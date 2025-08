Pred 50 rokmi vznikla v USA prvá ženská rocková skupina The Runaways

Los Angeles 5. augusta (TASR) - Niekedy sa najrevolučnejšie nápady zrodia z najjednoduchších pozorovaní. Pred 50 rokmi dostal americký hudobný producent Kim Fowley nápad, ktorý by prelomil všetky bariéry v hudbe: rocková skupina zložená výlučne z mladých žien. Táto myšlienka viedla 5. augusta 1975 k založeniu formácie The Runaways, priekopníckej kapely, ktorá dokázala, že ženy patria na rockové pódium.



Príbeh o vzniku kapely sa číta ako rocková mytológia. Fowley objavil bubeníčku Sandy Westovú na parkovisku reštaurácie v meste West Hollywood, kde ho na mieste presvedčila o svojom hudobnom talente. Gitaristka Joan Jettová medzitým absolvovala u Fowleyho konkurz - hrala na ukulele piesne skupiny Sweet. Následne prešla ku gitaru a stala sa hnacou silou kapely.



To, čo robilo skupinu The Runaways skutočne revolučnou, nebolo len pohlavie, ale aj vek a postoj jej členiek. Neboli to skúsené hudobníčky, ktoré sa presadili v odvetví ovládanom mužmi; boli to tínedžerky, ktoré si dokázali vydobyť vlastné miesto v histórii rocku. Hlavnú speváčku Cherie Currieovú objavili v nočnom klube pre tínedžerov, kým basgitaristku Jackie Foxovú stretol na parkovisku Fowleyho spolupracovník.



Vplyv kapely bol okamžitý a trvalý. Jej najznámejšia pieseň Cherry Bomb sa stala hymnou rebélie dospievajúcej mládeže, zatiaľ čo skladba Queens of Noise demonštrovala divokú energiu a nekompromisný postoj skupiny. The Runaways koncertovali s etablovanými kapelami ako Van Halen a Talking Heads.



Okrem svojho prínosu v oblasti hudby otvorili The Runaways dvere, ktoré predtým neexistovali. Už samotná existencia tejto skupiny inšpirovala nespočetné množstvo mladých žien, aby sa chopili hudobných nástrojov a založili vlastné kapely.



Hoci sa skupina rozpadla už v roku 1979 - po vydaní štyroch štúdiových albumov a jedného koncertného - jej vplyv sa preniesol na ďalšie generácie. Joan Jettová sa stala rockovou hviezdou so svojou kapelou Blackhearts, Lita Fordová si vybudovala úspešnú sólovú kariéru, rovnako i Cherie Currieová. Ďalšia zakladajúca členka Micki Steeleová neskôr pôsobila v inej plne ženskej kapele The Bangles. Sandy Westová zomrela v roku 2006 ako 47-ročná. V kapele počas jej krátkej existencie pôsobili aj ďalšie ženy.



Príbeh členiek The Runaways dokazuje, že rokenrol patrí každému, kto ma dosť odvahy si ho privlastniť. The Runaways nezaložili len kapelu - vytvorili vzor pre rebéliu a ukázali, že tínedžerské dievčatá môžu byť rovnako hlasné, hrdé a silné ako ktokoľvek iný v rockovom šoubiznise.