Pred 90 rokmi sa narodila Jaroslava Blažková

Velké Meziříčí/Bratislava 15. novembra (TASR) - Patrila ku Generácii 56, skupiny autorov a autoriek, ktorí vstúpili do slovenskej literatúry v druhej polovici 50. rokov minulého storočia a prezentovali sa aj na stránkach dnes už legendárneho časopisu Mladá tvorba. Jej novela Nylónový mesiac sa stala predlohou známeho rovnomenného filmu z roku 1965.



V stredu 15. novembra uplynie 90 rokov od narodenia spisovateľky, autorky kníh pre deti a publicistky Jaroslavy Blažkovej, ktorá v roku 1968 emigrovala do Kanady.



Jaroslava Blažková sa narodila 15. novembra 1933 v meste Velké Meziříčí. Detstvo prežila striedavo v Čechách a na Slovensku. Študovať začala na gymnáziu v Prahe, stredoškolské štúdiá však dokončila na Dievčenskom gymnáziu v Bratislave.



Od roku 1950 pracovala v Československom rozhlase v Bratislave a súčasne študovala na bratislavskej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK). Od roku 1954 bola redaktorkou denníka Smena. V roku 1956 ju z politických dôvodov z redakcie prepustili. Zamestnanie našla v Záhradníckych a rekreačných službách mesta Bratislavy. V tom období nemohla ani publikovať, ale po roku 1958, keď nastalo politické uvoľnenie, sa začala živiť ako novinárka a spisovateľka v slobodnom povolaní.



Knižne debutovala v roku 1961 novelou Nylónový mesiac, za ktorú dostala Cenu Vydavateľstva Slovenský spisovateľ za najlepšiu prózu roka. Na tú dobu výrazne inovatívna Blažkovej próza, sa stala predlohou rovnomenného filmu z roku 1965, režisérom ktorého bol Eduard Grečner.



Blažkovej nesúhlas s dobovými spoločenskými konvenciami sa výrazne prejavil aj v poviedkovej knihe Jahniatko a grandi (1964). Zaujala tiež románom pre mládež Môj skvelý brat Robinzon z roku 1968, keď emigrovala do Kanady a usadila sa v Toronte.



Pre emigráciu ju v roku 1971 vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov, jej knihy sa prestali vydávať a normalizačná kritika vyradila jej meno a dielo zo slovenskej literatúry.



Autorsky v Kanade spolupracovala s viacerými divadelnými skupinami, v roku 1975 pôsobila v slovenskom vysielaní Medzinárodnej rozhlasovej kanadskej služby CBC v Montreale a od roku 1976 redigovala v Toronte krajanský časopis Čechov a Slovákov Nový domov.



V rokoch 1978 – 1989 pracovala pre známe exilové nakladateľstvo Josefa Škvoreckého 68 Publishers. V roku 1988 sa presťahovala z Toronta do univerzitného mestečka Guelph v kanadskej provincii Ontario.



Do modernej slovenskej prózy sa vrátila v 90. rokoch 20. storočia reedíciami svojich detských kníh, výberom z poviedkovej tvorby zo 60. rokov minulého storočia a poviedkami, ktoré vznikli v období 70. až 90. rokov v Kanade. Patria sem napríklad knihy ...ako z gratulačnej karty (1997), Svadba v Káne Galilejskej (2001) alebo Happyendy (2005).



Pred emigráciou jej vyšli detské knihy Tóno, ja a mravce (1961), Ostrov kapitána Hašašara (1962), Ohňostroj pre deduška (1962), Daduška a Jarabáč (1965), Ako si mačky kúpili televízor (1967). V roku 2003 vydala detské knihy Minka a Pyžamka a Traja nebojsovia a duch Miguel.



Okrem Ceny vydavateľstva Slovenský spisovateľ za najlepšiu prózu roka za novelu Nylonový mesiac dostala v roku 1963 tiež Cenu Fraňa Kráľa za najlepšiu prózu pre mládež za knihu Ohňostroj pre deduška. Za túto knihu získala v roku 1964 aj Cenu UNESCO – čestný diplom Hansa Christiana Andersena.



Dvakrát ju ocenili Cenou vydavateľstva Mladé letá. Prvý raz v roku 1968 za najlepšiu prózu roka Môj skvelý brat Robinzon a v roku 1969 za jazykové majstrovstvo v literatúre pre deti za knihu Rozprávky z červenej ponožky. Túto cenu udelili po prvý raz, knihu však vzápätí zošrotovali. Za celoživotnú tvorbu pre deti jej v roku 1999 udelili Cenu Bibiany Trojruža.



Jaroslava Blažková, exilová slovenská spisovateľka, ktorú prezývali aj slovenská Saganová, zomrela v Kanade 20. februára 2017.