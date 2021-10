Pred 90 rokmi putoval obávaný boss podsvetia Al Capone za mreže

Na archívnej snímke z 25. augusta 2021 obľúbená pištoľ, ktorá patrila americkému gangstrovi Al Caponemu v aukčnom dome v Sacramente. Aukcia sa konala v kalifornskom Sacramente, oznámila v utorok 12. októbra 2021 stanica BBC. Najpopulárnejšou položkou bola Caponeho obľúbená pištoľ, ktorá sa vydražila za 860.000 dolárov. Foto: TASR/AP

Chicago/Bratislava 24. októbra (TASR) – Trvalo roky, pokým sa americkej justícii podarilo dostať za mreže jedného z najsilnejších a najobávanejších šéfov organizovaného zločinu. Do väzenia sa Al Capone však nedostal za vraždy, lúpeže, pašovanie alkoholu, organizovanie hazardných hier či nevestincov, ale pre neplatenie daní.Od okamihu, kedy si Al Capone vypočul verdikt, na základe ktorého putoval na 11 rokov do väzenia, uplynie v nedeľu 24. októbra 90 rokov. Celý trest si neodsedel, predčasne ho prepustili 16. novembra 1939.Al Capone, celým menom Alphonse Gabriel Capone, sa narodil 17. januára 1899 v New Yorku v štvrti Brooklyn. Vyrastal v chudobnej rodine prisťahovalcov z Neapola. Jeho otec pracoval ako holič a matka bola krajčírkou. Budúci mafiánsky boss mal šesť bratov a dve sestry.Dodržiavanie pravidiel nepatrilo k silným stránkam Al Caponeho už od detstva. Nedokončil ani základné vzdelanie a od 14 rokov sa potuloval po newyorských uliciach. Pridával sa k rôznym mládežníckom gangom a energiu si vybíjal v pouličných šarvátkach. Z nich si odniesol aj viacero zranení tváre, podľa ktorých si vyslúžil prezývku Scarface (Zjazvená tvár).V prostredí organizovaného zločinu si postupne vybudoval povesť tvrdého chlapíka, ktorý ovládal nielen päste, ale aj strelné zbrane. Zároveň však na neho začali „poľovať" členovia iných gangov, a tak sa gangster, ktorý mal na svedomí už dve vraždy, v roku 1920 presťahoval do Chicaga.V tomto meste vstúpil do organizácie, na čele ktorej stál Jim Colosimo a mala približne 800 členov. Venovala sa najmä pašovaniu a nelegálnemu predaju alkoholu. Vďaka prohibícii zisky mafie výrazne rástli.Krátko po tom, ako sa Al Capone ocitol v Chicagu, podieľal sa na zabití Colosima, ktorého vystriedal na čele organizácie. Svojim počínaním vzbudzoval strach, lebo na presadenie záujmov neváhal ani zabíjať. Čoskoro ovládol americký stredozápad a stal jedným z najbohatších ľudí v Chicagu. Uplácaním politikov a policajtov sa mu darilo beztrestne si užívať obrovský majetok.Vyšetrovacie orgány a justícia sa pokúšali dostať zločinca do väzenia. Al Capone mal však na vraždy či lúpeže nepriestrelné alibi, a tak sa vyšetrovatelia zamerali na jeho financie. Obávaný mafián totiž neplatil zo svojich príjmov dane. Vyšetrovacie orgány sa opierali aj o rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov z roku 1927, kedy súd uviedol, že aj zisk z nelegálneho predaja alkoholu patrí pod daňovú povinnosť.Tlak uväzniť jedného z najsilnejších mafiánskych šéfov vzrástol aj po tzv. Svätovalentínskom masakre, keď Caponeho zabijaci zavraždili 14. februára 1929 sedem členov konkurenčného gangu Bugsa Morana. Po tomto krviprelievaní sa na Caponeho daňové úniky zameral tím vyšetrovateľov, ktorému sa podarilo zhromaždiť dostatok dôkazov.Všetko sa spustilo v júni 1931, keď Al Caponeho obvinili. Ten sa ešte na začiatku pokúšal dohodnúť na vine a treste, ale neúspešne. Ostro sledovaný proces sa začal 18. októbra 1931 a konečný verdikt si Al Capone vypočul 24. októbra 1931. Súd mu vymeral 11 rokov väzenia, 50.000 dolárov pokuty a zaplatenie súdnych trov vo výške 20.000 dolárov.Odpykávať trest si začal v atlanskom väzení, odkiaľ ho v roku 1934 presunuli do dnes už legendárneho Alcatrazu. Tam sa pre neho začal ťažký život, nielen pre spoluväzňov, korí sa mu vyhrážali smrťou či pre prísny väzenský režim, ale zrádzalo ho aj zdravie.Napokon si neodsedel celých 11 rokov. Pre zdravotné problémy ho prepustili 16. novembra 1939, po siedmich rokoch, šiestich mesiacoch a 14 dňoch. Do Chicaga sa už nevrátil, žil na Floride.Al Capone zomrel 25. januára 1947 na srdcový infarkt vo veku 48 rokov. Obávaného mafiána pochovali na cintoríne Mound Olivet v Chicagu.V októbri 2021 sa v Sacramente konala dražba Al Caponeho osobných vecí. Na predaj bolo zhruba 174 predmetov, vrátane fotografií, strelných zbraní, šperkov a vybavenia domácnosti. Najpopulárnejšou položkou bola jeho obľúbená pištoľ, ktorá sa vydražila za 860.000 dolárov.