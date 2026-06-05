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Pred 70 rokmi predviedol Elvis Presley prelomové tv-vystúpenie
Dievčatá v publiku omdlievali a výskali.
Autor TASR
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Memphis 5. júna (TASR) - „Dajte si pozor na Elvisa Presleyho“, aj takto zneli istý čas mediálne titulky v roku 1956 po vystúpení amerického speváka 5. júna 1956 v televíznom programe Milton Berle Show. Z dnešného pohľadu išlo o štandardný a nie až taký výrazný výkon, ale v polovici 50. rokov to bolo priam škandalózne.
Hovorí sa, že neexistuje zlá reklama, a toto vystúpenie potvrdilo, že je to pravda. Nech si už ľudia o Elvisovom vystúpení mysleli čokoľvek, všetci o tom hovorili a zrazu sa ocitol v centre pozornosti. Stal sa hviezdou, skutočným rokenrolovým rebelantom.
Elvis začal rok 1956 svojím debutom v celoštátnej televízii v relácii Stage Show a v tomto programe sa celkovo objavil šesťkrát. Dňa 3. apríla 1956 sa prvýkrát objavil v relácii Milton Berle Show, kde vystúpil na palube lietadlovej lode. Do relácie sa vrátil 5. júna. Medzi ďalšími hosťami boli hviezda seriálu Sheena, kráľovná džungle Irish McCallová, herec Arnold Stang a herečka Debra Pagetová, ktorá si o pár mesiacov neskôr zahrala po boku Elvisa v jeho prvom filme Miluj ma nežne.
V zábavnej scénke stvárnil Berle vedúceho hudobného obchodu, ktorý sa snažil upokojiť skupinu dievčat nadšených z toho, že v predajni stretnú Elvisa. Keď spevák prišiel, Berle si ho pomýlil s ďalším nadšeným tínedžerom, až kým Elvis nepreukázal, že on je skutočná hviezda programu. Potom zaspieval svoj hit I Want You, I Need You, I Love You.
O čom však ľudia nasledujúci deň hovorili, bolo jeho predvedenie skladby Hound Dog. Elvis už predtým vystupoval v televízii, ale často mal so sebou gitaru alebo spieval balady. Svet ho jednoducho ešte nevidel predviesť dne slávne pohybové kreácie.
Keď sa skladba Hound Dog chýlila ku koncu, spevák s kapelou prešli do polovičného tempa a on do toho dal všetko - s typickým elvisovským sebavedomím, krútiac bokmi a s lesknúcimi sa čiernymi vlasmi. Dievčatá v publiku omdlievali a výskali.
Berle urobil s Presleym po vystúpení rozhovor a spýtal sa ho, ako sa mu páči byť stredobodom pozornosti. Elvis, ktorý sa zapojil do humornej scénky, povedal, že sa mu nepáči všetka tá pozornosť jeho fanúšičiek a že by chcel chodiť s tichou dievčinou, ako je Debra Pagetová. Berle ho predstavil Debre, ktorá tiež hrala svoju rolu. Pri pohľade na Elvisa vykríkla, objala ho a pobozkala.
Na druhý deň časť tlač reagovala výsmešne. Jedno katolícke periodikum uverejnilo titulok „Dajte si pozor na Elvisa Presleyho“ a významné denníky ako The New York Times tvrdili, že Elvis nemá talent okrem toho, že vie krútiť bokmi.
Po nespočetných zlatých, platinových a diamantových platniach, 33 úspešných filmoch a kultúrnych míľnikoch, ako sú živé záznamy '68 Comeback Special a Aloha from Hawaii, je ťažké predstaviť si, že by niekto mohol o ňom povedať niečo také. Písal sa však rok 1956 a 21-ročný Elvis ešte nebol korunovaný za „kráľa rokenrolu“. No táto publicita urýchlila jeho ťaženie a katapultovala jeho kariéru do nebývalých výšok.
To, čo kritici zrejme prehliadli, alebo vo svojich recenziách nespomenuli, bola časť relácie, v ktorej Berle odovzdal Elvisovi cenu Billboard Award za to, že sa s piesňou Heartbreak Hotel dostal na prvé miesto v rebríčku predaja, diskdžokejov a jukeboxov.
Po vystúpení v relácii Milton Berle Show sa Elvis 1. júla 1956 objavil v programe Steve Allen Show. Následne ho pozvali na tri vystúpenia do slávnej Ed Sullivan Show.
