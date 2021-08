Pred 210 rokmi sa narodil vynálezca prvého bezpečného osobného výťahu

Halifax/Bratislava 3. augusta (TASR) - Americký vynálezca Elisha Graves Otis vytvoril v polovici 19. storočia bezpečnostné zariadenie na zachytenie padajúceho výťahu. Na svet vďaka nemu prišiel výťah s automatickým bezpečnostným zariadením, ktorý bol predpokladom pre výstavbu výškových budov.



Jeho zručnosti ho priviedli nielen k tomu ako zabrániť pádu výťahu pri pretrhnutí lán, ale i k vytvoreniu ďalších mechanizmov, ako napríklad parný pluh (1857) alebo plynová rúra na pečenie (1858).



V utorok 3. augusta uplynie 210 rokov od jeho narodenia.



Elisha Graves Otis sa narodil 3. augusta 1811 v Halifaxe v americkom štáte Vermont. V 19 rokoch sa presťahoval do New Yorku a neskôr do mesta Brattleboro, kde v rokoch 1838 - 1845 pracoval na výrobe vozňov a kočov. Spolu s rodinou sa neskôr usadil v americkom meste Albany a získal miesto hlavného mechanika v továrni na výrobu postelí.



V roku 1852 pracoval vo fabrike v Yonkerse, kde bolo jeho úlohou riešiť transport masívneho nábytku zdvíhacími plošinami. Tu navrhol a nainštaloval to, čo nazval "bezpečnostný zdvihák", teda prvý výťah vybavený automatickým bezpečnostným zariadením, ktoré zabráni jeho pádu v prípade zlomenia zdvíhacej reťaze alebo lana. Stačili mu na to vodiace koľajnice, v nich umiestnené západky podobné rapkáču a šikovné prepojenie zdvíhacieho lana s ovládaním západiek.



V nasledujúcom roku odišiel zo zamestnania a začal sa venovať podnikaniu s výťahmi. Prvý výťahový stroj predal 20. septembra 1853, ale netešil sa z veľkého počtu zákaziek. Prelom prišiel v máji 1854. Na výstave v budove Crystal Palace v New Yorku demonštroval bezpečnosť vlastného vynálezu tak, že sám uviedol do pohybu ním nainštalované zdvíhacie zariadenie a počas jazdy nechal sekerou preťať laná. Výťahové brzdy zabránili pádu plošiny, na ktorej stál sám Otis, a verejnosť sa na vlastné oči presvedčila, že zariadenie neohrozí životy ľudí.



Svoj prvý výťah pre zákazníkov Otis nainštaloval 23. marca 1857 v obchodnom dome v New Yorku. V zime v roku 1861 si nechal patentovať nezávisle ovládaný parný stroj na používanie výťahov (inštalovaný v roku 1862). Tento vynález bol základom rodinného podniku, v ktorom po jeho predčasnej smrti pokračovali jeho dvaja synovia.



Elisha Graves Otis zomrel 8. apríla 1861 v meste Yonkers v USA vo veku 49 rokov.