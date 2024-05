Pred 30 rokmi získal kultový film Pulp Fiction Zlatú palmu v Cannes

Cannes/Bratislava 23. mája (TASR) - Asi málokto očakával, že "gangsterská" snímka Pulp Fiction: Historky z podsvetia, ktorá mala na Filmovom festivale v Cannes premiéru 21. mája 1994, ocení porota tohto prestížneho festivalu hlavnou cenou. Na prekvapenie mnohých sa to však o dva dni neskôr stalo. Vo štvrtok 23. mája uplynie 30 rokov ako druhý celovečerný film amerického režiséra a scenáristu Quentina Tarantina ocenili hlavnou cenou - Zlatou palmou.



Podľa Petra Konečného, filmového teoretika a šéfredaktora filmového portálu kinema.sk, mala snímka úspech pre svoj štýl rozprávania. Na prvý pohľad má podľa neho film zložitú, ale pritom jednoduchú štruktúru spätného rozprávania, kde sa dej vracia v istých okamihoch v čase. Podľa neho ide o pohrávanie sa s fabulou a sujetom, o rozbíjanie spôsobu rozprávania, čo sa v kinematografii objavilo viackrát aj predtým a mnohokrát potom.



"Tarantino to však urobil svižne a zábavne, urobil to s ikonickými postavami, a preto sa stal Pulp Fiction slávnym filmom, pričom v našej lokalite je obľúbený aj vďaka výnimočnému českému dabingu," uviedol pre TASR Konečný.



Režisér vo filme zámerne porušil časovú kauzalitu rozprávania a snímka nemá ani jasne stanoveného hlavného hrdinu. Dnes už uznávaný filmový tvorca využil známe motívy z detektívnych či akčných filmov a do jedného celku spojil niekoľko príbehov okorenených nezabudnuteľnými dialógmi a podmanivým soundtrackom. Jednotlivé príbehy nie sú vo filme chronologicky usporiadané a až na konci sa odhalia vzájomné súvislosti medzi nimi a postavami.



Vo filme, ktorého rozpočet bol desať miliónov dolárov, si zahrali známi herci. V úlohe nájomných zabijakov sa predstavili John Travolta a Samuel L. Jackson. "Čističa" stvárnil Harvey Keitel, boxera, ktorý poruší dohodu s bossom Marcellusom v podaní Vinga Rhamesa, si zahral Bruce Willis. Manželku bossa stvárnila Uma Thurmanová a zaľúbený párik zlodejov Tim Roth a Amanda Plummerová. V jeden z epizód, v úlohe kapitána Koonsa, sa predstavil aj legendárny Christopher Walken.



Pre porotu 47. ročníka festivalu v Cannes, v ktorej sedeli napríklad Clint Eastwood či Catherine Deneuveová, bol tento film podľa Konečného niečím úplne novým. Pôsobil sofistikovane a zároveň pracoval s prvkami popkultúry - nízke povýšil na vysoké. Tarantino urobil podľa neho prievan v tom ako napísať mafiánske postavy, ako pracovať s príbehom, ako priniesť niečo úplne nové.



"Pulp Fiction je aj napriek počiatočným reakciám už absolútne rehabilitovaný film. Je to jeden z tých filmov, ktorý sa bude hrať aj o 30 rokov. Aktuálne je v kinách množstvo filmov, ktoré sa nebudú hrať ani o dva týždne. Myslím si, že Pulp Fiction je preverený časom, je to tá snímka, ktorá je vhodná aj pre štúdium scenáristiky a stavby filmu v súvislosti s časovými rovinami, so štruktúrou fabuly a tým, ako je ten film urobený inak. Napriek tomu, že len využíva to, čo tu už dávno urobili veľkí majstri pred Tarantinom samotným," uviedol filmový teoretik.



Tarantino sa však podľa Konečného nikdy nebránil tomu, že pracuje s tým, čo má napozerané, je to človek a režisér, ktorý toho v živote videl veľmi veľa a to všetko sa dostáva aj do jeho filmov.



Dnes už kultovú snímku nominovali v roku 1995 na sedem Oscarov, sošku však získala len v kategórii Najlepší pôvodný scenár, o ktorý sa postaral Tarantino spolu s Rogerom Avarym. Scenár k filmu Pulp Fiction: Historky z podsvetia ocenili v roku 1995 napríklad aj Zlatým glóbusom.