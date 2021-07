Pred 45 rokmi havarovalo lietadlo na bratislavských Zlatých Pieskoch

Na bratislavských Zlatých pieskoch sa 28. júla 1976 zrútilo lietadlo Iljušin Il-18B na trase Praha Ruzyně- Bratislava Ivanka. Na snímke z 30. júla 1976 je stroskotané lietadlo pri Bratislave. Foto: Anton Zagar, Archív TASR

Na palube lietadla IL-18, ktoré sa zrútilo na bratislavské prírodné kúpalisko Zlaté piesky, zahynulo 76 ľudí. Foto: TASR - Juraj Pucher

Na archívnej snímke pri brehu už bolo vidieť identifikačné znaky a československú vlajku na zadnom krídle. Foto: TASR - Juraj Pucher

Od stredy 28. júla, teda odo dňa smutného výročia, budú v priestoroch bratislavského Dopravného múzea vystavené trosky a predmety z lietadla, ktoré sa vlani podarilo vyloviť. Objavil ich potápač Andrej Gašpar pri rekreačnom plávaní. Pri opakovaných výlovoch sa našli také časti ako toaleta, kyslíková maska a rám z okna z kokpitu, časť plášťa, rádiolokátor z nosa, či tlačidlá z kuchynky. Už 27. júla sa o 17. hodine uskutoční vernisáž pre médiá. Výstava dokumentujúca leteckú haváriu spred 45 rokov potrvá do 31. mája 2022.



Bratislava 28. júla (TASR) – Na jazere Zlaté Piesky za Bratislavou sa začínal slnečný letný deň. Krátko po pol desiatej však prišiel šok – na hladinu sa zrútilo lietadlo Iľjušin Il-18 po neúspešnom pokuse pristáť na neďalekom letisku. Na jeho palube sa nachádzalo 69 cestujúcich, štyria zamestnanci Československých aerolínií (ČSA) a šesťčlenná posádka. Pri havárii zahynulo 76 ľudí.Ako pre TASR povedal David Púchovský, autor knihy Katastrofa letu 001 na Zlatých Pieskoch, príčinou nešťastia bola séria chýb, ktorých sa posádka dopustila.uviedol Púchovský.Od najväčšieho leteckého nešťastia, ktoré sa odohralo na území bývalého Československa, uplynie v stredu 28. júla 45 rokov.Turbovrtuľové lietadlo Iľjušin Il-18B s označením OK-NAB "Košice" odštartovalo z Prahy o 8.52 h stredoeurópskeho času (SEČ). Kapitánom bol skúsený pilot Svatoslav Rosa z Ostravy. Stroj bol v prevádzke šestnásť rokov. Lietadlo dostalo o 9.29 h povolenie pristáť v Bratislave. Inštrukcie pre priblíženie prišli o 9.35 h.Problém nastal, keď sa ukázalo, že je lietadlo o 300 metrov vyššie, než predpokladal dispečer. Posádka začala prudko klesať – rýchlejšie, než bolo povolené. Stroj zostupoval o 22 metrov za sekundu namiesto povolených pätnástich, dosiahol pritom rýchlosť až 435 kilometrov za hodinu (limit bol 270 km/h).povedal David Púchovský.Lietadlo s dvoma nefunkčnými motormi na jednom krídle sa nachádzalo v 30-metrovej výške nad prahom pristávacej dráhy.vysvetlil Púchovský.doplnil Púchovský.Ako priblížil, každé vrtuľové lietadlo má systém– na vypnutom motore sa listy vrtule otočia tak, aby bol odpor vzduchu čo najmenší, teda aby na prúdenie vzduchu nabiehali tenkou hranou. Na novších lietadlách, pokiaľ pilot zapne vypnutý motor, vrtuľa sa začne okamžite otáčať a listy sa posúvajú do pôvodnej polohy. Lenže na staršom stroji to prebiehalo pomalšie, listy sa museli najskôr otočiť a až potom sa spustil motor, čo sa pre let 001 stalo osudným. Iľjušin sa o 9. hodine, 37. minúte a 30. sekunde zrútil do jazera Zlaté piesky.Od trupu, ktorý sa rozlomil napoly, sa oddelili krídla. K vraku okamžite vyrazili záchranári – podľa svedkov mnohí ľudia zahynuli následkom utopenia resp. otravy leteckým palivom a nie samotného pádu. Do vody uniklo asi 6500 kilogramov leteckého benzínu a na Zlaté Piesky nemala verejnosť prístup ani v nasledujúcom roku 1977.Iľjušin Il-18 bolo pritom na svoju dobu vyspelé a moderné lietadlo. Prvý raz vzlietlo 4. júla 1957, v službách ČSA bolo od začiatku 60. rokov. Posledný Iľjušin odštartoval v januári 1990.povedal David Púchovský.O nehode priniesol informácie bratislavský Večerník, dokonca po krátkej správe nasledoval väčší článok aj s fotografiami z miesta nehody, ba aj z nemocnice.vysvetlil Púchovský.Záujem o tému v ňom vyvolali spomienky Bratislavčanov v jeho okolí, ale neskôr aj novinárska profesia.povedal Púchovský.Jaromír Kratochvíl zomrel vlani 21. septembra, František Lukáš ešte v roku 1996. Posledným žijúcim účastníkom tragédie je tak Gerard Menárd z Francúzska.