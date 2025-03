OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 84 rokov

Prezident SR Ivan Gašparovič počas rozhovoru pre Tlačovú agentúru SR v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok

Vtedajší slovenský najvyšší ústavný činiteľ Andrej Kiska (druhý sprava) pozval na slávnostný novoročný obed svojich predchodcov. Jeho pozvanie vo štvrtok 15. januára 2015 do Prezidentského paláca prijali Michal Kováč (druhý zľava), Rudolf Schuster (vpravo) a Ivan Gašparovič (vľavo). Foto: TASR - ARCHÍV KANCELÁRIA PREZIDENTA SR

Slávnostná inaugurácia prezidenta SR sa konala 2. marca 1993 v bratislavskej Redute. Na archívnej snímke prezident SR Michal Kováč (vľavo) a Predsedníctvo NR SR zľava podpredseda NR SR Augustín Marián Húska, predseda NR SR Ivan Gašparovič, podpredseda NR SR Peter Weiss a podpredseda NR SR Jozef Prokeš počas národnej hymny. Foto: TASR - Drahotín Šulla

Na archívnej snímke zľava americký prezident George Bush, slovenský prezident Ivan Gašparovič a ruský prezident Vladimir Putin pri príchode na Bratislavský hrad 24. februára 2005. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Stretnutie prezidentov Slovenskej republiky pri príležitosti 85. narodenín prvého prezidenta SR Michala Kováča (dole vľavo), ktoré oslávil 5. augusta. Vpravo dole manželka Emília Kováčová. V pozadí zľava v poradí tretí prezident SR Ivan Gašparovič, terajšia hlava štátu Andrej Kiska a druhý prezident SR Rudolf Schuster, 23. september 2015, Bratislava. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke bývalý prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou Silviou Gašparovičovou počas hlasovania v prvom kole prezidentských volieb v Bratislave 23. marca 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič počas Dňa otvorených dverí NR SR a osláv Dňa Ústavy SR, 1. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian

Na archívnej snímke z 18. apríla 2004 Ivan Gašparovič v spoločnosti manželky Silvie ochutnáva 40-kilogramovú tortu po oznámení neoficiálnych výsledkov druhého kola prezidentských volieb v skorých ranných hodinách v sídle HZD v Bratislave. Foto: TASR/ Vladimír Benko

Na snímke prezident SR Ivan Gašparovič (vľavo) a prezident Poľskej republiky Bronisłav Komorowski (vpravo) s členmi folkórneho súboru Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. Červený Kláštor, 26. augusta 2013. Foto: TASR/Milan Kapusta

Na snímke vpravo prezident ČR Miloš Zeman a vľavo prezident SR Ivan Gašparovič počas tlačovej konferencie po rokovaní 27. mája 2014 v Prahe. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke sprava prezident SR Ivan Gašparovič si preberá cenu od predsedu Slovenskej akadémie vied Jaromíra Pastoreka počas osláv 60. výročia Slovenskej akadémie vied v Bratislave v utorok 18. júna 2013. Foto: TASR/Michal Svítok

Na oficiálnu dvojdňovú návštevu Slovenska pricestovala 23. októbra 2008 britská kráľovná Alžbeta II. spolu so svojím manželom princom Philipom, vojvodom z Edinburghu. Na záver dvojdňového pobytu na Slovensku 24. októbra 2008 vhodila britská panovníčka na popradskom zimnom štadióne úvodné buly medzi HK Aquacity ŠKP Popradom a anglickým tímom Guildford Flames. Na snímke vpravo je prezident SR Ivan Gašparovič, vľavo v pozadí primátor Popradu Anton Danko. Foto: TASR - František Iván

Na snímke bývalí prezidenti SR zľava Andrej Kiska, Zuzana Čaputová, Ivan Gašparovič, Rudolf Schuster a súčasná hlava štátu Peter Pellegrini počas záverečného vyjadrenia po tradičnom novoročnom obede v pondelok 13. januára 2025 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Predseda vlády SR Vladimír Mečiar (vpravo v popredí) predseda NR SR a Ivan Gašparovič (vľavo) 17. júla 1992 v budove parlamentu v Bratislave zdravia poslancov po podpise Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Foto: Pavel Neubauer - Archív TASR

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič (vpravo) a prezident Českej republiky Václav Klaus (vľavo) Foto: TASR - Michal Svítok

Fotograf Pavel Neubauer zhotovil aj oficiálny portrét Ivana Gašparoviča po zvolení v roku 2004. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Vtedajší predseda NR SR Ivan Gašparovič sa 28.novembra 1995 zúčastnil v Bratislave na nakrúcaní televíznej relácie Debakel, v ktorej súťažil s bývalou úspešnou lyžiarkou zjazdárkou Janou Šoltýsovou-Gantnerovou. Boxerský súboj I. Gašparoviča (vľavo) s prezidentom HC Slovan Harward Dušanom Pašekom. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zo spoločného fotografovania hokejového tímu HC Slovan Bratislava v rámci osláv majstrovského titulu 2012 v Bratislave 23. apríla 2012. Na snímke uprostred prezident SR Ivan Gašparovič gratuluje kapitánovi Slovana Miroslavovi Šatanovi k získaniu titulu. Vpravo prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Juraj Široký. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Prezidenti v Tatranskej Lomnici pred nástupom do lanovky na Skalnaté pleso, druhý zľava prezident Slovenska Ivan Gašparovič, vpravo prezident Česka Václav Klaus, druhá sprava Livia Klausová. Foto: TASR/František Iván

