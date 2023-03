Pred 90 rokmi sa narodil režisér slávnych komédií Philippe de Broca

Paríž/Bratislava 15. februára (TASR) – Meno francúzskeho režiséra Philippa de Brocu možno nie je slovenskému divákovi natoľko známe ako jeho filmy. Komédie Muž z Ria, Muž z Acapulca či snímky Nežné kura alebo Afričan nepochybne videli mnohí príslušníci najmä strednej či staršej generácie a vďaka televíznym reprízam i mladší diváci. V jeho filmoch zažiarili hviezdy ako Jean-Paul Belmondo, Annie Girardotová či Philippe Noiret.



V stredu 15. marca by sa francúzsky režisér, scenárista i príležitostný herec Philippe de Broca dožil 90 rokov.



Philippe de Broca sa narodil 15. marca 1933 v Paríži. Jeho otec bol fotograf, on sám sa tiež rozhodoval študovať na parížskej Technickej škole fotografie a kinematografie. Štúdium ukončil v roku 1953. Strávil rok na cestách po Afrike, potom v rámci vojenskej služby študoval na armádnej kinematografickej škole, či pôsobil ako spravodajca v Nemecku a v Alžírsku.



Začiatok jeho životnej dráhy sa odrazil na jeho dielach – často si pre inšpiráciu zachádzal do exotického prostredia a využíval dobrodružné motívy. Vo filme začínal ako asistent réžie u známych tvorcov ako boli Claude Chabrol či François Truffaut.



Ako režisér úspešne debutoval filmom Hry lásky (Les Jeux de l’Amour) z roku 1960 - snímka získala cenu Strieborného medveďa na filmovom festivale v Berlíne.



Priaznivý divácky ohlas mu priniesla spolupráca s hercom, ktorý dokázal zaujať publikum, mal zmysel pre humor a zároveň mu fyzická kondícia umožňovala robiť bravúrne kúsky bez kaskadérov. Jean-Paul Belmondo sa stal hviezdou dobrodružnej historickej snímky Cartouche, zatiaľ čo po jeho boku zažiarila Claudia Cardinaleová.



Aj ďalší de Brocov film s Belmondom ostáva verný dobrodružnému žánru, no tvorcovia v ňom siahli po príbehu zo súčasnosti a s výrazným komediálnym podfarbením. Muž z Ria z roku 1964 vyniesol de Brocovi nomináciu na Oscara za scenár.



Hneď v ďalšom roku nasledoval Muž z Hongkongu, ktorý sa už dá smelo zaradiť medzi crazy komédie. Autorom knižnej predlohy je klasik Jules Verne – dej je však opäť prenesený do 20. storočia.



V roku 1973 nakrútil de Broca paródiu na akčné filmy s názvom Muž z Acapulca – i keď Francúzi ju poznajú pod názvom Le Magnifique. Tu už naplno vynikol komediálny talent Belmonda, ktorý stvárnil de facto dve postavy – outsiderského spisovateľa lacných špionážnych románov Francoisa Merlina a zároveň vlastného románového hrdinu, neohrozeného agenta menom Bob Saint-Claire.



Po komédii Nenapraviteľný opäť s Belmondom (1975) odrazu siahol de Broca po celkom inom žánri. V kriminálke Nežné kura (1978) stelesňuje Annie Girardotová postavu odvážnej a nadmieru emancipovanej policajnej vyšetrovateľky, ktorá rieši prípad niekoľkonásobnej vraždy. Osud jej do cesty priplietol vysokoškolského učiteľa, ktorého si zahral Philippe Noiret – a herecká dvojica pôsobila natoľko autenticky a šarmantne, že s ňou de Broca nakrútil aj voľné pokračovanie Ukradli torzo Jupitera (1980). Inteligentný humor, napínavý príbeh, brilantné herecké výkony a romantické prostredie Grécka robia z filmu jednu z najobľúbenejších francúzskych komédií.



Medzitým v roku 1979 spolupracoval Philippe de Broca s ďalším skvelým francúzskym hercom. Jean Rochefort v snímke Sukničkár stvárňuje klavírneho virtuóza, ktorý sa utápa v milostných dobrodružstvách, kým mu život neuštedrí tvrdú lekciu.



Napokon v roku 1983 vznikol film Afričan, v ktorej de Broca opäť zveril hlavnú rolu Philippovi Noiretovi, tento raz ako Francúzovi s africkým srdcom.



V 90. rokoch sa Philippe de Broca venoval hlavne televíznej tvorbe. Obľúbený režisér zomrel 26. novembra 2004. Bol trikrát ženatý, v posledných desaťročiach žil vo svojom vidieckom dome, kde sa s nadšením staral o záhradu. Jeho komédie rozosmievajú divákov dodnes.







Zdroj: csfd.cz, theguardian.com