Pred 85 rokmi sa narodil jeden z najznámejších českých hercov J.Abrhám

Zlín/Bratislava 14. decembra (TASR) - Patrí medzi najpopulárnejších českých hercov, ktorý vynikal na divadelných doskách i na filmovom plátne. Brilantne vedel zahrať dramatické úlohy, ale oplýval aj veľkým komediálnym talentom. Diváci si Josefa Abrháma pamätajú najmä ako primára Blažeja z obľúbeného seriálu Nemocnice na kraji města alebo ako Dalibora Vránu z komédie Vrchní, prchni! V sobotu 14. decembra by sa česká herecká legenda bola dožila 85 rokov.



Josef Abrhám sa narodil 14. decembra 1939 v Zlíne. Lásku k divadlu mal v génoch - bol vnukom slovenského dramatika, prozaika a evanjelického farára Jozefa Hollého a jeho rodičia boli ochotníci. Prvé herecké skúsenosti získal počas štúdia na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, z ktorej po dvoch rokoch prestúpil na pražskú Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU), ktorú ukončil v roku 1962. Odtiaľ smerovali jeho kroky do pražského Divadla na Vinohradech, kde odohral tri sezóny.



Od roku 1965 sa stal hercovou domovskou scénou práve založený Činoherný klub. Verný mu zostal až do začiatku 90. rokov a práve tam sa spoznal so svojou budúcou manželkou Libušou Šafránkovou, slávnou predstaviteľkou rozprávkovej Popolušky. Krátko pôsobil aj v Národnom divadle. V Činohernom klube exceloval v hrách Penzion pro svobodné pány, Višňový sad, Strýček Váňa, Hráči, Revízor, v jednoaktovke Václava Havla Audience i v mnohých ďalších.



Pred kamerou debutoval v roku 1961, v treťom ročníku na DAMU, ako študent Pepa vo filme Strop v réžii Věry Chytilovej. V tom istom roku stvárnil malú úlohu aj v detektívke Kde alibi nestačí. V nasledujúcom roku dostal herecké príležitosti hneď v štyroch filmoch, pričom v snímke Velká cesta sa predstavil v hlavnej úlohe slávneho spisovateľa Jaroslava Haška.



Filmografia Josefa Abrháma je mimoriadne bohatá a pestrá. Charizmatický herec stvárnil množstvo nezabudnuteľných postáv medzi nimi napríklad rolu zvodníka v detektívke Partie krásneho dragouna (1970), triedneho učiteľa v komédii Marečku, podejte mi pero! (1976) alebo pana Knotka v Kulovém blesku (1978). K jeho nezabudnuteľným úlohám nepochybne patrí tiež ústredná postava kníhkupca Dalibora Vránu v legendárnej komédii Vrchní, prchni! (1980). Veľký herecký talent predviedol aj v úlohe spisovateľa a dramatika Karla Čapka v životopisnej dráme Člověk proti zkáze (1989).



Českého leva si prevzal v roku 1994 za najlepší mužský herecký výkon vo filme Jana Hřebejka Šakalí léta (1993). Na toto prestížne ocenenie bol nominovaný ešte v roku 2006 v kategórii vedľajší mužský herecký výkon za úlohu vo filme Kráska v nesnázích a v roku 2011 v kategórii mužský herecký výkon v hlavnej úlohe za rolu vo filme Odcházení.



Okrem falošného čašníka Vránu je najpopulárnejším Abrhámovým stvárnením záletný lekár a neskôr primár chirurgického oddelenia Arnošt Blažej v televíznom seriáli Nemocnice na kraji města (1977). Seriál ovenčený prívlastkami ako špičkový či fenomenálny sa dočkal aj pokračovaní s názvom Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) a Nemocnice na kraji města - nové osudy (2008).



S populárnou herečkou Libušou Šafránkovou sa zosobášil v roku 1976. Spolu prežili 45 rokov, počas ktorých sa viackrát objavili spoločne aj na filmovom plátne. Okrem manželského páru vo Vrchní, prchni! je nezabudnuteľná tiež ich rovnaká rola v komédii Svatební cesta do Jiljí (1983). Bok po boku si zahrali aj v ďalších filmoch, naposledy to bolo v roku 2013 v romantickej komédii Přijde letos Ježíšek?



Šiesty diel populárnych ´Básnikov´ nazvaný Jak básníci čekají na zázrak a rozprávka Anděl Páně 2, ktoré prišli do kín v roku 2016, boli posledné filmy Josefa Abrháma. Na televíznych obrazovkách sa poslednýkrát objavil v roku 2017 v seriáli Trpaslík.



Josef Abrhám získal za svoje herecké majstrovstvo mnoho ocenení. Prezident SR Andrej Kiska mu udelil 8. januára 2019 štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a v novembri 2020 získal Cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo.



Posledné mesiace trávil v ústraní a z verejného života sa úplne stiahol po smrti svojej milovanej manželky Libuše Šafránkovej v júni 2021. Vynikajúci český herec Josef Abrhám zomrel 16. mája 2022 vo veku 82 rokov v nemocnici v Mělníku na zápal pľúc.