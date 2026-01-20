< sekcia Magazín
Pred 80 rokmi sa narodil majster temnej formy surrealizmu David Lynch
Prvé spracovanie slávneho sci-fi románu Duna neprinieslo v roku 1984 žiadny vrúcny ohlas.
Autor TASR
Missoula 20. januára (TASR) - Ktorýkoľvek z pojmov Twin Peaks, Divokosť v srdci, Sloní muž, či Lost Highway zariadil Davidov Lynchovi filmársku nesmrteľnosť. Svetovú kinematografiu obohatil aj o snímky Modrý zamat, Mullholand Drive či ďalšími osobitými dielami ako kontroverzná Mazacia hlava a naopak jednoduchší Príbeh Alvina Straighta.
Vytvoril si tiež silné putá s významnými hudobníkmi ako Moby a Trent Reznor. V utorok 20. januára si svet kinematografie, špeciálne jej nezávislá či umelecky náročnejšia sféra, pripomenie nedožité 80. narodeniny kultového amerického režiséra, scenáristu, producenta, občasného herca i hudobníka Davida Lyncha.
Lynchovo dielo sa vyznačovalo temnou formou surrealizmu a v jeho snímkach dominovalo napätie. Kriminálne a thrillerové línie však neboli podstatou jeho diel. Svoje filmové i seriálové príbehy postavil na ponurých sondách do ľudských pováh. Svoje štyri štandardné oscarové nominácie síce na sošky nepremenil, ale americkí filmoví akademici výrazného i významného filmára ocenili v roku 2019 čestným Oscarom za celoživotný prínos pre kinematografiu. Sympatie mal aj v Európe a patril medzi amerických miláčikov prestížneho európskeho filmového festivalu vo francúzskom Cannes.
David Lynch sa narodil 20. januára 1946 v Missoule v americkom štáte Montana. Rodina sa často z dôvodu práce otca sťahovala a budúci režisér spolu so sestrou a bratom vyrastal vo viacerých menších mestách USA. Po skončení strednej školy v Alexandrii študoval výtvarné umenie vo Washingtone, neskôr na umeleckej škole v Bostone. Vysokoškolské vzdelanie zavŕšil v roku 1969 na Pennsylvánskej akadémii výtvarných umení vo Philadelphii. Študoval síce maliarstvo, ale už ako študentovi mu učaroval svet filmu a nakrútil tiež niekoľko krátkometrážnych kusov.
Ako režisér debutoval v roku 1977 čiernobielym filmom Mazacia hlava, na ktorom pracoval viac než päť rokov. Snímka plná mysterióznych scén a výjavov rozpráva príbeh Henryho Spencera, ktorý sa dozvie, že jeho priateľka čaká dieťa. Radosť z narodenia nového človeka však vystrieda zdesenie, pretože na svet prichádza akési zvláštne monštrum.
Prvé spracovanie slávneho sci-fi románu Duna neprinieslo v roku 1984 žiadny vrúcny ohlas. Ale následne Lynch zaujal kritikov a divákov umelecky nekompromisným filmom Modrý zamat (1986). V psychotrileri, v ktorom hlavné postavy stvárnili Kyle MacLachan, Isabella Rosselliniová a Dennis Hopper, ukázal svet násilia či sexuálnej perverzie skrývajúci sa za idylickou fasádou amerického provinčného mestečka.
Zmysel pre tajomno predviedol aj v legendárnom seriáli Twin Peaks. Tridsaťdielny flimový opus, na ktorom pracoval so scenáristom Markom Frostom, prilákal k televíznym obrazovkám milióny divákov. Mnohí z nich chceli prísť na to, kto zabil stredoškoláčku z mestečka Twin Peaks Lauru Palmerovú. Snažili sa napríklad odhaliť aj to, akú úlohu v príbehu zohrával záhadný trpaslík či tajomný a desivý Bob. Zabávali sa na vtipných až bizarných scénach a dialógoch protagonistov seriálu, alebo na netradičných vyšetrovacích metódach agenta FBI Dalea Coopera, ktorého neopakovateľne stvárnil Kyle MacLachlan. Podmanivú hudbu, ktorá výborne korešpondovala s mysterióznou atmosférou seriálu, skomponoval Angelo Badalamenti. Seriál sa v roku 2017 dočkal pokračovania v podobe ďalších 18 dielov.
V roku 1990 nakrútil ďalší úspešný film Divokosť v srdci, ktorý na festivale v Cannes ocenili Zlatou palmou v kategórii najlepší film. Lynchovi sa v postmodernej snímke podarilo úspešne prepojiť romantiku s prvkami akčného filmu. Nechal v ňom vyniknúť Nicolasa Cagea, ktorý vo svojej slávnej kariére strieda vo výbere rolí kvalitu s priemernosťou.
O dva roky neskôr sa Lynch vrátil k agentovi Cooperovi a nakrútil celovečerný film Twin Peaks: Fire Walk With Me, v ktorom zasadil dej príbehu pred začiatok seriálu. Filmografiu majstra snov a šoku dopĺňajú aj snímka Lost Highway (1997) či z Lynchovej poetiky vybočujúci film Príbeh Alvina Straighta, 1999).
Lost Highway je snímka, ktorú si možno pozrieť mnohokrát a bez ambície pochopiť Lynchov odkaz, nieto ešte zámer. Mätúce majestátne dielo ešte vylepšuje parádny soundtrack (Badalamenti, Reznor, Lou Reed, David Bowie, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins). Aj v ďalšom trileri Mullholand Drive z roku 2001 ostal režisér verný tomu, že ho zaujímajú predovšetkým veci pod povrchom, tajomné, odkrývajúce pravú podstatu ľudského konania.
David Lynch je okrem Zlatej palmy z roku 1990 (Divokosť v srdci) aj držiteľom Ceny pre najlepšieho režiséra z Cannes (2001 - Mullholand drive) a čestného Zlatého leva za celoživotné dielo z roku 2006 na festivale v Benátkach. V októbri 2010 si prevzal v Goslare Cisársky prsteň - ocenenie, ktoré udeľuje mesto, rodisko nemeckého kráľa a rímskeho cisára Henricha IV. V zdôvodnení výberu laureáta porota podčiarkla, že Lynchovi sa už v ranej fáze umeleckej tvorby podarilo prekonať hranice medzi výtvarným a filmovým umením.
David Lynch nahrával albumy s vlastnou hudbou, ku ktorej mal veľmi blízko nielen precíznym dbaním na soundtracky k svojim filmom. Natočil tiež dokumenty o slávnych muzikantoch. Zomrel 26. januára 2025. Bol štyrikrát ženatý a zanechal štyri deti, z nich dcéra Jennifer Lynchová zdedila po otcovi talent i vášeň robiť filmy.
