Pred 90 rokmi sa narodil obľúbený herec Dušan Blaškovič

Dubnica nad Váhom/Bratislava 11. septembra (TASR) - Jednoduchý pestovateľ cesnaku, ktorý dá svojmu synovi na promócie zhotoviť tortu s obľúbeným koňom Elevátorom a nedobrovoľne ochutná "špecialitu podniku" – koňak Debouché. Komédia Sladké starosti, ktorú v roku 1984 nakrútil režisér Juraj Herz, bola jedným z najznámejších filmov, v ktorých Dušan Blaškovič prejavil svoj vrodený komediálny talent. Blaškovičov herecký repertoár však bol oveľa širší – obsahoval množstvo dramatických, psychologicky hlboko prepracovaných postáv. Dokopy účinkoval vo viac než 200 filmoch a insenáciách, k čomu treba prirátať dve desiatky seriálov a množstvo divadelných rôl. V piatok 11. septembra uplynie 90 rokov od narodenia slovenského herca Dušana Blaškoviča.



Dušan Blaškovič sa narodil 11. septembra 1930 v Dubnici nad Váhom. V rokoch 1950-1954 ako jeden z prvých absolvoval štúdium herectva u pedagógov Josefa Budského a Karola L. Zachara na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Počas štúdia hral na bratislavskej Novej scéne, po jeho ukončení od roku 1954 dostal angažmán v Krajovom divadle v Nitre (dnes Divadlo Andreja Bagara).



V rokoch 1962 až 1982 pôsobil Dušan Blaškovič v bratislavskej Novej scéne, v rokoch 1971-1975 bol aj umeleckým šéfom divadla. Napokon od roku 1982 až do odchodu do dôchodku bol členom činohry Slovenského národného divadla (SND).



"Dušan Blaškovič bol charakterovým hercom s plnokrvným hereckým prejavom. Ale doménou bola jeho silná a robustná postava i jadrný herecký prejav," píše o jeho herectve portál csfd.cz. Blaškovič sa dokázal zhostiť úloh charakterových a vážnych mužov, ale aj mužíkov so satirickou, komickou a grotesknou nadsázkou.



Z divadelných inscenácií, v ktorých hral, patria k najznámejším Moliérov Mizantrop, Hamlet Williama Shakespeara, Čechovova Čajka či veselohra Inkognito od Jána Palárika.



Prvú hereckú príležitosť pred kamerou dostal Dušan Blaškovič v roku 1957 vo vojnovej dráme Paľa Bielika Štyridsaťštyri. V roku 1958 si zahral svojráznu postavu neverného sedliaka Šranka, ktorého takmer omylom pochovajú zaživa, v slovensko-maďarskej komédii Dáždnik svätého Petra dvojice režisérov Frigyesa Bána a Vladislava Pavloviča. Paľo Bielik obsadil Blaškoviča aj do úlohy Surovca v historickom veľkofilme Jánošík (1963).



V tom čase dostával Dušan Blaškovič čoraz viac hereckých príležitostí vo filme aj v divadle. Ako vedúceho hostinca Orlovského so slávnou zápasníckou minulosťou ho mohli diváci vidieť v kriminálke Vrah zo záhrobia režiséra Andreja Lettricha (1966). Riaditeľa školy si zahral vo filme Jozefa Zachara Zmluva s diablom (1967). V tom istom roku sa objavil v dráme Štefana Uhera Tri dcéry, v roku 1968 hral okrem iného v známej snímke Muž, ktorý luže (Alain Robbe-Grillet, Martin Hollý ml.), či v historickom filme Traja svedkovia (Paľo Bielik). Rovnako ho diváci mohli vidieť v originálnom poetickom filme Ela Havettu Slávnosť v botanickej záhrade (1969).



S nástupom 70. rokov 20. storočia sa Blaškovič venoval viac televíznej tvorbe, spomedzi ktorej vyniká legendárny film Červené víno (1972, 1976), ktorý Andrej Lettrich nakrútil podľa literárnej predlohy Františka Hečka. Zbojníka Ondra herec nezabudnuteľne stvárnil v obľúbenej komédii Martina Ťapáka Pacho hybský zbojník (1975). Komédiu Juraja Herza s názvom Sladké starosti (1984) oživil Blaškovič postavou starostlivého no prodstoduchého otca, ktorý chce synovi zabezpečiť čo najdôstojnejšiu promóciu.



Často Blaškoviča obsadzovali aj českí filmári – možno spomenúť vojnovú drámu Zbabělec (1961), ktorú nakrútil Jiří Weiss, či klasickú detektívku Sázka na třináctku Dušana Kleina (1977), v ktorej herec stvárnil postavu majora Verejnej bezpečnosti.



Dušan Blaškovič tiež hral v mnohých televíznych seriáloch ako napr. Parížski mohykáni, Vivat Beňovský, Louis Pasteur, či Nech žije deduško. V roku 1994 sa ešte Blaškovič objavil vo filme Noc lukostrelca amerického režiséra Paula Nicholasa a naposledy v roku 1998 v televíznej snímke Opojenie z premeny, ktorú Ján Zeman nakrútil podľa knihy Stefana Zweiga.



Dušan Blaškovič zomrel 17. septembra 2001 v Bratislave. Jeho dcérou je herečka Ľuba Blaškovičová.