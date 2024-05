Pred 90 rokmi zastrelili policajti zločineckú dvojicu Bonnie a Clyde

Gibsland/Bratislava 23. mája (TASR) – Ich príbeh bol zdanlivo opradený romantikou. Časť verejnosti v nich v dôsledku dopadov hospodárskej krízy videla druh odboja, či novodobú skupinu Robina Hooda. V skutočnosti počas svojich ozbrojených prepadov zavraždili 13 ľudí. Osud ich dobehol 23. mája 1934, keď ich auto počas prestrelky s políciou pri meste Gibsland zasiahlo 167 strelných rán, z ktorých viac ako 50 skončilo v telách legendárnych zločincov.



Od usmrtenia americkej gangsterskej dvojice Bonnie Parkerovej a Clyda Barrowa uplynie vo štvrtok 23. mája 90 rokov.



Začiatok ich lásky a následnej gangsterskej ´kariéry´ je nejasný. On bol od detstva postrachom okolia a kriminál mal doslova v krvi. Bonnie vynikala v škole svojimi výsledkami a intelektom. 21-ročný Clyde sa s 19-ročnou Bonnie zoznámil v januári 1930.



Ich revolta voči systému sa začala počiatkom roku 1932 po prepustení Clyda na slobodu. Založili zločinecký gang, na čele ktorého stál tento zamilovaný párik. Zamerali sa na prepadnutia menších bánk, obchodov a čerpacích staníc. Následne utiekli na ukradnutom aute do susedného štátu. Ich lup síce nikdy nepresiahol 1500 dolárov, ale o to častejšie prepady vykonávali.



Polícii sťažoval pátranie fakt, že keď prekročili zločinci hranice niektorého zo štátov USA, ich právomoci sa končili na hraniciach. Viackrát došlo k priamej konfrontácii a prestrelkám, ale banda vždy akoby zázrakom vyviazla živá. Zdanlivo dobrodružno-romantický život bol v skutočnosti o neustálom úteku a strachu z dolapenia.



Príbeh o láske a zločine sa začal blížiť k svojmu koncu v roku 1934 potom, keď Clyde pomohol k úteku skupine väzňov. Rodina jedného z nich totiž polícii povedala, kde má skupina namierené. V osudný májový deň - 23. mája 1934 - si policajné jednotky počkali na zločineckú dvojicu neďaleko mestečka Gibsland v štáte Louisiana.



Pár sa približoval v kradnutom tmavo-béžovom sedane Ford Model 40 Fordor Deluxe. Keďže muži zákona vedeli, že Bonnie a Clyde pri stretoch siahajú okamžite po zbraniach, policajti spustili streľbu ako prví. Počas 45 sekúnd priamej paľby auto zločincov doslova rozstrieľali, tí nemali žiadnu šancu na prežitie.



Rozstrieľaný Ford putoval potom rukami zberateľov. Zatiaľ čo jeho nákupná cena v čase, keď ho dvojica ukradla, bola približne 850 dolárov, posledný majiteľ zaplatil za auto 225.000 dolárov. V súčasnosti sa nachádza vo vstupnej hale kasína Whiskey Pete’s v americkom štáte Nevada.



Legenda Bonnie a Clyde ani roky po ich smrti nevyhasla. Napísalo sa o nej niekoľko kníh. Preslávil ju najmä film režiséra Arthura Penna Bonnie a Clyde (1967). Išlo o detailnú snímku zachytávajúcu ich smrť, ktorá vyvolala vďaka svojej brutalite kontroverzné reakcie. Film bol nominovaný v roku 1968 na Academy Awards v desiatich kategóriách, nakoniec získal dvoch Oscarov. Zahrali si v ňom Warren Beatty, Faye Dunawayová, Gene Hackman či Estelle Parsonsová.







Zdroje: www.idnes.cz, www.iprima.cz