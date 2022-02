Pred 80 rokmi vznikol 1. československý samostatný prápor v ZSSR

Buzuluk - z bojov. Foto: archív TASR

Plukovník Ludvík Svoboda číta pred útvarom rozkaz k vyznamenaniu čs. vojenskej jednotky 10. mája 1943 vo Veseloje na Ukrajine. Foto: TASR - ČSTK reprodukcia

Bratislava 12. februára (TASR) - Pred 80 rokmi, po rozvinutí činnosti prijímacej a odvodovej komisie a odvedení prvých necelých troch stoviek dobrovoľníkov, bola 12. februára 1942 rozkazom veliteľa jednotky vyhlásená organizácia 1. práporu československého vojska v Sovietskom zväze.Spolu s ňou zverejnili aj personálne obsadenie veliteľských funkcií. De facto tak týmto dňom začala existovať jednotka, ktorá vošla do histórie ako 1. československý samostatný prápor v ZSSR. Stalo sa tak v priuralskom mestečku Buzuluk, nachádzajúcom sa asi 150 km na východ od Kujbyševa (dnes Samara).uviedol pre TASR historik z Vojenského historického ústavu v Bratislave (VHÚ) Jozef Bystrický.Ako priblížil, základom personálnej výstavby prvej československej jednotky v Sovietskom zväze sa stali príslušníci Českej a slovenskej légie zorganizovanej v Poľsku. Tí po predchádzajúcom schválení československým vyslancom v Poľsku Jurajom Slávikom 18. septembra 1939 prešli pod vedením podplukovníka Ludvíka Svobodu na územie ZSSR. Na začiatku októbra 1939 sa jednotka premenovala na Východnú skupinu československého vojska.V apríli 1940 v nej bolo takmer 800 osôb, avšak do mája 1941 bolo zásluhou jej veliteľa 652 z nich odsunutých do Francúzska a na Blízky východ.dodal ďalej Bystrický.Organizačná výstavba práporu vyvrcholila v polovici júla 1942, na začiatku poslednej dekády októbra 1942 dostal prápor zbrane a 28. októbra jeho príslušníci vykonali vojenskú prísahu.uviedol historik. Jeho vojaci boli vystrojení britskými uniformami, prevzatými od poľských jednotiek v ZSSR a sovietskymi zimnými doplnkami.V súčastiach práporu bolo pred odchodom na front zaradených celkom 974 osôb. Napriek tomu, že československý branný zákon službu žien v armáde neumožňoval, bolo medzi nimi aj 38 žien.vysvetlil Bystrický.Prápor odchádzal na front v situácii, keď vrcholilo úsilie vojsk Červenej armády o likvidáciu nemeckých vojsk obkľúčených v priestore Stalingradu a začínal ich všeobecný útok. Smerom na západ sa najvýraznejší postup sovietskych vojsk predpokladal na belgorodskom a charkovskom smere. Časť tohto úseku sovietsko-nemeckého frontu sa stala miestom zasadenia 1. čs. samostatného práporu, ktorý bol na začiatku druhej polovice februára 1943 začlenený do vojsk Voronežského frontu a 27. februára podriadený veliteľovi charkovskej posádky.objasnil Bystrický.Zaradením do zostavy vojsk brániacich prístupy k Charkovu z juhu sa 1. čs. samostatný prápor stal prvou zahraničnou jednotkou, ktorá vstúpila do bojov na východnom fronte po boku Červenej armády. Obranu zaujal v pásme od západného okraja Mirgorodu po východný okraj Arťuchovky, s ťažiskom v Sokolove, ktoré sa 8. marca stalo objektom útoku nemeckých jednotiek.uvádza historik.Počas bojov práporu pri Sokolove zahynulo 86 jeho príslušníkov, 106 bolo ranených a asi 30 nezvestných. Československá vláda v Londýne ocenila statočnosť príslušníkov práporu vyznamenaním - 88 z nich Československým vojnovým krížom 1939 a ďalších 77 príslušníkov práporu dostalo československú medailu Za chrabrosť pred nepriateľom.Okrem toho 85 príslušníkov práporu bolo vyznamenaných rôznymi sovietskymi rádmi a medailami, pričom veliteľovi 1. roty Jarošovi bol ako prvému cudzincovi udelený titul Hrdina Sovietskeho zväzu. Veliteľ práporu Ludvík Svoboda dosiahol hodnosť armádneho generála. Počas tzv. Pražskej jari 30. marca 1968 sa stal prezidentom Československa, vo funkcii bol do 28. mája 1975.