto železnice, pri budovaní ktorej použil rozchod koľajníc 1435 mm, ktorý neskôr prebral takmer celý svet. Založením spoločnosti Robert Stephenson & Co. zmenili dovtedajší svet železníc.



V rokoch 1823 až 1825 sa spoločnosť zamerala na projekt prvej železničnej trate na prepravu ľudí. Na trati premával ich parný rušeň Locomotion No 1., ktorý počas prvých ciest riadil vynálezca osobne. Rušeň ťahal za sebou 35 vagónov s nosnosťou 90 ton. Závod pritom do roku 1827 nevyrábal len rušne, ale aj vozne, kolesá a motory všetkých druhov.



S exportom rušňov do Francúzska a Spojených štátov začali v roku 1828, o desať rokov neskôr zamestnávali 400 robotníkov. Neskorším modelom bol Rocket, s ktorým spoločnosť vyhrala viaceré preteky. Do roku 1899 fabrika vyrobila viac ako 3000 rušňov.



Do nového sídla v meste Darlington sa spoločnosť presťahovala v roku 1902, pričom väčšina lokomotív z tohto závodu mierila na export.



Počas prvej svetovej vojny firma postavila niekoľko lokomotív Robinson ROD. V roku 1937 vznikla spoločnosť Robert Stephenson and Hawthorn, keď firma prevzala oddelenie stavby lokomotív spoločnosti Hawthorn Leslie and Company so sídlom v Newcastle upon Tyne.



Prišlo však obdobie slabého dopytu, čo sa odzrkadlilo štrajkami a výpadkami vo výrobe. Vedenie hľadalo nové pracovné postupy, ale i napriek tomu sa začala výroba prepadávať a závod postupne upadal. Posledná lokomotíva opustila jeho brány v apríli 1964, pričom firma zamestnávala v tom čase už iba 20 osôb. Ešte rok predtým pre ňu pracovalo takmer 900 ľudí.