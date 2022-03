Pred 30 rokmi vyjadrili v JAR odpor voči apartheidu

Nelson Mandela, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Pretória 17. marca (TASR) – Dejiny Juhoafrickej republiky sprevádzalo množstvo krvavých konfliktov a samozrejmosťou bol aj pretrvávajúci rasizmus. Významný obrat v podobe spoločenskej i politickej zmeny priniesol 17. marec 1992, ktorý možno označiť za začiatok konca politiky apartheidu.Odo dňa, keď sa v juhoafrickom referende väčšina hlasujúcich vyslovila v prospech skoncovania politiky apartheidu, uplynie vo štvrtok 17. marca 30 rokov.Výrazné posilnenie rasovej segregácie siaha v Juhoafrickej republike do roku 1948, keď vládnuca Národná strana (Nasionale Party, NP) zaviedla do praxe množstvo rasových zákonov, ktoré napríklad viedli k rozdeleniu obyvateľov do rasových skupín, zakazovali zmiešané manželstvá, umožňovali využívať černošské obyvateľstvo ako lacnú pracovnú silu či prikazovali zriadenie rezervácii pre domorodé obyvateľstvo. Takáto politika viedla k občianskej neposlušnosti, krvavým konfliktom, medzinárodným sankciám i k izolácii krajiny.Politické strany ako Africký národný kongres (ANC) na čele s Nelsonom Mandelom či Panafrický kongres (PAC), ktoré nesúhlasili s potlačovaním práv čiernej väčšiny, boli v roku 1960 postavené mimo zákona a mnohí lídri sa nevyhli väzeniu.Prirodzený tlak, ktorý vyvolali demonštrácie utláčaného obyvateľstva i medzinárodná reputácia prinútili v 70. rokoch minulého storočia vtedajšieho premiéra a predstaviteľa umiernenej línie Národnej strany Pietera Willema Bothu k zavedeniu reforiem proti apartheidu. S miernym uvoľňovaním začalo v Národnej strane dochádzať k štiepeniu do rôznych názorových skupín a takisto vznikali nové pravicové strany podporujúce rasovú čistotu. Keď sa v roku 1989 podarilo Národnej strane vo voľbách opäť uspieť, pokračovala v začatých reformách.Vláda, ktorá dlhé roky obhajovala apartheid a považovala ho za vhodný prostriedok na, si už viac nemohla zatvárať oči pred rozpadajúcim sa Sovietskym zväzom a pred vlastným vnútorným rozvratom. O zrušenie hlavných segregačných zákonov sa postaral líder Národnej strany a od roku 1989 aj prezident Juhoafrickej republiky Frederik Willem de Klerk.Hoci prezident čelil opozičnej Konzervatívnej strane (Konserwatiewe Party van Suid-Afrika, KP), v prejave na pôde parlamentu 2. februára 1990 De Klerk oznámil, že dôjde k oslobodeniu dôležitých politických väzňov a aj k zrušeniu zákazu činnosti Afrického národného kongresu a Panafrického kongresu. Celá krajina sledovala prepustenie symbolu boja proti apartheidu Nelsona Mandelu, ktorý 11. februára 1990 opustil po 27 rokoch brány väzenia.V roku 1991 bola prijatá právna norma, ktorou sa zrušili rasovo diskriminačné zákony týkajúce sa pobytu, vzdelávania, občianskej vybavenosti či zdravotnej starostlivosti v Juhoafrickej republike. V duchu myšlienky otestovať podporu vlády i svoj vlastný mandát, De Klerk vo februári 1992 oznámil, že sa v Juhoafrickej republike uskutoční referendum.Na otázkumohli 17. marca 1992 odpovedať výlučne voliči bielej pleti. V tom čase tvorili približne 12 percent obyvateľstva (4,2 milióna). Úradujúci prezident na margo rozhodnutia ľudí povedal, že odpoveď– dokonca aj väčšinou jedného hlasu – by interpretoval ako oprávnenie uzavrieť záväzné dohody s Africkým národným kongresom a ďalšími lídrami černošskej väčšiny bez toho, aby potreboval ďalší súhlas bielej menšiny. Voličov varoval, že referendová odpoveďby znamenala pokračovanie medzinárodných sankcií, nebezpečenstvo občianskej vojny a zhoršenie chaosu v krajine.Výsledok referenda bol jednoznačný: takmer dva milióny voličov (68,73 %) odpovedalo na otázku. De Klerkovi už nič nebránilo v uskutočnení rokovaní s Mandelom a ďalšími černošskými lídrami o návrhu novej ústavy, ktorá by zrovnoprávnila černošskú majoritu a viedla k celoštátnym voľbám s účasťou všetkých rasových skupín.V roku 1993 sa De Klerk aj Nelson Mandela stali nositeľmi Nobelovej ceny za mier za spoluprácu v úsilí o nastolenie nerasovej demokracie v Južnej Afrike.Dva roky po referende – v apríli 1994 – sa konali v Juhoafrickej republike prvé slobodné, demokratické a multirasové voľby, ktoré priniesli víťazstvo Afrického národného kongresu. Nelson Mandela zložil 10. mája 1994 prezidentskú prísahu a stal sa prvým černošským prezidentom v dejinách Juhoafrickej republiky. Na čele krajiny stál do júna 1999.Nová demokratická ústava, ktorá zrovnoprávnila všetky skupiny obyvateľstva, vstúpila oficiálne do platnosti 4. februára 1997.