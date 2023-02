Pred 80 rokmi sa narodil najmladší člen Beatles George Harrison

Liverpool/Bratislava 25. februára (TASR) – Fanúšikovia legendárnej skupiny Beatles si na celom svete pripomenú nedožitých 80 rokov najmladšieho člena skupiny George Harrisona, prezývaného aj tichý Beatle.



George Harrison sa narodil 25. februára 1943 v Liverpoole. Už od mlada bol vraj samostatný so sklonom k samotárstvu. Chodil na to isté gymnázium ako ďalší člen Beatles Paul McCartney.



V hudbe bol samoukom. V trinástich rokoch si obľúbil vtedajšiu hviezdu skiffle Lonnieho Donegana. Od spolužiaka si za tri libry kúpil použitú gitaru. Podporovala ho matka, ktorá mala veľmi rada hudbu a divadlo. Príchodom Georgea do skupiny sa domácnosť Harrisonovcov na Upton Green premenila na útočisko jej členov. Stretávali sa skoro každý deň. Prvá zostava však vydržala iba do novembra 1959.



V apríli 1960 trojica John Lennon, Paul McCartney a George Harrison založila opäť skupinu. Za bicími bol Pete Best a piatym členom Johnov spolužiak Stuart Suclifle. Vyskúšali názov John & Moondogs, z ďalších návrhov sa ujal The Long John & The Silver Beatles. Postupom času vynechali z názvu Long John a potom aj slovo Silver, až napokon ostal názov Beatles. Prišli tri účinkovania v Hamburgu v roku 1960. Prvé bolo krátke, lebo na základe udania polícia zistila, že George nemá ešte 18 rokov ani platné pracovné povolenie, a tak musel Nemecko opustiť.



Prvý singel skupiny Beatles so skladbou Love Me Do vyšiel 5. októbra 1962, po ňom aj prvý album Please Please Me. Ten nahrali v marci 1963 za jediný deň. Druhý album s názvom With The Beatles, ktorý nahrávali opäť v štúdiu na Abbey Road, vyšiel 22. novembra 1963. Na ňom mal George prvú vlastnú skladbu Don't Bother Me.



Oficiálna diskografia Beatles v katalógu EMI sa začína singlom Love Me Do, vydaným 5. októbra 1962, končí sa 13. albumom Let It Be, vydaným 8. mája 1970. Nahrali celkom 211 skladieb, 20 z nich zložil George. Na začiatku úspešnej dráhy hral na československej gitare značky Resonet Grazioso, ktoré sa vyvážali aj do Anglicka. George Harrison prijal indickú kultúru a indickú inštrumentáciu použil tak v sólovej tvorbe, ako aj v tvorbe skupiny Beatles.



Pod názvom All Things Must Pass vydal v decembri 1970 svoj debutový sólový trojalbum. Skladbu All Things Must Pass nahral ešte vo februári 1969, producent George Martin ju však na platne Beatles nezaradil. Vydanie tohto trojsetu označil hudobný týždenník Melody Maker doslova za šok.



Spolu s indickým priateľom Ravim Shankarom zorganizovali 1. augusta 1971 v newyorskej Madison Square Garden dva koncerty na pomoc obetiam hladu a vojny v Bangladéši. Koncerty boli úspešné, ale kvôli právnym problémom bol výťažok z nich zmrazený. Na podporu fondu pre Bangladéš prispel nakoniec umelec z vlastného konta. Bol to druhý problém počas jeho sólovej dráhy. Prvý mal už v roku 1971 so skladbou My Sweet Lord. Producent Bright Tunes obvinil Harrisona z toho, že jeho skladba je kópiou piesne He's So Fine americkej skupiny Chiffons z roku 1963. Spor sa ťahal takmer päť rokov a súd napokon rozhodol v prospech žalobcu s tým, že Harrison zrejme adaptoval pesničku podvedome.



LP platňa Concert For Bangla Desh bola pri výročnom odovzdávaní cien Grammy v marci 1973 ocenená ako album roka. V júni 1974 založil George Harrison vlastnú nahrávaciu značku Dark Horse. Na nej vydal svojich osem albumov. V auguste 1988 vzniklo hviezdne zoskupenie Traveling Wilburys, ktoré okrem Georgea Harrisona tvorili Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynn a Tom Petty. Posledným štúdiovým albumom bol Brainwashed, nahrávanie ktorého ukončil George Harrison dva mesiace pred úmrtím. Album však vyšiel až rok po jeho odchode do muzikantského neba.



Súboj s rakovinou prehral 29. novembra 2001 vo veku 58 rokov v americkom Los Angeles. Ako člen hnutia Hare Krišna sa nechal spopolniť a jeho popol vysypali do posvätnej rieky Ganga v indickom meste Váranási.



Americký hudobný dvojtýždenník Rolling Stone zaradil Georga Harrisona na 11. miesto v zozname 100 najlepších gitaristov všetkých čias. Dvakrát ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy, ako člena Beatles v roku 1998 a v roku 2014 ako sólového umelca.