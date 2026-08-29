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Pred 60 rokmi odohrali The Beatles posledný oficiálny koncert
Severoamerické turné sa začalo 12. augusta v Chicagu. Kapela v rámci neho absolvovala celkovo 19 vystúpení (17 v USA, dve v Kanade).
Autor TASR
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Londýn 29. augusta (TASR) - Britská skupina The Beatles, pravdepodobne najvplyvnejšia formácia súdobej popkultúry, odohrala pred 60 rokmi svoj posledný oficiálny koncert. Stalo sa tak 29. augusta 1966 na štadióne Candlestick Park v kalifornskom San Franciscu. Podujatie sledovalo 25.000 divákov.
Akciu vkusne ho zachytil americký fotograf Jim Marshall, ktorý zaznamenal skupinu v kľúčovom okamihu, keď už pociťovala nostalgiu po tom, čo za sebou zanecháva. Len dva mesiace predtým dokončili The Beatles nahrávanie svojho siedmeho štúdiového albumu Revolver, ktorý znamenal v kariére skupiny významný posun od tradičných bigbítových piesní smerom ku komplikovanejším a umelecky náročnejším kompozíciám.
Severoamerické turné sa začalo 12. augusta v Chicagu. Kapela v rámci neho absolvovala celkovo 19 vystúpení (17 v USA, dve v Kanade). Sprevádzali ich negatívne reakcie v súvislosti s kontroverzným výrokom Johna Lennona, že The Beatles sú „populárnejší než Ježiš Kristus“, čo v radoch konzervatívnych katolíckych Američanov vyvolalo pobúrenie spojené s pálením platní tejto skupiny.
Olej do ohňa priliali výroky členov kapely namierené proti vojne, ktorú Spojené štáty v tom čase viedli vo Vietname.
V rámci šnúry kapela nezahrala ani jedinú pieseň z nového albumu, keďže Revolver obsahuje prevažne náročnejšie kompozície s nižšou priamočiarosťou, než na akú boli fanúšikovia zvyknutí (Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows či Good Day Sunshine). Severoamerické turné v roku 1966 bolo najstresujúcejšou etapou kariéry The Fab Four, liverpoolskeho kvarteta, ktoré vzniklo v roku 1960 a zaniklo o dekádu neskôr. Skupina ešte v priebehu turné oznámila svojmu manažérovi Brianovi Epsteinovi, že končí s verejným vystupovaním a chce sa sústrediť výlučne na štúdiovú prácu. Epstein o rok v auguste 1967 ako 32-ročný zomrel a jeho smrť mala na členov skupiny vážne dôsledky.
Setlist z posledného koncertu The Beatles zahŕňal na terajšie pomery málo piesní, iba 11 - Rock and Roll Music, She's a Woman, If I Needed Someone, Day Tripper, Baby's in Black, I Feel Fine, Yesterday, I Wanna Be Your Man, Nowhere Man, Paperback Writer a Long Tall Sally.
Skrátený program bol podľa vyjadrenia kapely spôsobený extrémnym hlukom prevažne ženského publika. The Beatles sa po finálnej poklone - znechutení týmto zážitkom - nechali rýchlo odviesť v obrnenom vozidle zo štadióna, pričom sa zaviazali, že už nikdy nebudú vystupovať naživo.
Skutočne posledným vystúpením skupiny The Beatles sa stalnapokon neplánovaný koncert na streche budovy jej spoločnosti Apple Corps na londýnskej ulici Savile Row 30. januára 1969, spoločne s hráčom na klávesové nástroje Billym Prestonom.
The Beatles vtedy odohrali deväť verzií svojich piatich nových piesní, pričom na uliciach a na strechách okolitých budov sa zhromaždili davy zvedavcov, z ktorých mnohí mali práve obednú prestávku. Približne 40-minútové predstavenie sa preslávilo aj tým, že zasiahla Metropolitná polícia, požadujúc zníženie hlasitosti.
Koncert sa skončil piesňou Get Back a Lennon žartovne vyhlásil: „Chcem sa v mene skupiny poďakovať. Dúfam, že sme prešli konkurzom.“ Lennon opustil The Beatles na jeseň 1969.
Akciu vkusne ho zachytil americký fotograf Jim Marshall, ktorý zaznamenal skupinu v kľúčovom okamihu, keď už pociťovala nostalgiu po tom, čo za sebou zanecháva. Len dva mesiace predtým dokončili The Beatles nahrávanie svojho siedmeho štúdiového albumu Revolver, ktorý znamenal v kariére skupiny významný posun od tradičných bigbítových piesní smerom ku komplikovanejším a umelecky náročnejším kompozíciám.
Severoamerické turné sa začalo 12. augusta v Chicagu. Kapela v rámci neho absolvovala celkovo 19 vystúpení (17 v USA, dve v Kanade). Sprevádzali ich negatívne reakcie v súvislosti s kontroverzným výrokom Johna Lennona, že The Beatles sú „populárnejší než Ježiš Kristus“, čo v radoch konzervatívnych katolíckych Američanov vyvolalo pobúrenie spojené s pálením platní tejto skupiny.
Olej do ohňa priliali výroky členov kapely namierené proti vojne, ktorú Spojené štáty v tom čase viedli vo Vietname.
V rámci šnúry kapela nezahrala ani jedinú pieseň z nového albumu, keďže Revolver obsahuje prevažne náročnejšie kompozície s nižšou priamočiarosťou, než na akú boli fanúšikovia zvyknutí (Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows či Good Day Sunshine). Severoamerické turné v roku 1966 bolo najstresujúcejšou etapou kariéry The Fab Four, liverpoolskeho kvarteta, ktoré vzniklo v roku 1960 a zaniklo o dekádu neskôr. Skupina ešte v priebehu turné oznámila svojmu manažérovi Brianovi Epsteinovi, že končí s verejným vystupovaním a chce sa sústrediť výlučne na štúdiovú prácu. Epstein o rok v auguste 1967 ako 32-ročný zomrel a jeho smrť mala na členov skupiny vážne dôsledky.
Setlist z posledného koncertu The Beatles zahŕňal na terajšie pomery málo piesní, iba 11 - Rock and Roll Music, She's a Woman, If I Needed Someone, Day Tripper, Baby's in Black, I Feel Fine, Yesterday, I Wanna Be Your Man, Nowhere Man, Paperback Writer a Long Tall Sally.
Skrátený program bol podľa vyjadrenia kapely spôsobený extrémnym hlukom prevažne ženského publika. The Beatles sa po finálnej poklone - znechutení týmto zážitkom - nechali rýchlo odviesť v obrnenom vozidle zo štadióna, pričom sa zaviazali, že už nikdy nebudú vystupovať naživo.
Skutočne posledným vystúpením skupiny The Beatles sa stalnapokon neplánovaný koncert na streche budovy jej spoločnosti Apple Corps na londýnskej ulici Savile Row 30. januára 1969, spoločne s hráčom na klávesové nástroje Billym Prestonom.
The Beatles vtedy odohrali deväť verzií svojich piatich nových piesní, pričom na uliciach a na strechách okolitých budov sa zhromaždili davy zvedavcov, z ktorých mnohí mali práve obednú prestávku. Približne 40-minútové predstavenie sa preslávilo aj tým, že zasiahla Metropolitná polícia, požadujúc zníženie hlasitosti.
Koncert sa skončil piesňou Get Back a Lennon žartovne vyhlásil: „Chcem sa v mene skupiny poďakovať. Dúfam, že sme prešli konkurzom.“ Lennon opustil The Beatles na jeseň 1969.