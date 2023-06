Pred 90 rokmi v Amerike spustilo prevádzku prvé autokino

Camden/Bratislava 6. júna (TASR) – Charakteristickým znakom americkej kultúry sa najmä koncom 50. rokov minulého storočia stalo drive-in kino, teda autokino, ktoré dodnes poskytuje zdroj zábavy pre filmových fanúšikov. Návštevníkom prinieslo možnosť vychutnať si filmové umenie v pohodlí svojich vozidiel. Prvé drive-in kino bolo otvorené 6. júna 1933 v americkom meste Camden, v štáte New Jersey. Od tejto udalosti uplynie v utorok 6. júna 90 rokov.



Koncepcia premietania filmov pod holým nebom vznikla ešte začiatkom 20. storočia. Ľudia často sledovali nemé filmy na plátnach postavených na plážach alebo iných miestach. Americký obchodník s autodielmi a filmový fanúšik Richard Hollingshead však prišiel s nápadom realizovať svoj podnikateľský projekt a umožniť ľuďom sledovať filmy zo svojho auta. Inšpiráciou mu bola jeho matka, ktorá sa mu zdôverila, že má problémy s pohodlným sedením na tradičných sedadlách v kine. Hollingshead tak začal na príjazdovej ceste svojho domu experimentovať s rôznymi projekčnými a zvukovými technikami.



Pomocou projektora Kodak z roku 1928, ktorý bol namontovaný na kapote jeho auta a namierený na plátno pripevnené k niekoľkým stromom, vypracoval logistiku rozmiestnenia tak, aby mohli mať všetky autá nerušený výhľad na plátno. Americký podnikateľ získal na tento koncept patent 16. mája 1933.



O necelý mesiac neskôr – 6. júna otvoril pojazdné kino na Crescent Boulevard v meste Camden s počiatočnou investíciou 30.000 dolárov. Hollingshead účtoval 25 centov za auto a 25 centov za osobu, pričom žiadna skupina neplatila viac ako jeden dolár. Do areálu sa zmestilo približne 400 áut a návštevníci si v tento deň mohli vychutnať premietanie komédie Two White Arms známejšej pod názvom Wives Beware.



Nápad sa rýchlo rozšíril po celých Spojených štátoch amerických. Drive-in kino totiž ponúkalo lacnú zábavu pre celú rodinu a zároveň miesto, kam mohli rodičia zobrať deti bez toho, aby ich potomkovia rušili ostatných. Reklamné pútače lákali potenciálnych návštevníkov vetou "Celá rodina je vítaná, bez ohľadu na to, aké hlučné sú vaše deti." Diváci mohli sedieť vo vlastných autách a fajčiť pritom, takže autokiná ponúkali o niečo väčšiu flexibilitu ako kryté kiná.



Vrchol popularity drive-in kina trval od konca 50. rokov do polovice 60. rokov minulého storočia, keď v Spojených štátoch fungovalo takmer 5000 takýchto kín. Odvtedy však začali pomaly strácať svoju príťažlivosť. Z ekonomického hľadiska bolo pre majiteľov praktickejšie svoje pozemky predať developerom na výstavbu nákupných centier alebo komplexov viacerých budov.



V súčasnosti sa v Spojených štátoch amerických prevádzkuje okolo 300 autokín. Najväčšie európske drive-in kino sa nachádza v Madride s rozlohou 25.000 metrov štvorcových.



