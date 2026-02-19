< sekcia Magazín
Pred 60 rokmi viedla anglickú hitparádu speváčka Nancy Sinatra
Dcéra slávneho speváka a herca Franka Sinatru začínala so spievaním v roku 1961.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Pred 60 rokmi, 19. februára 1966, viedla anglickú hitparádu americká speváčka Nancy Sinatra so skladbou These Boots Are Made for Walkin'. Dcéra slávneho speváka a herca Franka Sinatru začínala so spievaním v roku 1961. V marci 1966 vydala debutovú LP platňu s názvom Boots. V singlovej TOP 40 mala desať piesní, hitmi boli Summer Wine, Somethin' Stupid, Jackson a Sugar Town. Vydala deväť štúdiových albumov, zahrala si v ôsmich filmoch. Českú verziu tohto hitu pod názvom Boty proti lásce nahrala Yvonne Přenosilová.
Pred 50 rokmi, 19. februára 1976, viedla anglický rebríček skupina Four Seasons so skladbou December, 1963 (Oh, What a Night). V septembri 1962 mala táto vokálna formácia prvý veľký hit, skladbu Sherry, ktorá sa dostala až na prvé miesto hitparády. Dva mesiace nato viedli opäť americký rebríček so skladbou Big Girls Don't Cry. V decembri 1962 vydali aj prvú LP platňu Sherry and 11 Others. V hitparáde mali celkovo 30 skladieb, z nich päť sa dostalo až na prvú pozíciu. Ich tvorbu dokumentuje viac ako 50 vydaných albumov a rôznych kompilácií.
O desať rokov neskôr bol prvý Billy Ocean s piesňou When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Tento rodák z Trinidadu, ktorý žije od ôsmich rokov v Londýne, začínal so spevom v skupine Shades of Midnight. V roku 1975 si dal meno Billy Ocean, vo februári 1976 mal v hitparáde prvú pieseň Love Really Hurts Without You, ktorá sa dostala na druhé miesto. Ešte v roku 1976 vydal aj debutový album Billy Ocean. Na svojom konte má 11 štúdiových albumov, v singlovej TOP 40 hitparáde mal 12 skladieb, medzi nimi aj Caribbean Queen v októbri 1984, za ktorú dostal cenu Grammy.
Rocková kapela Babylon Zoo bola na čele rebríčka 19. februára 1996 so skladbou Spaceman. Päť týždňov sa udržala na prvej pozícii. Kapela z Wolverhamptonu pôdobila v rokoch 1992 až 2000. Vydali dva albumy, v hitparáde mali tri piesne a Spaceman bola najúspešnejšou z nich.
