Pred 80 rokmi sa narodil I. Fiala, priekopník slovenského horolezectva

Bratislava 25. augusta (TASR) – Pri vrcholovom horolezectve bol Ivan Fiala v čase, kedy československá generácia horolezcov patrila medzi absolútnu svetovú špičku. Spolu s Michalom Orolinom vystúpil pred 50 rokmi na deviatu najvyššiu horu sveta Nanga Parbat. Stali sa prvými československými horolezcami, ktorí 11. júla 1971 pokorili vrchol osemtisícovky.



Otec známej herečky Zuzany Fialovej sa venoval aktívne horolezectvu 30 rokov. Počas nich absolvoval 350 ťažkých výstupov po celom svete. Popri stovkách výstupov v Tatrách zdolával všetky významné horstvá planéty. Americký kontinent prešiel od Aljašky až po Ohňovú zem, pokoril horstvá Kaukazu, k výšinám stúpal v Himalájach, v Alpách, na Pamíre, v Altaji či v Hindukúši.



V stredu 25. augusta uplynie 80 rokov od narodenia Ivana Fialu, jednej z ústredných postáv generácie slovenských horolezcov, pre ktorého nebolo horolezectvo športom, ale životnou filozofiou.



Ivana Fiala sa narodil 25. augusta 1941 v Bratislave. K horolezectvu sa dostal počas štúdií na bratislavskej Stavebnej fakulte SVŠT, keď praxoval v Pozemných stavbách v Poprade. Vtedy začal podnikať túry na horské chaty vo Vysokých Tatrách, neskôr vynášal na ne veci, postupne sa zoznamoval s horolezcami až sa k nim napokon pridal.



Prvý zimný výstup absolvoval v Alpách v roku 1966, a hneď bol úspešný. Vravieval, že „Milan Rastislav Štefánik bol prvým Slovákom, ktorý vystúpil na Mount Blanc (4808 m n. m.) a ja som prvým Slovákom, ktorý vystúpil v zime na Mount Blanc."



Aj napriek tomu, že na svojom konte mal veľa skvelých výstupov vo Vysokých Tatrách, v Alpách i ďalších horách, zdolanie vrcholu Nanga Parbat považoval Ivan Fiala za prelom. Spolu s Michalom Orolinom vystúpil 11. júla 1971 bez podpory umelého kyslíka na Nanga Parbat, vysoký 8125 metrov. Pred nimi nestál na osemtisícovom vrchu nijaký horolezec z bývalého Československa, ani z východnej Európy.



Do úspešného výstupu slovenských horolezcov na túto horu vzbudzujúcu obrovský rešpekt sa o to pokúsilo 16 expedícií. Neúspešne. Tiež prvý pokus, ktorý podnikla prvá československá expedícia v roku 1969, sa skončil neúspechom.



„Keby sme sa ani na druhý pokus nedostali na vrchol Nanga Parbatu, boli by nám povedali: ´Nemáte na to, seďte doma.´ Našťastie sme však naň vyliezli a otvorili sme dvere ére nášho horolezectva," povedal v jednom z rozhovorov Ivan Fiala.



Okrem Európy pôsobil v 15 expedíciách na piatich kontinentoch. V 80. rokoch spoluorganizoval dve výpravy na Mount Everest. Bol vedúcim druhej výpravy v roku 1988. Na vrchol zaútočili štyria špičkoví horolezci Jozef Just, Dušan Becík, Peter Božík a Jaroslav Jaško. Všetci dosiahli južný vrchol, pričom Jozef Just sa dostal až na hlavný vrchol 8848 m n. m. Pri ceste naspäť však všetci štyria 17. októbra 1988 vo víchrici zahynuli. S touto obrovskou ranou a stratou priateľov sa nevedel Ivan Fiala vyrovnať a rozhodol sa s horolezectvom skončiť.



Priekopník slovenského himalájskeho horolezectva Ivan Fiala, ktorý dostal v roku 1982 Medzinárodnú cenu fair play UNESCO za záchranu života mexickému horolezcovi na hore Aconcagua, zomrel 13. júla 2018 vo veku 76 rokov.