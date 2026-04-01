< sekcia Magazín
Pred 50 rokmi Jobs, Wozniak a Wayne založili Apple
Na zrealizovanie svojej vízie, vytvoriť počítač aj pre bežných ľudí, založili pred 50 rokmi firmu Apple, ktorá odvtedy zmenila svet ľudí a moderných technológií.
Autor TASR
Los Altos/Bratislava 1. apríla (TASR) - Od svojho vzniku firma Apple Computer Company reprezentuje myšlienku či presvedčenie, že nositelia pokroku sú tí, ktorí spochybňujú konvencie, myslia ináč ako väčšina a snažia sa zrealizovať svoje vízie. Medzi takých ľudí určite patrili jej zakladatelia Steven Jobs, Stephen Wozniak a Ronald Wayne.
Na zrealizovanie svojej vízie, vytvoriť počítač aj pre bežných ľudí, založili pred 50 rokmi firmu Apple, ktorá odvtedy zmenila svet ľudí a moderných technológií. Spoločnosť uviedla na trh technológie, bez ktorých si mnohí ľudia už nevedia predstaviť život. Medzi prelomové produkty patria iPod, iPhone, iPad či Apple Watch.
Wozniak na prelome rokov 1975/1976 zostrojil počítač, ktorý na zobrazovanie informácií používal televízor ako displej a zvládol spolupracovať s kazetovým magnetofónom, pre spúšťanie a ukladanie programov pri rýchlosti až 1200 bitov za sekundu. Počítač bol prenosný, čo bolo v porovnaní s vtedy bežnými obrovskými počítačmi fungujúcimi na dierne štítky veľmi nezvyčajné.
Začiatkom roka 1976 sa Jobs a Wozniak, ktorí sa priatelili už od roku 1971, spojili s Ronaldom Wayneom a 1. apríla toho istého roku založili v meste Los Altos v garáži domu Jobsových rodičov firmu Apple Computer. Priamo v garáži pracoval len jej zamestnanec, Jobsov spolužiak z vysokej školy Daniel Kottke. Wozniak sa ukázal raz za týždeň s novým softvérom a Jobs technické veci neriešil, ale z kuchyne domu telefonicky zháňal financie.
Základné imanie firmy bolo 1300 dolárov, ktoré nadobudli tak, že Jobs predal svoj mikrobus Volkswagen a Wozniak programovaciu kalkulačku HP-65. Wayne spoločnosť opustil len 12 dní po tom, ako ju pomohol založiť. Svoj podiel odpredal Jobsovi a Wozniakovi za 800 amerických dolárov.
Prvým produktom spoločnosti bol počítač Apple I, ktorý zostrojil práve Wozniak na prelome rokov 1975/1976. Počítač ponúkali za 666.66 dolárov. Apple I však nezaznamenal výrazný komerčný úspech a predalo sa ho len 175 až 200 kusov.
O rok neskôr však uviedli na trh počítač Apple II, v ktorom sa oveľa viac spojil Wozniakov technický génius s Jobsovým estetickým. Apple II mal integrovanú klávesnicu a všetko vrátane monitora bolo obalené plastovými krytmi. Počítač oslovil nielen nadšencov elektroniky, ale aj širšiu verejnosť. Ponúkal tiež podporu farebnej obrazovky, Wozniak neskôr pridal ďalšie súčasti ako napríklad disketovú mechaniku.
Prvé logo firmy, kde sa objavilo aj dnes známe jablko, navrhli v roku 1976 Jobs a Wayne. Išlo o obrázok Isaaca Newtona, ktorý sedí pod jabloňou. Už o rok neskôr požiadal Jobs dizajnéra Roba Janoffa, aby sa sústredil iba na jablko.
Napriek cene 1298 dolárov sa predával veľmi dobre a Apple II zvýšil tržby spoločnosti. Začiatkom 80. rokov minulého storočia spoločnosť vstúpila na burzu, jej hodnota rýchlo stúpala a zo svojich zakladateľov urobila multimilionárov.
V tomto období začala spoločnosť Apple pracovať aj na zavedenÍ myši či grafického rozhrania. Prvým produktom s týmito novinkami bol počítač Apple Lisa, ktorý na trhu uviedli v roku 1983. O rok neskôr sa spoločnosť prezentovala počítačom Macintosh 128K.
Jobs v roku 1983 priviedol do spoločnosti nového výkonného riaditeľa (CEO), ktorý dovtedy pôsobil v spoločnosti PepsiCo., vyrábajúcej sladené nápoje. John Sculley desaťnásobne zvýšil hodnotu spoločnosti (z 0,8 miliardy dolárov na osem miliárd). V roku 1989 vznikol prvý laptop Apple Macintosh Portable, to už však v spoločnosti nebol Jobs, ktorý sa po dlhodobých treniciach so Sculleyom v roku 1985 založil vlastnú spoločnosť NeXT vyvíjajúcu počítače pre vyššie vzdelávanie a podniky.
Jobs v roku 1986 od spoločnosti Lucasfilm odkúpil jej divíziu počítačovej grafiky The Graphics Group. Premenil ju na samostatnú spoločnosť známu pod názvom Pixar, ktorá v roku 1995 vytvorila prvý celovečerný počítačom animovaný film Toy Story – Príbeh hračiek. Do Apple sa vrátil v roku 1997 ako výkonný riaditeľ po tom, ako spoločnosť kúpila NeXT. Aj on mal veľký podiel na jej oživení. S britským dizajnérom (Jony Ive) spolupracovali na reklamnej kampani Think different, ktorá viedla k produktom ako sú počítače iMac, operačný systém Mac OS X, hudobný prehrávač iPod, smartfón iPhone alebo tablet iPad.
V roku 1985 skončil v Apple aj Wozniak a založil firmu CL 9, ktorá vytvorila prvý univerzálny a programovateľný televízny ovládač na svete. Neskôr si vyskúšal kariéru učiteľa, založil niekoľko firiem a v ďalších naopak šéfoval. A hoci sa v spoločnosti aktívne neangažuje, dodnes je považovaný za jednu z tvárí firmy.
Jobsovi v októbri 2003 diagnostikovali rakovinu pankreasu. Po niekoľkoročnej liečbe zomrel 5. októbra 2011 vo veku 56 rokov v kalifornskom meste Palo Alto.
Zdroje: https://www.britannica.com/money/Apple-Inc;
