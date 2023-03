Pred 70 rokmi Salk zverejnil svoj objav vakcíny proti detskej obrne

La Jolla/Bratislava 26. marca (TASR) - Prvé veľké víťazstvo nad detskou obrnou vybojoval americký virológ, imunológ a detský lekár Jonas Edward Salk. V nedeľu 26. marca uplynie 70 rokov odvtedy, ako zverejnil svoj objav vakcíny proti tejto zákernej chorobe.



Detská obrna (paralytická poliomyelitída) sa Spojenými štátmi americkými (USA) výrazne prehnala v roku 1952. Nebezpečným vírusovým ochorením sa vtedy nakazilo viac ako 55.000 detí. Smrteľných bolo približne 3000 prípadov, s vážnymi trvalými následkami ostalo 37 percent obetí ochorenia. Detská obrna spôsobuje ochrnutie až smrť udusením v dôsledku paralýzy dýchacích svalov.



Jonas Edward Salk sa pre objav vakcíny stal doslova národným hrdinom. Pri práci mu pomohol objav ďalšieho amerického lekára a virológa Thomasa Huckle Wellera, objaviteľa metódy na kultiváciu vírusu poliomyelitídy na humánnych tkanivách v laboratórnych podmienkach. Výskumníci mohli preto v príprave vakcíny rýchlejšie napredovať.



Za prácou na objavení očkovacej látky stála Nadácia National Foundation for Infantile Paralysis, neskôr premenovaná na March of Dimes. V roku 1938 ju založil 32. americký prezident Franklin Delano Roosevelt, ktorý ochorenie prekonal v roku 1921. Mal však doživotné následky.



Salkovou vakcínou 23. februára 1954 zaočkovali 15.000 detí v Pittsburghu a okolí. Bola to súčasť najrozsiahlejšieho terénneho testu očkovania proti nákazlivému ochoreniu, do ktorého sa zapojili takmer dva milióny detí. Do roku 1957, keď sa začalo s plošným očkovaním, výskyt ochorenia klesol o 90 percent.



Jonas Edward Salk si vakcínu nedal patentovať, hoci mu to podľa odhadov mohlo vyniesť až 7 miliárd dolárov. V roku 1963 založil v kalifornskej La Jolle Salkov inštitút pre biologické štúdie (Salk Institute for Biological Studies) na podporu moderných vedeckých výskumov. Zomrel 23. júna 1995 vo veku 80 rokov.



Očkovanie injekciou čoskoro nahradila orálna vakcína (podávaná do úst) vyvinutá americkým lekárom a imunológom Albertom Sabinom z oslabeného živého vírusu poliomyelitis. Tento spôsob bol nielen lacnejší, ale aj pohodlnejší. Deti dostávali očkovaciu látku na kúsku cukru alebo na lyžičke trikrát v útlom detstve. V Československu sa prvé hromadné očkovanie Sabinovou vakcínou v podobe sirupu začalo v roku 1958.











