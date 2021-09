Sto rokov by oslávil Oldřich Velen, hviezda seriálu Slovácko sa nesúdi

Bratislava/Brno 15. septembra (TASR) – Meno českého či skôr moravského herca Oldřicha Velena nie je možno divákom natoľko známe ako jeho tvár. Patril k najobsadzovanejším filmovým a televíznym hercom. Vytvoril takmer 300 filmových a televíznych úloh, hoci väčšinou epizódnych. Jednou z výnimiek bol seriál Slovácko sa nesúdí, kde stvárnil dvojicu hlavných postáv a rozprávačov spolu s Jozefom Kronerom.



V stredu 15. septembra by sa herec Oldřich Velen dožil sto rokov.



Oldřich Velen, vlastným menom Oldřich Volek, sa narodil 15. septembra 1921 v Tuřanoch pri Brne (dnes sú už súčasťou mesta). Vyrastal ako jedno z troch detí vo vidieckej rodine. Od detstva sa podľa vzoru svojej matky venoval ochotníckemu divadlu. V Brne vyštudoval gymnázium, strojársku priemyslovku a napokon v rokoch 1938-1942 Štátne hudobné a dramatické konzervatórium pod vedením herca Rudolfa Waltera.



Počas vojny sa zapojil do odboja a zatklo ho gestapo. Z Brna ho previezli do väzenia v Nemecku, bol totálne nasadený v Rakúsku, odtiaľ sa mu však podarilo utiecť a vrátiť domov. Hral v Jihočeskom divadle a Východočeskej společnosti – a aj v závere vojny sa mu podarilo vyhnúť totálnemu nasadeniu. V rokoch 1945-1962 zakotvil v divadle v Olomouci. Popri tom sa začal objavovať na striebornom plátne.



Prvú malú rolu dostal v roku 1950 v historickom príbehu Temno režiséra Karla Steklého. Ako člen policajného tímu sa objavil v kriminálke Kde alibi nestačí (Vladimír Čech, 1961) – často potom stvárňoval úlohy policajtov a vyšetrovateľov. Práca pred kamerou herca začínala baviť viac než divadlo. Presťahoval sa do Prahy a v roku 1962 sa stal členom hereckého súboru Filmového štúdia Barrandov. Počet filmových úloh, ktoré Oldřich Velen dostával, začal závratne stúpať, ročne nakrútil aj desiatku filmov.



Spomenúť možno detektívky Alibi na vodě (r. Vladimír Čech, 1966), či Nahá pastýřka (r. Jaroslav Mach, 1966). Mihol sa v komédiách Kdo chce zabít Jessii (r. Václav Vorlíček, 1966), Jak se krade milion (r. Jaroslav Balík, 1967), či Happy end (r. Oldřich Lipský, 1967).



Člena zločineckej skupiny stvárnil v kriminálke Na kolejích čeká vrah (r. Josef Mach, 1970), hral v legendárnej komédii „Pane, vy jste vdova!“ (r. Václav Vorlíček, 1970). Jednu zo svojich funkcionárskych postáv si zahral v komédii Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (r. Václav Vorlíček, 1974). Ako riaditeľ podniku "Katoda Olomóc" sa objavil v závere slávneho filmu Jáchyme, hoď ho do stroje (r. Oldřich Lipský, 1974).



Znalosť moravských nárečí predurčovala Velena do úloh postáv rozprávajúcich dialektom. Práve takýto bol Jura Klásek, ktorého Oldřich Velen stvárnil v televíznom seriáli Slovácko sa nesúdí (r. Petr Tuček, 1975-1984). Dvojicu hlavných hrdinov a rozprávačov s ním tvoril Matúš Pagáč v podaní Jozefa Kronera.







Rovnaký charakter mal Velenov írečitý krčmár v komédii Tajemství hradu v Karpatech (r. Oldřich Lipský, 1981), v tomto prípade však bolo horalské nárečie, ktorým vo filme hovorili viaceré postavy, celkom vymyslené.



Diváci mohli Oldřicha Velena vidieť aj v dráme Signum Laudis (r. M. Hollý, 1980). Účinkoval takisto v ďalších seriáloch, napr. Arabela, Křeček v noční košili, Zlá krev či Druhý dech.



Na Barrandove herec pôsobil až do odchodu do penzie v roku 1991 s krátkou prestávkou v rokoch 1966 – 1971, keď prijal angažmán v Divadle na zábradlí. Divadelné zájazdy naplnili jeho záľubu, ktorou bolo cestovanie.



Oldřich Velen bol aktívny až do vysokého veku, hoci mal hereckých príležitostí menej. Jednou z posledných bol seriál Oběti (2005) a film Školní výlet (r. Petr Šicha, 2012).



Zomrel 4. mája 2013 v Prahe. V roku 1994 získal Oldřich Velen od Nadácie Život umelca Cenu Senior Prix.







Zdroj: csfd.cz, fdb.cz