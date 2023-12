Pred 520 rokmi sa narodil francúzsky astrológ a prorok Nostradamus

Saint-Rémy-de-Provence/Bratislava 14. decembra (TASR) – Predpovedal viaceré historické udalosti vo svete ďaleko do budúcnosti. Rovnako aj prírodné katastrofy či politické zvraty a presne informoval vopred aj o svojej smrti.



Vo štvrtok 14. decembra uplynie 520 rokov od narodenia francúzskeho lekárnika, lekára, astrológa a autora rôznych proroctiev Michela de Nostredamea, známeho pod menom Nostradamus.



Narodil sa 14. decembra 1503 v Saint-Rémy-de-Provence neďaleko Avignonu ako prvý syn židovských rodičov, ktorých inkvizícia prinútila konvertovať na katolicizmus. V detstve veľa času trávil učením sa jazykov, matematiky, astronómie od svojho starého otca, ktorý bol lekárom. Ten ho zasvätil aj do tajov byliniek a astrológie.



Navštevoval univerzitu v Avignone, kde študoval slobodné umenia. Jeho štúdium prerušila morová pandémia. S poznatkami získanými najmä od svojho starého otca začal vykonávať súkromnú prax, pričom úspešne liečil obete moru v Montpellier a priľahlých oblastiach.



K štúdiu medicíny sa neskôr vrátil na univerzite v Montpellier. Štúdium nedokončil, keďže ho vylúčili kvôli praxi lekárnika. Napriek tomu sa stal vyhľadávaným liečiteľom. Okolo roku 1534 sa Nostradamus oženil a založil si rodinu, avšak mor, ktorý predtým liečil, pripravil o život jeho manželku a dve deti.



Rozrušený a prenasledovaný inkvizíciou nasledujúcich šesť rokov cestoval po Taliansku a Francúzsku. Nakoniec sa v roku 1554 usadil v meste Salon-de-Provence, kde sa druhýkrát oženil s Anne Ponsart Gemelle, s ktorou vychoval troch chlapcov a tri dievčatá.



Prvý almanach, v ktorom zverejnil rôzne proroctvá vydal v roku 1550. Úspech však mala najmä kniha Proroctvá (Les Propheties), vydaná v roku 1555. Obsahovala súbor 100 proroctiev vyjadrených vo štvorveršiach, napísaných v metaforách a tajuplným jazykom, obsahujúcim okrem francúzskych aj grécke, talianske a latinské slová. Počas nasledujúcich rokov dokončil celkovo predpovede na desať storočí.



Niektoré jeho predpovede sa plnili, pričom dopredu nebol ich zmysel celkom jasný. Vysvetľovali sa dodatočne. Nostradamus si získal mnoho priaznivcov z najvyšších kruhov a tým aj ochranu pred inkvizíciou. Napriek tomu, že ho veľa ľudí považovalo za diablovho vyslanca, do väzenia sa na veľmi krátku dobu dostal iba v roku 1561 pre chýbajúce povolenie na tlač knihy. V roku 1564 bol Nostradamus vymenovaný za kráľovského lekára kráľa Karola IX.



Posledné proroctvo vyslovil Nostradamus 1. júla 1566 svojmu kňazovi. Bolo o jeho úmrtí s názvom do zajtra. Ráno 2. júla 1566 ho priatelia našli ležať pri písacom stole mŕtveho v jeho pracovni v meste Salon-de-Provence.



Zvýšený záujem o Nostradamove proroctvá sa objavuje po takmer každej veľkej svetovej udalosti. Bez ohľadu na to, či boli Nostradamove vízie, respektíve ich výklady pravdivé alebo nie, prejavuje sa to rastúcim odbytom kníh o známom astrológovi.