V areáli amfiteátra v Detve sa počas víkendu 7.-8.júla 2012 uskutočnil 47. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou. Na snímke zo 7. júla 2012 prezident SR Ivan Gašparovič (uprostred) počas návštevy festivalu. Foto: TASR

Zo slávnostného sľubu slovenskej výpravy na Hry XXX. olympiády v Londýne. Na snímke prezident SR Ivan Gašparovič (vľavo) a vpravo šéf výpravy SOV Ľubor Halanda 10. júla 2012 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Prezident SR Ivan Gašparovič odchádza z cyklistických pretekov s hromadným štartom. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. marca (TASR/Teraz.sk) - V poradí tretí prezident samostatnej Slovenskej republiky Ivan Gašparovič oslavuje 84 rokov. Narodil sa 27. marca 1941 v Poltári. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1968 na svojej alma mater prednášal na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. S prestávkami až do roku 2004 odovzdával teoretické vedomosti budúcim právnikom. Ako jediný pôsobil v najvyššej ústavnej funkcii dve funkčné obdobia, teda desať rokov.V rokoch 1990-1992 zastával post generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) v Prahe. Po voľbách v roku 1992 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady (SNR) za Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) a v zákonodarnom zbore pôsobil desať rokov. Stal sa predsedom SNR – po septembri 1992 Národnej rady SR –v tejto funkcii pôsobil počas dvoch volebných období, v rokoch 1992-1994 a tiež v rokoch 1994-1998.V marci až októbri 1998, po tom ako sa skončilo funkčné obdobie prezidenta SR Michala Kováča, poverili Gašparoviča ako predsedu NR SR niektorými prezidentskými právomocami.Po voľbách 25. a 26. septembra 1998, keď HZDS prešlo do opozície, pôsobil Ivan Gašparovič ako poslanec NR SR, pôsobil v Ústavnoprávnom, a tiež v Mandátovom a imunitnom výbore NR SR. HZDS opustil po nominačnom sneme hnutia 6. júla 2002. Založil nový politický subjekt - Hnutie za demokraciu (HZD), ktorý 12. júla zaregistrovali na ministerstve vnútra.Keď v parlamentných voľbách na jeseň 2002 nezískalo HZD potrebný počet hlasov na vstup do parlamentu, Ivan Gašparovič sa znova vrátil učiť na Právnickú fakultu UK v Bratislave.V prvom kole priamych prezidentských volieb 3. apríla 2004 postúpil do druhého kola s tesným náskokom pred ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom. Získal 22,28 percenta, teda 442.564 hlasov, čo bolo o 3644 hlasov viac, než mal E. Kukan. V druhom kole volieb 17. apríla 2004, do ktorého nastupoval ako druhý v poradí za Vladimírom Mečiarom, získal Ivan Gašparovič 59,91 percenta odovzdaných platných hlasov (1.079.592). Stal sa tak tretím prezidentom SR.Do úradu slovenského prezidenta ho inaugurovali 15. júna 2004. Prezidentské voľby vyhral aj o päť rokov, keď v prvom kole volieb 21. marca 2009 získal 46,7 percenta hlasov a postúpil do druhého kola s Ivetou Radičovou. Napokon v druhom kole 4. apríla 2009 uspel Ivan Gašparovič so ziskom 55,53 percenta hlasov voličov. Ako prvý prezident v histórii SR sa 15. júna 2009 ujal úradu druhýkrát po sebe. Jeho druhé funkčné obdobie sa skončilo 15. júna 2014.Nastúpil do úradu počas druhej vlády premiéra Mikuláša Dzurindu, počas jeho desaťročného pôsobenia sa ďalej vystriedali prvá vláda Roberta Fica (2006-2010), vláda Ivety Radičovej (2010-2012) a druhá vláda Roberta Fica (po roku 2012).Bývalý prezident SR je držiteľom Veľkého rytierskeho kríža od britskej kráľovnej Alžbety II. Ivan Gašparovič je aj čestným členom mestskej rady mesta Cork v Írsku. Jeho postoje ocenila Zlatou medailou Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Múzeum židovskej kultúry za zásluhy o rozvoj múzea mu udelilo Medailu Chatama Sofera. Cenu obce Uhrovec dostal Ivan Gašparovič za osobný prínos v šírení dobrého mena a odkazu Alexandra Dubčeka, ocenili ho aj Zlatou medailou Spoločnosti Alexandra Dubčeka.Ivan Gašparovič je známy záľubou v motoristických športoch. S manželkou Silviou Gašparovičovou majú dve deti.