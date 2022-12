Pred 80 rokmi sa narodila slovenská rozhlasová legenda M. Tvarožek

Bratislava 19. decembra (TASR) - Prvý raz zaznel jeho charakteristický hlas z éteru Slovenského rozhlasu v dramatických augustových dňoch roku 1968. Rozhlasovému mikrofónu zostal verný takmer 50 rokov, do apríla 2016, keď musel prácu s mikrofónom pre vážne zdravotné problémy zanechať.



V pondelok 19. decembra uplynie 80 rokov od narodenia moderátora, publicistu a redaktora Michala Tvarožka, ktorý spojil celý svoj profesionálny život s prácou v Slovenskom rozhlase.



"Bol to vyslovene človek, ktorý mal to, čo mal mať, a čo málo z novinárov má. Mal v sebe doslova človečinu a niesol to vo svojej duši. Bol to ochotný odovzdať študentom a ostatným," uviedol pre TASR k osobnosti Michala Tvarožka dlhoročný vysokoškolský rozhlasový pedagóg a rozhlasový novinár Ján Sand, podľa ktorého bol "Mišo" jedným slovom génius a nosičom vynikajúcich novinárskych myšlienok.



Michal Tvarožek sa narodil 19. decembra 1942 v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu UK, ale ako sám hovoril, veľa právu neublížil, lebo po deviatich mesiacoch práce na právnom oddelení vtedajšieho Generálneho riaditeľstva Priemstav sa prihlásil na konkurz do Slovenského rozhlasu. Uspel a od 1. mája 1968 sa stal jeho zamestnancom.



Prvý raz zaznel jeho hlas z éteru v dramatických augustových dňoch roku 1968. V uliciach Bratislavy nahrával rozhovory a ankety, pripravoval situačné správy. V budove rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa udomácnil na takmer dve desiatky rokov v ekonomickej redakcii a v redakcii vedy a techniky. Až prišiel November 1989 a s ním – ako ich charakterizoval - "hviezdne okamihy histórie". To už stál Tvarožek v rozhlasovej "obrátenej pyramíde" pri zrode novej spravodajskej relácie Rádiožurnál.



Od začiatku sa stal jej moderátorom, bol parlamentným spravodajcom, reportérom, robil živé prenosy z významných udalostí, ako boli inaugurácie prezidentov či napríklad návšteva pápeža Jána Pavla II., vznik SR a jej prijatie do OSN, vstup do EÚ, ale aj mnoho ďalších. Popri tom autorsky pripravoval a moderoval občas aj Dobré ráno, Kontakty a najmä obľúbenú Nočnú pyramídu.



Tvarožkov hlas poznali rozhlasoví poslucháči tiež z jeho talkshow Vec verejná, ktorá sa vysielala od roku 2004. Týždeň čo týždeň sa v nej takmer 15 rokov rozprával s významnými osobnosťami politického, kultúrneho či vedeckého života. Za túto reláciu dostal významné ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii publicistika za rok 2013.



Za svoju rozhlasovú prácu získal Tvarožek mnoho ocenení. Napríklad v poslucháčskych anketách o najlepšieho rozhlasového moderátora trikrát Krištáľový mikrofón v kategórii spravodajstva a v roku 2018 si prevzal Cenu Romana Kaliského za významný prínos slovenskej žurnalistike, ktorou Literárny fond ocenil zároveň jeho dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni.



Michal Tvarožek zostal celý svoj tvorivý život verný jednému jedinému médiu - Slovenskému rozhlasu. Zomrel 7. januára 2021 vo veku 78 rokov po krátkej a ťažkej chorobe.