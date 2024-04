Pred 410 rokmi sa vydajom Pocahontas skončil boj Indiánov s osadníkmi

Jamestown/Bratislava 5. apríla (TASR) - Už počas svojho krátkeho života sa stala známou a jej legenda pretrváva dodnes - viac ako 400 rokov. Indiánka Pocahontas sa navždy zapísala do dejín pôvodného obyvateľstva Ameriky. Dokonca až tak, že jej tvár sa objavila v rokoch 1865 - 1869 aj na dolárových bankovkách a o Pocahontas bol pred takmer 30 rokmi nakrútený rovnomenný animovaný film. Lenže skutočný životný príbeh indiánskeho dievčaťa sa líši od toho, ktorý ponúka obľúbená animovaná disneyovka.



V piatok 5. apríla uplynie 410 rokov odvtedy, keď sa Pocahontas vydala za anglického plantážnika a koloniálneho úradníka vo Virgínii Johna Rolfea, pričom ich sobáš ukončil niekoľkoročnú vojnu indiánskeho kmeňa s osadníkmi.



Pocahontas sa narodila v roku 1596 ako dcéra Wahunsenaca, indiánskeho náčelníka Powhatana. Dostala meno Matoaka, ale volali ju aj Amonute. Celosvetovo známu prezývku Pocahontas, čo znamená hravá, získala pre svoju ihravú, zvedavú a dobrodružnú povahu.



V čase, keď sa Angličania v roku 1607 vylodil na americkom kontinente mala Pocahontas 11 rokov. Prvú osadu v Severnej Amerike, pevnosť Jamestown, založili anglickí osadníci v štáte Virgínia 14. mája 1607. Tá sa stala aj miestom slávnej príhody kolonistu Johna Smitha, ktorého podľa legendy vyslobodila mladučká Pocahontas zo zajatia a zachránila ho pred smrťou. Avšak dodnes sa vedú spory o to, či nešlo ´len´ o obrad adopcie, pretože náčelník Powhatan si kapitána Smitha vážil ako svojho syna Nantaquoda.



Vzťahy medzi pôvodnými obyvateľmi a osadníkmi však často sprevádzalo násilie a krviprelievanie, konflikty pribúdali. Situácia sa vyhrotila v roku 1613, keď Angličania uniesli Pocahontas a od indiánskeho náčelníka Powhatana žiadali výkupné. Pocahontas strávila v zajatí takmer rok, za ten čas sa naučila po anglicky, konvertovala na kresťanstvo a prijala meno Rebecca.



Počas zajatia sa zoznámila s 28-ročným Johnom Rolfeom, vlastníkom tabakových plantáží, ktorý prišiel o ženu a dieťa počas plavby do Virgínie. Svadbu mali 5. apríla 1614 a koncom januára 1615 sa im narodil syn Thomas. Manželstvo Pocahontas s anglickým plantážnikom aspoň načas, konkrétne na osem rokov, upokojilo vzťahy medzi kolonistami a Indiánmi.



Spoločnosť Virginia Company of London, ktorá financovala osídlenie Jamestownu, sa rozhodla využiť obľúbenosť dcéry indiánskeho náčelníka a preto zaplatila celej rodine cestu do Anglicka. V prístave Plymouth pristáli 12. júna 1616. Na ceste ich sprevádzalo aj jedenásť Indiánov.



Vedenie spoločnosti verilo, že Pocahontas alias Rebecca, ktorá prijala kresťanskú vieru a vydala sa za Angličana, pomôže rozptýliť fámy o násilí Indiánov a podporí záujem o Virgíniu. Predstavovali ju ako príklad ´vznešenej divošky´, navštevovala divadlá, stretávala sa so šľachtou a dokonca 5. januára 1617 ju prijal aj anglický kráľ Jakub I.



V marci 1617 sa rodina Rolfeovcov rozhodla vrátiť naspäť do Virgínie. Ale už počas plavby po rieke Temža sa zdravotný stav Pocahontas náhle zhoršil, takže museli neplánovane pristáť v Gravesende, kde vo veku 21 rokov aj zomrela. Presná príčina smrti nie je známa - niektorí historici uvádzajú ako príčinu smrti zápal pľúc alebo tuberkulózu, ale iní nevylučujú nejakú formu úplavice.



Krásna a bystrá, legendami opradená dcéra indiánskeho náčelníka Pocahontas bola pochovaná 21. marca 1617 v kostole svätého Juraja (St George's Church) v anglickom meste Gravesend.