Elvis Presley začal rok 1956 ako mladý, sľubný spevák, ale zakončil ho ako „kráľ rokenrolu“ a filmová hviezda. Vystúpenie z 5. júna, hoci spočiatku vyvolalo pobúrenie, bolo jedným z hlavných zlomových bodov jeho kariéry.
Hovorí sa, že neexistuje zlá reklama, a toto vystúpenie potvrdilo, že je to pravda. Nech si už ľudia o Elvisovom vystúpení mysleli čokoľvek, všetci o tom hovorili a zrazu sa ocitol v centre pozornosti. Stal sa hviezdou, skutočným rokenrolovým rebelantom.
Elvis začal rok 1956 svojím debutom v celoštátnej televízii v relácii Stage Show a v tomto programe sa celkovo objavil šesťkrát. Dňa 3. apríla 1956 sa prvýkrát objavil v relácii Milton Berle Show, kde vystúpil na palube lietadlovej lode. Do relácie sa vrátil 5. júna. Medzi ďalšími hosťami boli hviezda seriálu Sheena, kráľovná džungle Irish McCallová, herec Arnold Stang a herečka Debra Pagetová, ktorá si o pár mesiacov neskôr zahrala po boku Elvisa v jeho prvom filme Miluj ma nežne.
V zábavnej scénke stvárnil Berle vedúceho hudobného obchodu, ktorý sa snažil upokojiť skupinu dievčat nadšených z toho, že v predajni stretnú Elvisa. Keď spevák prišiel, Berle si ho pomýlil s ďalším nadšeným tínedžerom, až kým Elvis nepreukázal, že on je skutočná hviezda programu. Potom zaspieval svoj hit I Want You, I Need You, I Love You.
O čom však ľudia nasledujúci deň hovorili, bolo jeho predvedenie skladby Hound Dog. Elvis už predtým vystupoval v televízii, ale často mal so sebou gitaru alebo spieval balady. Svet ho jednoducho ešte nevidel predviesť dne slávne pohybové kreácie.
Keď sa skladba Hound Dog chýlila ku koncu, spevák s kapelou prešli do polovičného tempa a on do toho dal všetko - s typickým elvisovským sebavedomím, krútiac bokmi a s lesknúcimi sa čiernymi vlasmi. Dievčatá v publiku omdlievali a výskali.
Berle urobil s Presleym po vystúpení rozhovor a spýtal sa ho, ako sa mu páči byť stredobodom pozornosti. Elvis, ktorý sa zapojil do humornej scénky, povedal, že sa mu nepáči všetka tá pozornosť jeho fanúšičiek a že by chcel chodiť s tichou dievčinou, ako je Debra Pagetová. Berle ho predstavil Debre, ktorá tiež hrala svoju rolu. Pri pohľade na Elvisa vykríkla, objala ho a pobozkala.
Na druhý deň časť tlač reagovala výsmešne. Jedno katolícke periodikum uverejnilo titulok „Dajte si pozor na Elvisa Presleyho“ a významné denníky ako The New York Times tvrdili, že Elvis nemá talent okrem toho, že vie krútiť bokmi.
Po nespočetných zlatých, platinových a diamantových platniach, 33 úspešných filmoch a kultúrnych míľnikoch, ako sú živé záznamy '68 Comeback Special a Aloha from Hawaii, je ťažké predstaviť si, že by niekto mohol o ňom povedať niečo také. Písal sa však rok 1956 a 21-ročný Elvis ešte nebol korunovaný za „kráľa rokenrolu“. No táto publicita urýchlila jeho ťaženie a katapultovala jeho kariéru do nebývalých výšok.
To, čo kritici zrejme prehliadli, alebo vo svojich recenziách nespomenuli, bola časť relácie, v ktorej Berle odovzdal Elvisovi cenu Billboard Award za to, že sa s piesňou Heartbreak Hotel dostal na prvé miesto v rebríčku predaja, diskdžokejov a jukeboxov.
Po vystúpení v relácii Milton Berle Show sa Elvis 1. júla 1956 objavil v programe Steve Allen Show. Následne ho pozvali na tri vystúpenia do slávnej Ed Sullivan Show.
Elvis Presley začal rok 1956 ako mladý, sľubný spevák, ale zakončil ho ako „kráľ rokenrolu“ a filmová hviezda. Vystúpenie z 5. júna, hoci spočiatku vyvolalo pobúrenie, bolo jedným z hlavných zlomových bodov jeho kariéry.