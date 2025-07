Pred 60 rokmi vyšla Dylanova pieseň Like a Rolling Stone

New York/Bratislava 19. júla (TASR) - Pred 60 rokmi vyšla pieseň Like a Rolling Stone, jedna z najznámejších kompozícií amerického folk-rockového speváka a skladateľa Boba Dylana.



Skladbu vydali 20. júla 1965 na značke Columbia. Pieseň otvárala jeho nemenej slávny šiesty štúdiový album Highway 61 Revisited vydaný v auguste toho istého roka.



Konfrontačný text piesne vznikol ako rozsiahla báseň, ktorú Dylan napísal v júni 1965, keď sa vrátil z vyčerpávajúceho turné v Anglicku, napokon text zredukoval do štyroch veršov a refrénu.



Počas náročnej predprodukcie sa snažil nájsť podstatu piesne, ktorá bola bez úspechu demonštrovaná v trojštvrťovom takte. Prelom nastal, keď skladbu vyskúšali nahrať v rockovom formáte a hudobník Al Kooper improvizoval organový riff na Hammonde B2, ktorý prispel k jej charakteristickému zvuku.



Vydavateľstvu Columbia sa však nepáčila dĺžka skladby (viac ako šesť minút) a jej ťažký elektronický zvuk, a preto váhalo s jej vydaním. Až keď o mesiac neskôr unikla jej kópia do nového klubu populárnej hudby a vypočuli si ju vplyvní dídžeji, bola pieseň vydaná ako singel.



Hoci sa rozhlasové stanice zdráhali hrať takúto dlhú skladbu, Like a Rolling Stone sa dostala na 2. miesto v americkej hitparáde Billboard a stala sa celosvetovým hitom. Kritici označili skladbu za revolučnú v kombinácii hudobných prvkov, mladistvého, cynicky znejúceho Dylanovho hlasu a priamosti otázky Ako sa cítiš? (How does it feel?).



Vydaním skladby sa dovŕšila premena Dylanovho imidžu z folkového speváka na rockovú hviezdu, pričom Like a Rolling Stone je dodnes považovaná za jednu z najvplyvnejších skladieb povojnovej populárnej hudby v západnom svete. Kultúrny časopis s príznačným názvom Rolling Stone ju v rokoch 2004 a 2010 zaradil na prvé miesto v rebríčku „500 najlepších skladieb všetkých čias“.



Skladbu do svojej tvorby prevzali viacerí interpreti vrátane Jimi Hendrix Experience, The Rolling Stones, Bob Marley and the Wailers, Cat Power, Titus Andronicus a Green Day.



Na aukcii v roku 2014 sa Dylanov ručne písaný text predmetnej piesne vydražil za dva milióny dolárov, čo je svetový rekord za rukopis textu piesne populárnej hudby.



Na prvom nahrávaní 15. júna 1965 bolo nahraných päť verzií piesne vo výrazne odlišnom štýle (Dylan hral na klavíri), než v akom bola napokon vydaná.Na nahrávke sa podieľali Bob Dylan (spev, gitara, fúkacia harmonika), Mike Bloomfield (gitara), Bobby Gregg (bicie nástroje), Paul Griffin (klavír), Al Kooper (organ), Bruce Langhorne (tamburína) a Joe Macho (basgitara).



Bob Dylan je držiteľom viacerých ocenení - okrem iných Oscara, Zlatého glóbusu, desiatich cien Grammy a Nobelovej ceny za literatúru. Uviedli ho tiež do Rockandrollovej siene slávy.