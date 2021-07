Pred 50 rokmi preplával František Venclovský La Manche

Lipník nad Bečvou/Bratislava 30. júla (TASR) – K preplávaniu Lamanšského prielivu (La Manche) rodáka z moravského mestečka Lipník nad Bečvou Františka Venclovského paradoxne priviedlo zranenie krčnej chrbtice. Pôvodne sa venoval boxu, v ktorom patril v 50. rokoch minulého storočia k československej špičke.



Zo zranenia, pre ktoré mu hrozilo celoživotné ochrnutie sa začiatkom roku 1960 zotavil natoľko, že sa začal venovať otužovaniu a diaľkovému plávaniu a ako prvý z bývalého Československa, respektíve ako prvý Čech v histórii, preplával kanál La Manche.



V piatok 30. júla uplynie 50 rokov ako František Venclovský za 15 hodín 26 minút preplával Lamanšský prieliv. V tom čase bol druhým vnútrozemským plavcom, ktorému sa to podarilo a celkovo 122. na svete v rebríčku pokoriteľov prielivu.



František Venclovský sa narodil 25. apríla 1932 v Lipníku nad Bečvou. Vyrastal v skromných pomeroch a zo šiestich súrodencov sa dospelosti dožil len on a jeho starší brat. Otec rodiny zomrel 13 rokov po narodení budúceho pokoriteľa Lamanšského prielivu a zanedlho prišla pre šedý zákal o zrak aj matka.



Napriek rodinným ťažkostiam sa Venclovský vyučil za sústružníka a venoval sa zápaseniu, vzpieraniu, ale hlavne boxu. Počas vojenskej služby boxoval v Olomouci za armádny klub Křídla vlasti a v 50. rokoch patril k úspešným boxerom. Túžil v reprezentovať Československo na olympiáde v Ríme v roku 1960. Všetko však prekazil úraz z roku 1957, pri ktorom utrpel vážne zranenie krčnej chrbtice. Hrozilo mu ochrnutie a doživotne invalidný vozík.



Po roku a pol intenzívneho liečenia a rehabilitácie sa aj vďaka svojej pevnej vôli začal zotavovať a robiť prvé kroky. Pomáhalo mu aj plávanie a v roku 1960 sa zotavil natoľko, že sa diaľkovému plávaniu a otužovaniu začal venovať naplno. Trénoval štyri hodiny denne a za týždeň preplával viac ako 50 kilometrov.



Od roku 1964 žiadal československé úrady o možnosť vycestovať a pokúsiť sa preplávať kanál La Manche. Trvalo šesť rokov pokým dostal povolenie a 6. septembra 1970 sa prvýkrát ponoril do vôd Lamanšského prielivu, ale preplávať sa mu ho nepodarilo. Proti bolo nepriaznivé počasie, príliš nízka teplota vody, veľké vlny, a preto sa po 12 hodinách plávania musel vzdať.



Približne o rok neskôr 30. júla 1971 sa František Venclovský, práporčík československej armády, opäť vnoril do vôd kanála La Manche a pri teplote vody okolo 13 - 16 stupňov ho preplával za 15 hodín a 26 minút. Stal sa prvým občanom bývalého Československa a prvým Čechom v histórii, ktorému sa to podarilo. Úspešne preplával Lamanšský prieliv aj druhýkrát 30. augusta 1975 za 13 hodín a 42 minút. Po tomto úspechu mu udelili titul Zaslúžilý majster športu.



Jeho nasledovníkom sa v Československu stal tiež vojak z povolania a pôvodom Slovák z Piešťan Ján Novák, ktorý La Manche, v ťažšom smere z Anglicka do Francúzska, preplával v rokoch 1974 a 1975. Oficiálne je však uvedený v štatistikách ako prvý Slovák Zoltán Makai, ktorý prieliv zdolal 2. augusta 2002, teda po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR). Prvou Slovenkou, ktorá preplávala Lamanšský prieliv, sa stala Zuzana Jusková, ktorej sa to podarilo 16. augusta 2017.



Prvým úspešným plavcom cez Lamanšský prieliv bol Angličan Matthew Webb v roku 1875. Prekonanie prielivu z Doveru (Británia) do Calais (Francúzsko) mu trvalo 21 hodín a 45 minút. Americká plavkyňa Gertrude Ederleová preplávala ako prvá žena Lamanšský prieliv 6. augusta 1926.



František Venclovský, legendárny diaľkový plavec a otužilec, zomrel 13. decembra 1996 v nemocnici Přerove vo veku 64 rokov.