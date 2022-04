Pred 90 rokmi sa narodil prvý demokraticky zvolený maďarský premiér

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Kristína Mayerová

Podpis Deklarácie o spolupráci 15. februára 1991 vo Vyšehrade v Maďarsku. Na archívnej snímke záverečný prípitok po podpísaní slávnostného vyhlásenia 15. februára 1991. Zľava prezident ČSFR Václav Havel, maďarský prezident Árpád Göncz, československý premiér Marián Čalfa, predseda maďarskej vlády József Antall a poľský prezident Lech Walesa. Foto: Foto TASR - Pavel Neubauer

Budapešť 8. apríla (TASR) - Po páde komunistického režimu v roku 1989 a prvých slobodných voľbách, ktoré sa konali koncom marca a začiatkom apríla 1990 sa stal József Antall prvým demokraticky zvoleným predsedom vlády v Maďarsku. V piatok 8. apríla by sa učiteľ, historik, muzeológ a politik József Antall dožil 90 rokov.Narodil sa 8. apríla 1932 v Budapešti. Po absolvovaní gymnázia študoval od roku 1950 maďarský jazyk a literatúru, ako aj históriu a archívnictvo na budapeštianskej Univerzite Loránda Eötvösa. Po skončení štúdií začal v roku 1955 učiť na Gymnáziu Józsefa Eötvösa, na ktorom v októbri roku 1956 viedol revolučný výbor.József Antall sa v roku 1956 aktívne zapojil do protikomunistického ľudového povstania, za čo nasledoval zákaz vyučovania i publikačnej činnosti. Zamestnanie našiel v knižnici a po uvoľnení zákazu v roku 1963 publikoval stovky odborných štúdií a článkov.V roku 1964 začal pracovať v budapeštianskom Semmelweisovom múzeu, venovanom dejinám medicíny. Najskôr pôsobil v knižničnom a archívnom oddelení až sa postupne vypracoval na post riaditeľa múzea, ktorým sa stal v roku 1974.Počas demokratizačných procesov sa koncom 80. rokov začal József Antall opäť aktívne venovať politike. Pripojil sa k Maďarskému demokratickému fóru (MDF), ktoré sa stalo jedným z najvýznamnejších hnacích motorov pádu komunizmu v Maďarsku. Viedol delegáciu MDF na rozhovoroch s komunistami za okrúhlym stolom počas príprav Maďarska na prechod k demokracii.Po zvolení za lídra MDF, v októbri 1989, priviedol túto pravicovú stranu k jasnému volebnému víťazstvu v prvých slobodných voľbách, ktoré sa uskutočnili na prelome marca a apríla 1990. Ním vedené Maďarské demokratické fórum v nich získalo 164 mandátov.József Antall, rešpektovaný za to, že sa k politickým oponentom nesprával ako k nepriateľom, sa stal v máji 1990 predsedom koaličnej vlády, ktorej členmi boli MDF, Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) a Nezávislá strana maloroľníkov (FKGP).Krajinu nasmeroval k členstvu v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii, súčasne zohral veľkú úlohu pri rozpustení Varšavskej zmluvy – vojenskej aliancie štátov strednej a východnej Európy pod vedením Sovietskeho zväzu.Spolu s najvyššími predstaviteľmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a Poľska Václavom Havlom a Lechom Walęsom sa József Antall podpísal 15. februára 1991 na Vyšehradskom hrade v severnom Maďarsku pod dokumenty o vzniku Vyšehradskej trojky, ktorá sa po rozdelení Československa zmenila na Vyšehradskú štvorku (V4).József Antall, ktorému bola v roku 1990 udelená Cena Roberta Schumana za podiel na presadzovaní súdržnosti Európy, zomrel 12. decembra 1993 v Budapešti po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 61 rokov.Zdroj: www.britannica.com