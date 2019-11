Deň študentstva vznikol na základe udalostí v Prahe spred 80 rokov

Praha/Bratislava 17. novembra (TASR) - Najmä v Česku, na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách si študenti pripomínajú udalosti, ktoré viedli k vyhláseniu Medzinárodného dňa študentstva. Ten pripadá na 17. novembra.



Podnetom na vyhlásenie Medzinárodného dňa študentstva sa stali udalosti na jeseň 1939 vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava.



Okupácia českých území nemeckými vojskami vyvolala v uliciach Prahy 28. októbra 1939 demonštráciu v spojitosti s oslavami vzniku Československa. Pri zrážke medzi demonštrantmi a ozbrojenými zložkami, ktorých príslušníci použili strelné zbrane, zahynul mladý pekársky robotník Václav Sedláček. Trinásti ďalší účastníci demonštrácie utrpeli ťažké zranenia, medzi nimi aj študent medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej Jan Opletal, ktorý o dva týždne, 11. novembra 1939, zraneniam podľahol .



Silnejúca protiokupačná nálada v Protektoráte Čechy a Morava vyvrcholila 15. novembra, keď sa v Prahe rozhodli uctiť si na pohrebe pamiatku mŕtveho Jana Opletala.



Opletalova smrť vytiahla pred 80 rokmi, 17. novembra 1939, do ulíc stovky vysokoškolákov bez rozdielu ich príslušnosti k fakulte alebo škole vôbec. Chceli sa pochodom cez mesto s medikom dôstojne rozlúčiť. Strety s políciou a nemeckými vojakmi trvali celý deň a ich následky boli tragické. Špeciálne nemecké komandá SS a SD prepadávali vysoké školy a internáty v Prahe, Brne a Příbrame.



Nasledovali popravy bez súdu, vyše 1200 študentov odvliekli do koncentračného tábora Sachsenhausen-Oranienburg v Nemecku a deväť študentov a funkcionárov študentských organizácií bolo popravených. Medzi nimi aj Slovák Marek Frauwirt (1911-1939).



O bleskovej protištudentskej akcii rozhodol 16. novembra v Berlíne nemecký vodca Adolf Hitler, keď sa deň po Opletalovom pohrebe v Berlíne konala mimoriadna porada, na ktorej bol schválený plán "Sonderaktion Prag vom 17. November 1939".



Pri príležitosti druhého výročia uzatvorenia českých vysokých škôl a odvlečenia študentov do koncentračného tábora sa v Londýne stretli delegácie študentov 26 národov pod záštitou prezidenta Edvarda Beneša a exilovej československej vlády.



V slávnostnom vyhlásení stanovili 17. november za Medzinárodný deň študentstva. V roku 1942 na zasadnutí Medzinárodného študentského zhromaždenia vo Washingtone bol 17. november potvrdený a opäť vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. Na akte potvrdenia sa zúčastnili delegáti študentov 50 krajín.



Podobne ako 17. novembra 1939 aj 17. novembra 1989 najmä v Prahe a Bratislave zohrali študenti významnú úlohu, ktorá viedla k neskorším zmenám v spoločnosti.







