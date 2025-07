Pred 70 rokmi otvorili prvý zábavný park Disneyland

Los Angeles 17. júla (TASR) - V losangeleskom metropolitnom meste Anaheim otvoril pred 70 rokmi svoje brány prvý zábavný park Disneyland. Bol to prvý zábavný park otvorený spoločnosťou Walt Disney Company a jediný, ktorý bol navrhnutý a postavený pod priamym dohľadom Walta Disneyho.



Spoločnosť Disney pôvodne plánovala postaviť túto turistickú atrakciu v susedstve svojich ateliérov v meste Burbank, čoskoro si však uvedomila, že navrhované miesto je príliš malé.



Po tom, ako si spoločnosť najala Stanfordský výskumný inštitút, aby vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti a určila vhodné miesto pre svoj projekt, odkúpila v roku 1953 160-hektárový pozemok neďaleko Anaheimu. Park navrhol tvorivý tím, ktorý Walt Disney vybral z interných a externých zdrojov.



Výstavba komplexu sa začala v roku 1954 a park bol odhalený počas špeciálnej televíznej tlačovej konferencie v televíznej sieti ABC 17. júla 1955. Od svojho otvorenia prešiel Disneyland mnohými rozšíreniami a výraznými rekonštrukciami vrátane pridania lokalít New Orleans Square v roku 1966, Bear Country v roku 1972 (dnes známy ako Bayou Country), Mickey's Toontown v roku 1993 a Star Wars: Galaxy's Edge v roku 2019. Okrem toho bol v roku 2001 otvorený Disney California Adventure Park.



Disneyland má väčšiu kumulatívnu návštevnosť ako ktorýkoľvek iný zábavný park na svete - od jeho otvorenia ho navštívilo 757 miliónov ľudí (údaj k decembru 2021). Iba v roku 2023 zavítalo do parku vyše 17 miliónov turistov, čím sa stal v tom roku druhým najnavštevovanejším zábavným parkom na svete, hneď po parku Magic Kingdom na Floride.



Koncept Disneylandu vznikol, keď Walt Disney navštívil Griffith Park v Los Angeles so svojimi dcérami Diane a Sharon. Pri pozorovaní ako sa vozia na kolotočoch, prišiel na nápad vytvoriť miesto, kde by sa mohli deti spoločne s dospelými zabávať. Táto myšlienka však zostala dlhé roky nezrealizovaná.



Najstarší zdokumentovaný návrh Disneyho plánov bol zaslaný ako poznámka produkčnému dizajnérovi štúdia Dickovi Kelseymu už 31. augusta 1948, kde bol projekt na základe Disneyho poznámok označený ako „Mickey Mouse Park“. Čiže, prvý zábavný park Disneyland si musel sedem rokov počkať, pokiaľ otvoril svoje brány.