Pred 90 rokmi sa predal prvý elektrický holiaci strojček na svete

Ottumwa/Bratislava 18. marca (TASR) – Americký vynálezca a biznismen Jacob Schick, ktorý ako prvý začal vyrábať elektrické holiace strojčeky, chcel na Aljaške pôvodne nájsť zlato. Napokon ho pobyt v týchto nehostinných končinách inšpiroval k podnikateľskému úspechu. Vo štvrtok 18. marca uplynie 90 rokov, odkedy sa dnes už bežne používané holiace strojčeky začali sériovo predávať.



Vynálezca a podnikateľ Jacob Schick sa narodil 16. septembra 1878 v meste Ottumwa v americkom štáte Iowa. Od detstva prejavoval zmysel pre obchod a technické novinky. Počas svojej kariéry pri vojsku sa dostal na Filipíny, ale keďže neznášal tamojšie horúce podnebie, nechal sa preveliť na Aljašku. Tu požiadal o odchod do penzie, pretože sa chcel stať zlatokopom.



Myšlienka vytvoriť elektrický holiaci strojček mu zišla na um, keď sa zotavoval zo zranenia, ktoré utrpel pri hľadaní zlata na Aljaške. Musel riešiť problém ako sa oholiť bez použitia vody a peny v čase, keď bol pripútaný na lôžko. Schick napokon vymyslel holiaci strojček s pohyblivou hlavou poháňaný externým motorčekom. Jeho nápad sa u výrobcov nestretol s pochopením aj preto, lebo sa musel držať obidvoma rukami. Počiatočný neúspech ale vynálezcu – biznismena neodradil.



Inšpirovaný zbraňami, ktoré videl počas vojenskej služby sa pustil do práce na vývoji ručného holiaceho strojčeka s názvom Magazine Repeating Razor a v roku 1925 založil rovnomennú spoločnosť. Inovovaný strojček na holenie využíval princíp opakovacích zbraní, žiletky sa v zásobníku nasadzovali do zariadenia bez toho, aby bolo potrebné sa ich dotknúť.



Hoci sa Magazine Repeating Razor na trhu darilo, Schick sa vrátil k nápadu vyvinúť elektrický strojček s holením na sucho. V roku 1927 bol prístroj pripravený na uvedenie na trh.



Podnikateľ si bol istý, že nápad s holiacom strojčekom má potenciál, a tak predal podiely svojej spoločnosti, aby získal kapitál na túto novú investíciu. V roku 1928 - 6. novembra - si dal svoj elektrický holiaci strojček patentovať.



V roku 1930 založil Schick firmu Schick Dry Shaver. Napriek tomu, že zo začiatku sa elektrický holiaci strojček netešil takej širokej popularite ako očakával, podarilo sa mu otvoriť továreň v Stamforde (štát Connecticut), ktorá zamestnávala 100 ľudí. Americká firma Jacoba Schicka predala prvý elektrický holiaci strojček 18. marca 1931.



Spoločnosť rástla priamoúmerne s tým, ako pribúdali nové modely a i napriek veľkej hospodárskej kríze zaznamenal prístroj firmy Schick obrovský úspech.



V roku 1935 sa Jacob Schick stal kanadským občanom. Chcel sa totiž vyhnúť vyšetrovaniu zo strany Spoločného výboru Kongresu pre daňové úniky, pretože presťahoval väčšinu svojho bohatstva do série holdingových spoločností na Bahamách.



Smrť zastihla podnikateľa a vynálezcu Jacoba Schicka 3. júla 1937 vo veku 59 rokov v Montreale. Stalo sa tak uprostred sporu o jeho patent. Hoci súd v New Yorku nakoniec priznal práva jeho firme, škody, ktoré napáchala publicita, sa odrazili na obchode. Navyše, nekvalitné elektrické strojčeky produkované rôznymi výrobcami, kazili dobré meno jeho výrobku.



Podľa údajov statista.com používalo v roku 2020 elektrické holiace strojčeky a holiace strojčeky na batérie takmer 86 miliónov Američanov. Predpokladá sa, že toto číslo sa v roku 2024 zvýši na viac ako 91 miliónov.