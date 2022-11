Pred 80 rokmi sa narodila speváčka Eva Kostolányiová

Eva Kostolányiová a Karol Duchoň na Bratislavskej lýre 1973. Foto: Archív TASR

Trnava/Bratislava 2. novembra (TASR) – Krátku, ale úspešnú spevácku kariéru Evy Kostolányiovej zdobia hity ako Bábika, Poď so mnou, Až bude pokosená tráva, Keď si sám, Chvála humoru či Dobré ráno želám. Od narodenia speváčky, ktorej kariéru v mladom veku prerušila zákerná choroba, uplynie v stredu 2. novembra 80 rokov.Eva Kostolányiová, rodným priezviskom Vermešová, sa narodila 2. novembra 1942 v Trnave. Spolu so siedmimi súrodencami vyrástla v trnavskej cukrovarníckej štvrti. Na základnej škole bola veľmi dobrou žiačkou, vynikala aj pohybovým talentom.Speváckej začiatky absolvovala spolu s bratom Ivanom v Trnave, kde spievali s domácim dixielandom na nedeľných čajoch o piatej. V rokoch 1956 - 1961 bola členkou tanečného súboru Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Popri zamestnaní súkromne študovala spev u profesora Godinu. Od roku 1961 bola členkou Vojenského umeleckého súboru, kde nastúpila ako tanečnica, ale od roku 1964 účinkovala aj ako speváčka. Vo februári 1965 sa vydala za kolegu Jána Kostolányiho.V roku 1967 nastúpila ako speváčka do bratislavskej Tatra revue. Po štrnástich mesiacoch odišla a na jeseň 1968 začala účinkovať ako speváčka s kapelou Ľuba Beláka, s ktorou absolvovala aj zahraničné vystúpenia. Od septembra 1970 spievala s orchestrom Braňa Hronca, ktorý v tej dobe patril k európskej špičke. V júni 1972, už ako sólová speváčka, súťažila na Bratislavskej lýre s piesňou Farebný sen. Krátko po tom založila s Mirom Šebom vlastnú skupinu Hej. Prichádzajú hity Keď si sám či duet Haló tam s Michalom Dočolomanským.V začiatku svojej speváckej dráhy mala v repertoári prevzaté skladby, postupne pribudli aj piesne domácich autorov. Jej pohybový a herecký talent sa naplno prejavil v závere roku 1972 v televíznej inscenácii operety Mamzelle Nitouche. V roku 1973 získala spolu s Karolom Duchoňom striebornú Bratislavskú lýru za duet Chvála humoru. V októbri toho istého roku spievala na medzinárodnom piesňovom festivale v írskom Castlebar.Medzi ďalšie hity v jej podaní patria piesne Až bude pokosená tráva, Ruka s kvetom, duet Smoliar s Michalom Dočolomanským, Čas čo má milión hier, Dobré ráno želám či pieseň Výlety.Počas speváckej dráhy nahrala viac ako 140 piesní, ktoré vyšli na viacerých singloch a albumoch. V roku 1980 vyšla výberovka Eva Kostolányiová. Opus v roku 2006 vydal hitovú kompiláciu Eva Kostolányiová 20 Naj. O desať rokov neskôr vyšla trojkolekcia Opus 1969 – 1975. V roku 2020 vyšla na LP platni výberovka Poď so mnou.Obľúbená speváčka Eva Kostolányiová zomrela mladá 3. októbra 1975 vo veku nedožitých 33 rokov. Prehrala boj s rakovinou, ktorú tajila pred rodinou aj spolupracovníkmi.