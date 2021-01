Pred 90 rokmi sa narodil americký spisovateľ Edgar Lawrence Doctorow

New York/Bratislava 6. januára (TASR) - Americký spisovateľ Edgar Lawrence Doctorow úspešne miešal fikciu s historickými faktami. Jeho romány ako Vitajte v ťažkých časoch, Svetová výstava, Ragtime či Jazero potáplic sú aj akousi historickou kronikou americkej spoločnosti. Od narodenia autora, z ktorého tvorbou sa spája aj pojem retrofikcia, uplynie v stredu 6. januára 90 rokov.



Edgar Lawrence Doctorow sa narodil 6. januára 1931 v New Yorku v rodine, ktorej predkovia boli ruskí židovskí prisťahovalci. Vyrastal v newyorskej štvrti v Bronx. Budúci spisovateľ študoval na strednej škole zameranej na prírodné vedy - The Bronx High School of Science. Počas štúdia prispieval do školského časopisu, kde uverejňoval svoje prvé literárne pokusy.



Už ako stredoškolák predviedol veľký zmysel pre fikciu zasadenú do reálneho prostredia. Sám Doctorow často totiž spomínal historku zo strednej školy, kde dostali za úlohu napísať profil nejakého človeka. Doctorow odovzdal sloh o vrátnikovi Carlovi z koncertnej siene Carnegie Hall. Ten sa učiteľovi tak zapáčil, že ho chcel zverejniť aj s fotkou vrátnika. Keď učiteľ už objednal fotografa, musel sa budúci svetoznámy spisovateľ priznať, že si postavu Carla, ktorého tak živo opísal, vymyslel.



Po skončení strednej školy navštevoval Kenyon College v štáte Ohio, kde študoval filozofiu, ale venoval sa aj divadlu a účinkoval v miestnom divadelnom spolku. Rok strávil na Kolumbijskej univerzite, kde študoval divadelnú réžiu. V rokoch 1954 - 1955 absolvoval vojenskú službu a potom krátko pracoval pre Columbia Pictures v New Yorku. V roku 1959 sa stal redaktorom New American Library, odkiaľ o päť rokov prešiel na pozíciu editora do vydavateľstva Dial Press.



Knižne debutoval v roku 1960 netypickým westernovým románom Welcome to Hard Times (Vitajte v ťažkých časoch), ktorý sa odohrával v druhej polovici 19. storočia. Román sa v roku 1967 dočkal aj rovnomenného filmového spracovania, pod ktoré sa podpísal režisér Burt Kennedy a hlavnú postavu stvárnil legendárny herec Henry Fonda.



O šesť rokov neskôr vydal román Big As Life (Veľký ako život) a v roku 1971 v americkej spoločnosti zarezonovalo aj jeho dielo The Book of Daniel (Kniha Danielova), v ktorom sa inšpiroval odsúdením a popravou manželov Rosenbergovcov.



V románe Ragtime (1975) cez sociálno-kritický obraz opísal obdobie ekonomického rozmachu v USA v rokoch 1902 - 1914. V retrofiktívnej próze vystupujú vymyslené, ale aj historicko-reálne postavy. Jeden z jeho najznámejších a najúspešnejších románov do rovnomennej filmovej podoby spracoval v roku 1981 český režisér Miloš Forman.



Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami sa stalo kulisou Doctorowho románu Loon Lake (Jazero potáplic, 1980) a 30. roky minulého storočia boli dejiskom aj autobiograficky ladenej prózy World's Fair (Svetová výstava) z roku 1985.



V románe Billy Bathgate (1989) zasa opísal príbeh chudobného chlapca z Bronxu, ktorý je poslíčkom a pomocníkom jedného z členov newyorského gangu. V roku 1991 vznikla rovnomenná filmová snímka, pod ktorú sa podpísal režisér Robert Benton.



Aj napriek tomu, že Doctorow odmietal označenie za autora historických románov, aj dej ďalších jeho diel ako napríklad The Waterworks (Vodáreň, 1994), alebo Homer & Langley (2009) sa odohráva v rôznych historických obdobiach.



Jeden z najvýraznejších amerických spisovateľov Edgar Lawrence Doctorow zomrel 21. júla 2015 v New Yorku vo veku 84 rokov.