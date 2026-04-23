Pred polstoročím vyšiel album Ramones, prvý čistokrvne punkrockový

< sekcia Magazín
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 23. apríla (TASR) - Pre modernú hudbu sú v ére množstva médií príznačné rôzne ankety o prvých, priekopníckych, či ináč primárne významných albumoch. Éru punku v 70-tych rokoch definujú do veľkej miery prvé nahrávky britských Sex Pistols a v roku 1980 aj kalifornských Dead Kennedys, ale kým sa tieto kultové kapely rozbehli (a dosť skoro aj skončili), newyorskí Ramones už mali za sebou niekoľko platí. Ich rovnomenná prvotina vyšla pre 50 rokmi a je všeobecne považovaná za prvý čistokrvný punkrockový album histórie.
Rokenrol, garážový rock, glam rock, trochu psychedélie a protopunk. Z toho všetkého vychádzali punkrockové štruktúry v polovici 70. rokov. No nielen preto patrí medzi najťažšie uchopiteľné hudobné žánre, navyše veľmi rýchlo sa prelínal s novovlnovým (new wave) a post-punkovým ťažením. Punk bol v mnohom o životnom postoji, v niektorých komunitách išlo len o módny trend. Bola to však predovšetkým vzbura proti konvenciám.
Je veľa nejednoznačností na určenie presného hudobného pôvodu i oficiálneho začiatku. Drsný, politicky nabitý rock sa robil už v 60. rokoch. Zárodky punk rocku sú v americkej garážovej scéne a aj úspešné britské kapely ako The Kinks a The Who zohrali svoju úlohu, najmä využívaním skreslených gitár a rýchlych skladieb plných tínedžerského hnevu. Žáner je nepochybne spätý aj s prelomovým zvukom Iggyho Popa a jeho skupiny The Stooges. Priniesli surový a energiou nabitý rokenrol, v experimentálnejšej a artrockovejšej verzii aj The Velvet Underground.
V prvej polovici 70. rokov to bolo čoraz punkovejšie, na scénu prišli New York Dolls a Patti Smith Group, ktorí sa však vyhli čistokrvnému štúdiovému punk rocku. Naopak, debut Ramones je rýdzo punkový a dôsledne sa drží nastoleného zvuku.
Dnes už kultový album Horses vydala Patti Smith o šesť mesiacov skôr ako vyšiel debut Ramones, významne prispel k šíreniu priamočiarej estetiky punku, témami, energiou i hnevom ale v čase vydania sa nedočkal okamžitého uznania a história ho neskôr vysoko zhodnotila ako majstrovské dielo avantgardného rocku. Bezpochyby ide o umelecky komplexnejšie a ambicióznejšie dielo. New York Dolls nahrali pred Ramones dokonca dva albumy, zneli protopunkovo, teda trochu do glamu, bluesu a rokenrolový základ osviežovali sólová gitara a harmonika.
Práve v tom čase sa newyorský klub CBGB stal centrom globálneho punkového hnutia, kde sa prvýkrát etablovali skupiny ako Ramones, Blondie či Television. Na druhej strane Atlantiku vznikli Sex Pistols, The Clash, Wire i Buzzcocks a v roku 1976 vyšiel slávny singel „New Rose“ od The Damned, ktorý odštartoval britskú punkovú a novovlnnú scénu.
Podobne newyorskí súčasníci Ramones vydali 23. apríla 1976 album v "punkovom zložení". Keď ho za 6400 dolárov vo februári nahrávali, zámer bol jasný - odstrániť všetko zbytočné a sústrediť sa na podstatu. Ináč však genialitu najvplyvnejšej a najtrvácnejšej punkovej nahrávky ťažko definovať. Štyrom rozdielnym outsiderom, ktorí všetci (i ďalší pokračovatelia) prijali ku krstným menám, resp. k prezývkam umelecké priezvisko Ramone, sa podarilo vytvoriť originálnu jednoliatu dávku energie.
Spevák Joey Ramone bol tak trochu do popu a album odštartoval skandovaním „Hey ho, let’s go!“ v dnes už klasickom punkovom "hite" Blitzkrieg Bop. Gitarista Johnny Ramone uzemnil svoje bluesové sklony do priamočiarých akordov, ktoré najlepšie vyznievajú v songoch Judy Is a Punk, Beat on the Brat, Loudmouth a Havana Affair. Basgitarista a hlavný textár Dee Dee Ramone písal o tom, čo dôverne poznal - o drogách, zúfalstve a pouličnom prežívaní. A bubeník Tommy Ramone, bývalý (aj Hendrixov) zvukový inžinier, sa podieľal na produkcii, pričom dohliadal na stručnosť a čistotu.
Joey, Dee Dee a Johnny zomreli ako 50-nici v krátkom slede na začiatku tohto storočia, štvrtý zakladajúci člen Tommy v roku 2014 a ako jediný sa dožil "dôchodkového" veku. Ich odkaz však stále vzbudzuje úctu nielen v punkovej subkultúre, ovplyvnili aj vzdialenejších "príbuzných" ako Beastie Boys, Sonic Youth, The Strokes a lásku k ich hudbe vyznali Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Frank Black (Pixies) i Eddie Vedder (Pearl Jam).
Renomovaný magazín Rolling Stone zaradil prvý album Ramones na čelo poradia najvýznamnejších punkových albumov všetkých čias. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby do svojho prehľadu zaradil iba klasické punkrockové diela ako rovnomenný debut The Clash (2. miesto) a tretí v poradí Never Mind the Bollocks Here´s the Sex Pistols. Lenže (až) na 10., resp. 12. mieste sú rokenrolové klasiky Nevermind (Nirvana) a Horses. A v reprezentatívnom balíku nechýbajú Green Day, Joy Division, Sonic Youth, či Devo. Na špici takejto konkurencie sa pohybuje album Ramones.
