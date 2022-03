Pred 90 rokmi sa narodil John Updike, autor „králikovskej“ tetralógie

Na archívnej snímke Michelle Pfeifferová. Foto: TASR/AP Photo

Reading/Bratislava 18. marca (TASR) - Svetový úspech a dve Pulitzerove ceny si americký spisovateľ John Updike vydobyl sériou románov - Králik, utekaj!, Králik sa vracia, Králik je bohatý a Králik na odpočinku, v ktorých je ústrednou postavou Harry Angstrom, prezývaný Králik. Vďaka úspešnému filmovému spracovaniu patrí medzi jeho známe prózy aj román Čarodejnice z Eastwicku.Od narodenia Johna Updikea, jedného z najvýznamnejších amerických spisovateľov druhej polovice 20. storočia, kronikára života americkej strednej vrstvy, uplynie v piatok 18. marca 90 rokov.John Updike sa narodil 18. marca 1932 v Readingu v americkom štáte Pensylvánia. Vyrastal v mestečku Shillington v rodine stredoškolského učiteľa matematiky. V roku 1945 sa rodina presťahovala na vidiecku usadlosť v Plowville odkiaľ začal budúci spisovateľ dochádzať ako štipendista na Harvardovu univerzitu, kde študoval anglicky jazyk a literatúru. Po skončení štúdia získal ročné Knoxovo štipendium na Ruskinovej výtvarnej škole v Oxforde. Po návrate do Spojených štátov v roku 1955 pracoval pre časopis The New Yorker, v ktorom uverejňoval aj svoje prvé literárne práce.Knižne debutoval v roku 1958 básnickou zbierkou The Carpentered Hen and Other Tame Creatures (Sliepka vytesaná z dreva a iné krotké stvorenia). O rok neskôr vydal prvý román The Poorhouse Fair (Trh v chudobinci). V roku 1959 uverejnil aj prvú zbierku poviedok The Same Door (Tie isté dvere), v ktorých hlavnou scénou podobne ako aj v poviedkových knihách Pigeon Feathers (Holubie pierka, 1962) alebo Olinger Stories (Poviedky z Olingeru, 1964), bolo mestečko Olinger. To bolo akousi literárnou podobou mestečka jeho detstva Shillingtonu.Literárny úspech aj za hranicami Spojených štátoch však dosiahol románom Rabit, Run (Králik, utekaj!) z roku 1960, po ktorom nasledovali ďalšie tri pokračovania Rabbit Redux (Králik sa vracia, 1971), Rabbit Is Rich (Králik je bohatý, 1981) a Rabbit At Rest (Králik na odpočinku, 1990). Hlavným protagonistom románov je Harry Angstrom, prezývaný Králik, bývalý basketbalista, "uväznený" v manželstve bez lásky a v zamestnaní, ktoré ho neuspokojuje. Prostredníctvom jeho príbehu ponúkol Updike aj podrobný opis amerického malomestského prostredia s jeho tajomnými pravidlami. Za tretiu a štvrtú časť "králikovskej" tetralógie dostal John Updike Pulitzerovu cenu.V roku 1984 vydal známy román The Witches of Eastwick (Čarodejnice z Eastwicku), ktorý sa v roku 1987 dočkal aj úspešného rovnomenného filmového spracovania. Hlavné postavy stvárnili Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandonová a Michel Pfeifferová. Napísal aj pokračovanie The Widows of Eastwick (Vdovy z Eastwicku), ktoré vydal v roku 2008.Vo svojich prózach sa John Updike zaoberal aj témou manželskej nevery či mileneckých vzťahov. Platí to nielen o "králikovskej" tetralógii, ale aj pre dnes už legendárny román Couples (Dvojice, 1968) alebo prózu Marry Me (Vezmi si ma, 1971).Bol nesmierne pracovitým a plodným autorom, ktorý denne vyprodukoval minimálne tri strany textu, no dokázal ich napísať aj sedem. Spolu publikoval vyše šesťdesiat kníh. V časopise New Yorker mu v období rokov 1954 - 2008 vyšlo vyše 800 poviedok, básní, recenzií a článkov.Písal až do konca života a pred smrťou vydal okrem pokračovania čarodejníc aj román Terrorist (Terorirsta, 2006) alebo poviedkovú knihu My Father's Tears and Other Stories (Otcove slzy a iné poviedky, 2009).John Updike zomrel 27. januára 2009 na rakovinu pľúc vo veku 76 rokov.