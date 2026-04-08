Pred 60 rokmi sa narodila speváčka Iveta Bartošová, zomrela v 2014
Trikrát získala Zlatého slávika, trikrát bola československá strieborná, dvakrát česká strieborná, trikrát bronzová, štyrikrát získala cenu TýTý.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Fanúšikovia populárnej hudby si v stredu pripomínajú nedožitých 60 rokov speváčky Ivety Bartošovej, ktorá patrila k popredným osobnostiam československej a českej hudobnej scény. Trikrát získala Zlatého slávika, trikrát bola československá strieborná, dvakrát česká strieborná, trikrát bronzová, štyrikrát získala cenu TýTý. Celý rad ocenení získala aj za predaj albumov.
Iveta Bartošová sa narodila 8. apríla 1966 v Čeladnej, okres Frídek-Místek. Spievať začala ešte ako študentka strednej školy s amatérskou skupinou Dianthus. Dostala sa do finále speváckej súťaže Jihlava 1983, skončila štvrtá, a to jej umožnilo venovať sa speváckej dráhe.
Začala v roku 1983 vo dvojici s Petrom Sepešim. Vo februári 1984 nahrali skladby Knoflíky lásky, Červenám a Den, kdy nejsem s ní. V roku 1985 nahrali prvú LP platňu, ktorá dostala názov Knoflíky lásky. Úspešnú spoluprácu ukončila Petrova tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomrel 29. júla 1985 vo Františkových Lázňach vo veku 25 rokov.
Iveta pokračovala so skupinou Balet Petra Hejduka aj Krokmi Františka Janečka. V roku 1987 vydala album I.B. Od toho roku spolupracovala s orchestrom Ladislava Štaidla. V ankete Zlatý slávik sa prvýkrát na vyššej priečke objavila v roku 1985 na siedmom mieste, rok nato už bola prvýkrát zlatá a prvenstvo si zopakovala za roky 1990 a v poslednom ročníku československej ankety za rok 1991.
Hrala vo filmoch Svatba upírů, Poslední výkřik aj v televíznej rozprávke Plaváček. Stvárnila úlohy v muzikáloch Dracula, Pomáda, Monte Christo, Johanka z Arku, Miss Saigon a Les Misérables.
Bartošovej diskografia dnes ráta skoro tri desiatky albumov a kompilácií. Z tých novších sú to kompilačný album Scházíš mi... z novembra 2006, v máji 2008 pridala kompiláciu Platinum Collection. V októbri 2008 vydala nový štúdiový album s názvom 22, v závere roku 2008 vyšla kompilácia Jsem zpátky. V decembri 2012 vyšla kompilácia Noc je království, ktorá obsahovala aj dve nové piesne. K prvému výročiu jej tragickej smrti vyšla v apríli 2015 kompilácia Best Of / Nekonečná. K nedožitým päťdesiatinám obľúbenej speváčky vyšiel v marci 2016 album Krásná neznámá. Ide o jedinečný súbor nikdy nevydaných piesní a skladieb, ktoré zazneli iba z rádia alebo z televízie, prípadne vyšli iba digitálne alebo na nejakom vedľajšom, dávno zabudnutom projekte. Často ide o naozajstné rarity z archívov. K nedožitým 55. rokom vydal Supraphon v apríli 2021 novú kompiláciu Knoflíky lásky / Největší hity 1984 - 2012.
O Ivete Bartošovej sa často hovorilo ako o princeznej českej popovej scény. Žila 13 rokov so skladateľom a hudobníkom Ladislavom Štaidlom, s ktorým mala syna Artura. Na zámku Hluboká v južných Čechách sa 5. septembra 2008 vydala za herca Jiřího Poměje. Rozišli sa v októbri 2010. V septembri 2013 sa vydala za Josefa Rychtářa. Zomrela tragicky (samovražda skokom pod vlak) 29. apríla 2014 vo veku 48 rokov. Ešte v roku 2014 vyšla kniha Iveta Bartošová - Tichá píseň, ktorá pripomína všetky jej vzostupy a pády od začiatku kariéry až po tragický koniec. V marci tohto roku vydal Supraphon reedíciu kompilácie Knoflíky lásky / Největší hity 1984 - 2012.
