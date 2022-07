Pred 60 rokmi vyslali na obežnú dráhu Zeme Telstar 1

Washington/Bratislava 10. júla (TASR) - Prvý transatlantický televízny prenos umožnila telekomunikačná družica Telstar 1. Od jej vyslania do vesmíru uplynie v nedeľu 10. júla 60 rokov. Na druhý deň od jej štartu sa uskutočnil aj prvý priamy televízny prenos medzi USA a Francúzskom.



Nový vek v televíznom vysielaní sa začal písať 10. júla 1962, keď z Mysu Canaveral vypustili Spojené štáty na obežnú dráhu Zeme prvú komunikačnú a televíznu družicu Telstar 1, ktorú vyrobila spoločnosť American Telephone and Telegraph (AT&T). Družica, ktorú na obežnú dráhu vyniesla raketa Delta DM-19, mala zaistiť telekomunikačné spojenie medzi USA a Európou.



Družica vážila 77 kilogramov a mala guľový tvar s priemerom 90 centimetrov. Jej povrch tvorili solárne panely, z ktorých čerpala energiu. Okolo Zeme obiehala po eliptickej dráhe s dobou obehu približne dve a pol hodiny. Pohybovala sa vo výške 954 až 5636 kilometrov nad zemským povrchom.



Prvý medzikontinentálny televízny prenos medzi USA a Francúzskom sa uskutočnil už na druhý deň 11. júla 1962. Na prenos bola použitá 53-metrová pozemná anténa vyrobená spoločnosťou AT&T, ktorá sa nachádzala v Andoveri v štáte Maine. Išlo však ešte o neverejný experiment, ale už 23. júla 1962 si mohli diváci v USA a Európe spoločne pozrieť tlačovú konferenciu amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.



Telstar 1 však nemala geostacionárnu obežnú dráhu, a preto sa priame prenosy nedali udržať dlhšie ako 20 minút. Vysielanie bolo opäť možné až po dva a pol hodinovom obehu okolo Zeme.



Družica bola aktívna len do novembra 1962, keď vplyvom radiácie zlyhala jej palubná elektronika. Úplne ju deaktivovali vo februári 1963.







