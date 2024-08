Pred 90 rokmi sa narodila herečka Hilda Augustovičová

Na snímke Hilda Augustovičová. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Budmerice/Bratislava 6. augusta (TASR) - Už ako 16-ročná sa stala Hilda Augustovičová členkou Dedinského divadla v Bratislave a spolu s profesionálnym zájazdovým súborom precestovala celé Slovensko. Okrem iných v tomto súbore s ňou začínali neskoršie legendy československej kinematografie a divadla ako napríklad Ivan Mistrík či Viera Strnisková. Bola jednou z prvých absolventiek Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave a prvou riaditeľkou divadla v Československu.V utorok 6. augusta uplynie 90 rokov od narodenia Hildy Augustovičovej, herečky a bývalej riaditeľky Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre.Hilda Augustovičová sa narodila 6. augusta 1934 v Budmericiach, ale detstvo a mladosť prežila s rodinou v Pezinku. Byť herečkou bol jej veľký sen. Patrila do hereckej generácie prvých absolventov VŠMU, kde študovala pod pedagogickým vedením Janka Borodáča, javiskovú reč ju učila Beta Poničanová, neskôr Viliam Záborský a Ladislav Chudík.Už počas štúdia v treťom ročníku hrala Sylviu Lenoirovú v prvej naživo vysielanej operete Modrá ruža. Vo štvrtom ročníku ju režisér Paľo Bielik obsadil do úlohy Nade Dabačovej vo filme Kapitán Dabač (1959), kde bol jej hereckým partnerom Ladislav Chudík. Touto postavou na seba upozornila ako výrazný typ dramatickej herečky.V roku 1959 sa stala členkou umeleckého súboru Krajového divadla Nitra (v súčasnosti Divadlo Andreja Bagara), kde pôsobil aj režisér Pavol Haspra. Na toto obdobie neskôr spomínala ako na mimoriadne tvorivé, hovorila o fantastickom kolektíve a divadelných kamarátstvach. Na javisku v tom čase stála s Vierou Strniskovou, Vladom Müllerom, Magdou Pavelekovou či Jozefom Dóczym.Na nitrianskom javisku dostala prvú veľkú príležitosť v Čapkovej hre Vec Makropulos (1963), ktorú ocenila aj divadelná kritika. V tom istom roku sa predstavila tiež ako strhujúca Tituba v dráme Arthura Millera Skúška ohňom.Diváci si ju pamätajú aj ako chladnú, cynickú, vypočítavú, ale aj zranenú Claire v inscenácii Návšteva starej dámy (1974) či ako hlavnú postavu v Racinovej tragédii Faidra (1976).V rokoch 1974 až 1982 bola umeleckou šéfkou a v rokoch 1982 až 1990 riaditeľkou Divadla Andreja Bagara v Nitre. Ako umelecká šéfka vycítila režijný talent vtedy herca Jozefa Bednárika a ponúkla mu prvú profesionálnu réžiu v nitrianskom divadle. V pozícii riaditeľky sa napriek zložitej dobe významne pričinila o stavbu novej modernej budovy divadla na Svätoplukovom námestí v meste pod Zoborom.V 90. rokoch a začiatkom nového milénia účinkovala vo viacerých významných inscenáciách DAB: Zlatí chlapci (1990), Pacho sa vracia (1995), Plánka (1996), Fidlikant na streche (1998), Macbeth (1999), Svätenie jari (2005), Divotvorný hrniec (2006). Poslednou postavou, ktorú tu naštudovala, bola Dáma v čiernom v Tajovského veselohre Statky – zmätky (2007) v réžii Ľubomíra Vajdičku.V posledných rokoch sa Hilda Augustovičová zúčastňovala na rôznych podujatiach či diskusiách o histórii Divadla Andreja Bagara. Spolu so svojimi kolegami oslávila aj 70. výročie založenia divadla a stala sa krstnou mamou publikácie Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70.Hilda Augustovičová, ktorá zanechala nielen v nitrianskom Divadle Andreja Bagara výraznú pečať zomrela 18. decembra 2022 vo veku 88 rokov.