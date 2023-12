Pred 70 rokmi sa narodil prvý šéfredaktor denníka SME Karol Ježík

Modranka/Bratislava 2. decembra (TASR) – Karol Ježík bol prvým šéfredaktorom mienkotvorného denníka SME. Viedol ho od jeho založenia na začiatku roka 1993 až do svojej predčasnej smrti v roku 1998.



V sobotu 2. decembra by sa novinár a publicista Karol Ježík dožil 70 rokov.



Karol Ježík sa narodil 2. decembra 1953 v Modranke (v súčasnosti je časťou Trnavy). Vzťah k žurnalistike získal od svojho otca, športového dopisovateľa mnohých slovenských denníkov. Už ako stredoškolák sa stal externým dopisovateľom Československej tlačovej kancelárie (ČSTK).



Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vyštudoval žurnalistiku a od roku 1978 pracoval v ČSTK ako športový redaktor. Prinášal reportáže napríklad aj zo Zimných olympijských hier (ZOH) v Sarajeve v roku 1984 a z Letných olympijských hier (LOH) v Soule v roku 1988.



Po novembri 1989 začal Karol Ježík pôsobiť najskôr ako zástupca šéfredaktora denníka Smena, od roku 1990 viedol noviny ako šéfredaktor. Pod jeho vedením sa Smena sa vyprofilovala ako nezávislý denník kritizujúci silnejúce nacionalistické a nedemokratické tendencie na Slovensku.



Štát prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti 3. januára 1993 odvolal Karola Ježíka z funkcie šéfredaktora. Na protest spolu s ním odišlo z redakcie denníka 50 redaktorov. Spoločne založili denník SME, ktorého prvým šéfredaktorom sa stal práve Karol Ježík. Prvé číslo vyšlo 15. januára 1993 a pod Ježíkovým vedením sa denník stal druhým najčítanejším mienkotvorným denníkom na Slovensku.



V júni 1995 SME uzavrelo s upadajúcim denníkom Smena a týždenníkom Smena na nedeľu licenčnú zmluvu o prenájme značky a od septembra 1995 začal vychádzať už len spoločný denník SME/Smena.



Počas éry Mečiarovej vlády (1994 - 1998) denník SME informoval o autoritatívnom štýle vládnutia predsedu HZDS, vďaka ktorému Slovensku hrozila zahraničnopolitická izolácia. Denník i viacerí jeho redaktori čelili problémom, dokonca i hrozbám. V októbri 1995 bol napríklad denník SME nútený hľadať tlačiareň mimo Bratislavy. V decembri 1997 premiér Mečiar listom prikázal svojim podriadeným, aby denníku SME a ďalším médiám neposkytovali informácie.



Karol Ježík zomrel 14. decembra 1998 vo veku 45 rokov na následky poranenia hlavy, ku ktorému došlo za nevyjasnených okolností. Ježík skolaboval 7. decembra večer v Dome kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke, kde sa zúčastnil na koncerte jubilujúceho speváka Pavla Hammela. Po lekárskom vyšetrení ho prepustili domov, kde však 8. decembra v skorých ranných hodinách upadol do bezvedomia.



Na bratislavskej Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou akademika L. Dérera sa podrobil operácii. Jeho stav však ostal kritický a následkom poranenia nakoniec podľahol. Úmrtie Karola Ježíka a postup lekárov, ktorí ho ošetrovali, boli predmetom policajného vyšetrovania, takisto vtedajší minister zdravotníctva Tibor Šagát pre tento účel vytvoril expertnú komisiu.



Od roku 1999 denník SME každoročne organizuje Memoriál Karola Ježíka v sálovom futbale. Mesto Trnava mu udelilo v roku 1999 in memoriam čestné občianstvo.



Pri príležitosti Dňa Ústavy SR udelil prezident SR Rudolf Schuster 3. septembra 2000 štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy novinárovi Karolovi Ježíkovi in memoriam. Cenu Slovenského syndikátu novinárov Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky in memoriam mu udelili v roku 2010.



V rámci súťaže Novinárska cena vyhlasovanej Nadáciou otvorenej spoločnosti sa od roku 2004 každoročne udeľuje Cena otvorenej spoločnosti venovaná pamiatke Karola Ježíka.