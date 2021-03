Pred 30 rokmi sa začala štiepiť VPN, Mečiar zakladal vlastné hnutie

Stretnutie členov koordinačných výborov VPN zo Slovenska 9. decembra 1989 v Bratislave. Na snímke členovia pracovného predsedníctva zľava dole, Milan Kňažko a Ján Budaj. Foto: TASR/Vladimír Benko

Snem HZDS v Žiline 17. júna 1992. Na sn. Michal Kováč a Vladimír Mečiar. Foto: TASR/Vladimír Gabčo

Bratislava 5. marca (TASR) – Hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN), ktoré vzniklo počas Novembra '89 a zvíťazilo v prvých slobodných voľbách 8. a 9. júna 1990, zažilo po roku a štvrť svojej existencie rozkol. Skupina okolo premiéra Vladimíra Mečiara vytvorila 5. marca 1991 platformu VPN Za demokratické Slovensko (VPN-ZDS). Z nej neskôr vzniklo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). V piatok 5. marca uplynie od tejto udalosti 30 rokov.povedal pre TASR politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov. To podľa neho vysvetľuje aj pokles popularity pôvodnej novembrovej VPN.Členovia VPN, ktorí odišli spolu s Mečiarom, predstavovali podľa politológa veľmi rôznorodú skupinu.vysvetlil Mesežnikov.Napätie vnútri VPN sa prejavovalo už od jesene v roku 1990, kedy vznikla tzv. Trnavská skupina nespokojných členov. Vtedajšie vedenie VPN na čele s predsedom Fedorom Gálom zasa problematicky vnímalo štýl vládnutia Vladimíra Mečiara (vo funkcii bol od 27. júna 1990). Ako pripomenul v roku 1996 v Rádiu Twist bývalý člen Koordinačného centra VPN a sociológ Martin Bútora,Vlastné témy, o ktorých vedenie VPN nevedelo, alebo s ním neboli vykonzultované, si Mečiar podľa Bútoru prinášal aj do svojich pravidelných televíznych príhovorov. Práve relácia Hovorí predseda vlády v Slovenskej televízii sa stala rozbuškou sporu. V nedeľu 3. marca 1991 sa namiesto premiéra Mečiara prihovoril divákom minister medzinárodných vzťahov Milan Kňažko a oznámil im, že vedenie VPN chce Mečiarove prejavy cenzurovať.O dva dni 5. marca 1991 po rokovaní Slovenskej rady VPN vznikla platforma VPN Za demokratické Slovensko. K nej sa prihlásili okrem Mečiara napríklad Michal Kováč, Milan Kňažko, Augustín Marián Húska, Roman Hofbauer, Roman Zelenay a ďalší.Predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) odvolalo 23. apríla 1991 Mečiara z funkcie (podľa vtedajšej legislatívy na to nebolo potrebné hlasovanie v pléne parlamentu). Nová platforma sa oddelila od VPN na mimoriadnom sneme 27. apríla 1991 a v máji ju ministerstvo vnútra zaregistrovalo ako samostatný subjekt - Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS).HZDS na čele s Mečiarom vyhralo voľby 5. a 6. júna 1992 so ziskom 37,26 percenta (výsledok volieb do SNR).dodal politológ Mesežnikov.Občanské fórum (OF) v Českej republike sa takisto rozdelilo na tri subjekty – liberálne orientované Občianske hnutie (OH), stredovú Občiansku demokratickú alianciu (ODA) a konzervatívnu Občiansku demokratickú stranu (ODS).vysvetlil Mesežnikov.Premiér Mečiar s českým premiérom Václavom Klausom (ODS) sa dohodli na rozdelení spoločného štátu k 1. januáru 1993. HZDS opätovne vyhralo predčasné voľby v roku 1994 (prvé v ére samostatnej SR) a Mečiar vládol do roku 1998.dodal prezident IVO Grigorij Mesežnikov.